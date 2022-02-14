https://tr.sputniknews.com/20220214/bahcesehir-universitesi-kurucusu-puanlar-dusunce-elini-kolunu-sallayan-universiteye-giremeyecek-1053834935.html

Bahçeşehir Eğitim Kurumları Başkanı: Puanlar düşünce elini kolunu sallayan üniversiteye giremeyecek

Bahçeşehir Eğitim Kurumları Başkanı: Puanlar düşünce elini kolunu sallayan üniversiteye giremeyecek

Bahçeşehir Üniversitesi Kurucusu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, YKS'de baraj puanlarının kaldırılmasına destek vererek, "Baraj puanları düşünce elini... 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T20:40+0300

2022-02-14T20:40+0300

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türkiye

bahçeşehir üniversitesi

puan

üniversite

enver yücel

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Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) önceki gün üniversiteye giriş sınavlarında baraj puanı uygulamasını kaldırdı. Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testi (AYT) puan türü için alınan karar birçok eleştiriyi de beraberinde getirirken, Bahçeşehir Üniversitesi Kurucusu ve Bahçeşehir Okullarının Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel, uygulamaya destek verdi.Twitter üzerinden açıklama yapan Yücel, şu ifadeleri kullandı:

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bahçeşehir üniversitesi, puan, üniversite, enver yücel