https://tr.sputniknews.com/20220214/baeli-sanatci-beraber-yuruduk-biz-bu-yollarda-sarkisini-seslendirdi-1053836942.html
BAE’li sanatçı ‘Beraber yürüdük biz bu yollarda’ şarkısını seslendirdi
BAE’li sanatçı ‘Beraber yürüdük biz bu yollarda’ şarkısını seslendirdi
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yaşayan sanatçı Hüseyin El Cesmi, 'Beraber yürüdük biz bu yollarda' şarkısını Türkçe seslendirdi. 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T22:09+0300
2022-02-14T22:09+0300
2022-02-14T22:19+0300
birleşik arap emirlikleri (bae)
türkçe
yaşam
beraber yürüdük biz bu yollarda
sanatçı
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Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ünlü ses sanatçısı Hüseyin El Cesmi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BAE ziyareti nedeniyle Muazzez Abacı’nın 'Beraber yürüdük biz bu yollarda' olarak da bilinen 'Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor' şarkısını seslendirdi. Şarkının klibinde İstanbul’dan görüntülere yer verilirken, klibin girişinde ise “Birleşik Arap Emirlikleri halkından Türkiye halkına” ifadeleri yer aldı.Hüseyin El Cesmi, şarkıyı sosyal medya hesabından paylaştı.
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birleşik arap emirlikleri (bae), türkçe, beraber yürüdük biz bu yollarda, sanatçı
BAE’li sanatçı ‘Beraber yürüdük biz bu yollarda’ şarkısını seslendirdi
22:09 14.02.2022 (güncellendi: 22:19 14.02.2022) Abone ol
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yaşayan sanatçı Hüseyin El Cesmi, 'Beraber yürüdük biz bu yollarda' şarkısını Türkçe seslendirdi.
Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ünlü ses sanatçısı Hüseyin El Cesmi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BAE ziyareti nedeniyle Muazzez Abacı’nın 'Beraber yürüdük biz bu yollarda' olarak da bilinen 'Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor' şarkısını seslendirdi.
Şarkının klibinde İstanbul’dan görüntülere yer verilirken, klibin girişinde ise “Birleşik Arap Emirlikleri halkından Türkiye halkına” ifadeleri yer aldı.
Hüseyin El Cesmi, şarkıyı sosyal medya hesabından paylaştı.