https://tr.sputniknews.com/20220214/artvinde-cig-dustu-is-makinesi-kara-gomuldu-1053838852.html

Artvin'de çığ düştü, iş makinesi kara gömüldü

Artvin'de çığ düştü, iş makinesi kara gömüldü

Artvin'in Şavşat-Ardahan kara yolundaki Sahara Dağı Kocabey Yaylası mevkiinde kar küreme çalışması yürüten Karayolları ekibinin üzerine çığ düştü. Kar küreme... 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T23:13+0300

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türkiye

artvin

çığ

yayla

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Karadeniz’i Doğu Anadolu’ya bağlayan Şavşat-Ardahan karayolunda 2600 rakımlı Sahara Dağı Kocabey Yaylası mevkiinde karayolları ekipleri tipi nedeniyle kapanan yolda kar küreme çalışması başlattı.Ekiplerin çalışma yaptığı sırada çığ düştü. Kar küreme aracı kısmen kara gömülürken, operatör kendi imkanları ile araçtan çıkmayı başardı.Kimsenin yaralanmadığı olayda, yol, yaklaşık 2 saat ulaşıma kapalı kaldı.Şavşat-Ardahan kara yolu, Karayolları ekiplerince yürütülen çalışma sonucu kontrollü ulaşıma açıldı.

türkiye

artvin

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artvin, çığ, yayla