https://tr.sputniknews.com/20220214/bahcesehir-universitesi-kurucusu-puanlar-dusunce-elini-kolunu-sallayan-universiteye-giremeyecek-1053834935.html
Bahçeşehir Eğitim Kurumları Başkanı: Puanlar düşünce elini kolunu sallayan üniversiteye giremeyecek
Bahçeşehir Eğitim Kurumları Başkanı: Puanlar düşünce elini kolunu sallayan üniversiteye giremeyecek
Bahçeşehir Üniversitesi Kurucusu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, YKS'de baraj puanlarının kaldırılmasına destek vererek, "Baraj puanları düşünce elini... 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T20:40+0300
2022-02-14T20:40+0300
2022-02-14T20:43+0300
türkiye
bahçeşehir üniversitesi
puan
üniversite
enver yücel
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0e/1053834700_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_22584b18e5becf8412861792be8863f0.jpg
Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) önceki gün üniversiteye giriş sınavlarında baraj puanı uygulamasını kaldırdı. Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testi (AYT) puan türü için alınan karar birçok eleştiriyi de beraberinde getirirken, Bahçeşehir Üniversitesi Kurucusu ve Bahçeşehir Okullarının Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel, uygulamaya destek verdi.Twitter üzerinden açıklama yapan Yücel, şu ifadeleri kullandı:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0e/1053834700_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_538c4021477205cf55dac67b20956463.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bahçeşehir üniversitesi, puan, üniversite, enver yücel
Bahçeşehir Eğitim Kurumları Başkanı: Puanlar düşünce elini kolunu sallayan üniversiteye giremeyecek
20:40 14.02.2022 (güncellendi: 20:43 14.02.2022) Abone ol
Bahçeşehir Üniversitesi Kurucusu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, YKS'de baraj puanlarının kaldırılmasına destek vererek, "Baraj puanları düşünce elini kolunu sallayan üniversiteye giremeyecek. Yanlış algı yapmayalım" dedi.
Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) önceki gün üniversiteye giriş sınavlarında baraj puanı uygulamasını kaldırdı.
Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testi (AYT) puan türü için alınan karar birçok eleştiriyi de beraberinde getirirken, Bahçeşehir Üniversitesi Kurucusu ve Bahçeşehir Okullarının Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel, uygulamaya destek verdi.
Twitter üzerinden açıklama yapan Yücel, şu ifadeleri kullandı:
Baraj puanları düşünce elini kolunu sallayan üniversiteye giremeyecek. Yanlış algı yapmayalım. Rekabet daha da artacak, tabiki her bölümde değil.