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BAE’li sanatçı ‘Beraber yürüdük biz bu yollarda’ şarkısını seslendirdi
BAE’li sanatçı ‘Beraber yürüdük biz bu yollarda’ şarkısını seslendirdi
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yaşayan sanatçı Hüseyin El Cesmi, 'Beraber yürüdük biz bu yollarda' şarkısını Türkçe seslendirdi. 14.02.2022, Sputnik Türkiye
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birleşik arap emirlikleri (bae)
türkçe
yaşam
beraber yürüdük biz bu yollarda
sanatçı
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Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ünlü ses sanatçısı Hüseyin El Cesmi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BAE ziyareti nedeniyle Muazzez Abacı’nın 'Beraber yürüdük biz bu yollarda' olarak da bilinen 'Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor' şarkısını seslendirdi. Şarkının klibinde İstanbul’dan görüntülere yer verilirken, klibin girişinde ise “Birleşik Arap Emirlikleri halkından Türkiye halkına” ifadeleri yer aldı.Hüseyin El Cesmi, şarkıyı sosyal medya hesabından paylaştı.
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birleşik arap emirlikleri (bae), türkçe, beraber yürüdük biz bu yollarda, sanatçı

BAE’li sanatçı ‘Beraber yürüdük biz bu yollarda’ şarkısını seslendirdi

22:09 14.02.2022 (güncellendi: 22:19 14.02.2022)
© Fotoğraf : Hüseyin El Cesmi / TwitterHüseyin El Cesmi
Hüseyin El Cesmi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
© Fotoğraf : Hüseyin El Cesmi / Twitter
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Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yaşayan sanatçı Hüseyin El Cesmi, 'Beraber yürüdük biz bu yollarda' şarkısını Türkçe seslendirdi.
Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ünlü ses sanatçısı Hüseyin El Cesmi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BAE ziyareti nedeniyle Muazzez Abacı’nın 'Beraber yürüdük biz bu yollarda' olarak da bilinen 'Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor' şarkısını seslendirdi.
Şarkının klibinde İstanbul’dan görüntülere yer verilirken, klibin girişinde ise “Birleşik Arap Emirlikleri halkından Türkiye halkına” ifadeleri yer aldı.
Hüseyin El Cesmi, şarkıyı sosyal medya hesabından paylaştı.
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