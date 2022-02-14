https://tr.sputniknews.com/20220214/baba-evde-parcalanmis-oglu-bahcede-donmus-halde-olu-bulundu-1053837316.html
Baba evde parçalanmış, oğlu bahçede donmuş halde ölü bulundu
Baba evde parçalanmış, oğlu bahçede donmuş halde ölü bulundu
Sivas'ta kan donduran bir olay meydana geldi. Kentin İmranlı ilçesinde hayvancılıkla uğraşan 75 yaşındaki Musa Karapınar evinin içerisinde vücudu parçalara... 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T22:13+0300
2022-02-14T22:13+0300
2022-02-14T22:36+0300
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sivas
jandarma
baba
oğul
cinayet
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Olay öğle saatlerinde ilçeye bağlı Eskikapımahmut köyünde yaşandı. Köyde babası Musa Karapınar ile birlikte hayvancılıkla uğraşan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Özer Karapınar'ı evin bahçesinde bulunan bir ağacın yanında çıplak halde yerde hareketsiz bulan köylüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.DHA'nın haberine göre, olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede Özer Karapınar'ın donarak hayatını kaybettiği tespit edildi.Jandarma, babanın kopan başını arıyorJandarma ekipleri evde yaptığı incelemede ise Özer Karapınar'ın babası Musa Karapınar'ı da vücudu parçalara ayrılmış şekilde ölü buldu.Baba Musa Karapınar'ın parçalanan vücudundan ayrılan başının ise kayıp olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından baba ile oğlunun cenazesi İmranlı Devlet Hastanesi'ne morguna konuldu.İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) olayla ilgili soruşturma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220214/bursada-eski-karisini-oldurup-2-kisiyi-yaralayan-polis-memuru-tutuklandi-1053807234.html
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sivas, jandarma, baba, oğul, cinayet
Baba evde parçalanmış, oğlu bahçede donmuş halde ölü bulundu
22:13 14.02.2022 (güncellendi: 22:36 14.02.2022) Abone ol
Sivas'ta kan donduran bir olay meydana geldi. Kentin İmranlı ilçesinde hayvancılıkla uğraşan 75 yaşındaki Musa Karapınar evinin içerisinde vücudu parçalara ayrılmış halde, oğlu 44 yaşındaki Özer Karapınar da bahçede çıplak ve donmuş halde ölü bulundu.
Olay öğle saatlerinde ilçeye bağlı Eskikapımahmut köyünde yaşandı.
Köyde babası Musa Karapınar ile birlikte hayvancılıkla uğraşan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Özer Karapınar'ı evin bahçesinde bulunan bir ağacın yanında çıplak halde yerde hareketsiz bulan köylüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.
DHA'nın haberine göre, olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede Özer Karapınar'ın donarak hayatını kaybettiği tespit edildi.
Jandarma, babanın kopan başını arıyor
Jandarma ekipleri evde yaptığı incelemede ise Özer Karapınar'ın babası Musa Karapınar'ı da vücudu parçalara ayrılmış şekilde ölü buldu.
Baba Musa Karapınar'ın parçalanan vücudundan ayrılan başının ise kayıp olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından baba ile oğlunun cenazesi İmranlı Devlet Hastanesi'ne morguna konuldu.
İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) olayla ilgili soruşturma başlattı.