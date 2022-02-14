https://tr.sputniknews.com/20220214/artvinde-cig-dustu-is-makinesi-kara-gomuldu-1053838852.html
Artvin'de çığ düştü, iş makinesi kara gömüldü
Artvin'de çığ düştü, iş makinesi kara gömüldü
Artvin'in Şavşat-Ardahan kara yolundaki Sahara Dağı Kocabey Yaylası mevkiinde kar küreme çalışması yürüten Karayolları ekibinin üzerine çığ düştü. Kar küreme... 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T23:13+0300
2022-02-14T23:13+0300
2022-02-14T23:14+0300
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artvin
çığ
yayla
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Karadeniz’i Doğu Anadolu’ya bağlayan Şavşat-Ardahan karayolunda 2600 rakımlı Sahara Dağı Kocabey Yaylası mevkiinde karayolları ekipleri tipi nedeniyle kapanan yolda kar küreme çalışması başlattı.Ekiplerin çalışma yaptığı sırada çığ düştü. Kar küreme aracı kısmen kara gömülürken, operatör kendi imkanları ile araçtan çıkmayı başardı.Kimsenin yaralanmadığı olayda, yol, yaklaşık 2 saat ulaşıma kapalı kaldı.Şavşat-Ardahan kara yolu, Karayolları ekiplerince yürütülen çalışma sonucu kontrollü ulaşıma açıldı.
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artvin, çığ, yayla
Artvin'de çığ düştü, iş makinesi kara gömüldü
23:13 14.02.2022 (güncellendi: 23:14 14.02.2022) Abone ol
Artvin'in Şavşat-Ardahan kara yolundaki Sahara Dağı Kocabey Yaylası mevkiinde kar küreme çalışması yürüten Karayolları ekibinin üzerine çığ düştü. Kar küreme aracı çığ altında alırken, operatör kendi imkanları ile kurtuldu.
Karadeniz’i Doğu Anadolu’ya bağlayan Şavşat-Ardahan karayolunda 2600 rakımlı Sahara Dağı Kocabey Yaylası mevkiinde karayolları ekipleri tipi nedeniyle kapanan yolda kar küreme çalışması başlattı.
Ekiplerin çalışma yaptığı sırada çığ düştü. Kar küreme aracı kısmen kara gömülürken, operatör kendi imkanları ile araçtan çıkmayı başardı.
Kimsenin yaralanmadığı olayda, yol, yaklaşık 2 saat ulaşıma kapalı kaldı.
Şavşat-Ardahan kara yolu, Karayolları ekiplerince yürütülen çalışma sonucu kontrollü ulaşıma açıldı.