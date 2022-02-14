https://tr.sputniknews.com/20220214/baeli-sanatci-beraber-yuruduk-biz-bu-yollarda-sarkisini-seslendirdi-1053836942.html

BAE’li sanatçı ‘Beraber yürüdük biz bu yollarda’ şarkısını seslendirdi

BAE’li sanatçı ‘Beraber yürüdük biz bu yollarda’ şarkısını seslendirdi

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yaşayan sanatçı Hüseyin El Cesmi, 'Beraber yürüdük biz bu yollarda' şarkısını Türkçe seslendirdi. 14.02.2022, Sputnik Türkiye

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birleşik arap emirlikleri (bae)

türkçe

yaşam

beraber yürüdük biz bu yollarda

sanatçı

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Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ünlü ses sanatçısı Hüseyin El Cesmi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BAE ziyareti nedeniyle Muazzez Abacı’nın 'Beraber yürüdük biz bu yollarda' olarak da bilinen 'Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor' şarkısını seslendirdi. Şarkının klibinde İstanbul’dan görüntülere yer verilirken, klibin girişinde ise “Birleşik Arap Emirlikleri halkından Türkiye halkına” ifadeleri yer aldı.Hüseyin El Cesmi, şarkıyı sosyal medya hesabından paylaştı.

birleşik arap emirlikleri (bae)

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birleşik arap emirlikleri (bae), türkçe, beraber yürüdük biz bu yollarda, sanatçı