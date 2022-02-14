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Bahçeşehir Eğitim Kurumları Başkanı: Puanlar düşünce elini kolunu sallayan üniversiteye giremeyecek
Bahçeşehir Eğitim Kurumları Başkanı: Puanlar düşünce elini kolunu sallayan üniversiteye giremeyecek
Bahçeşehir Üniversitesi Kurucusu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, YKS'de baraj puanlarının kaldırılmasına destek vererek, "Baraj puanları düşünce elini... 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T20:40+0300
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türkiye
bahçeşehir üniversitesi
puan
üniversite
enver yücel
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Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) önceki gün üniversiteye giriş sınavlarında baraj puanı uygulamasını kaldırdı. Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testi (AYT) puan türü için alınan karar birçok eleştiriyi de beraberinde getirirken, Bahçeşehir Üniversitesi Kurucusu ve Bahçeşehir Okullarının Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel, uygulamaya destek verdi.Twitter üzerinden açıklama yapan Yücel, şu ifadeleri kullandı:
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bahçeşehir üniversitesi, puan, üniversite, enver yücel

Bahçeşehir Eğitim Kurumları Başkanı: Puanlar düşünce elini kolunu sallayan üniversiteye giremeyecek

20:40 14.02.2022 (güncellendi: 20:43 14.02.2022)
© Enver YücelBahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel
Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
© Enver Yücel
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Bahçeşehir Üniversitesi Kurucusu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, YKS'de baraj puanlarının kaldırılmasına destek vererek, "Baraj puanları düşünce elini kolunu sallayan üniversiteye giremeyecek. Yanlış algı yapmayalım" dedi.
Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) önceki gün üniversiteye giriş sınavlarında baraj puanı uygulamasını kaldırdı.
Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testi (AYT) puan türü için alınan karar birçok eleştiriyi de beraberinde getirirken, Bahçeşehir Üniversitesi Kurucusu ve Bahçeşehir Okullarının Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel, uygulamaya destek verdi.
Twitter üzerinden açıklama yapan Yücel, şu ifadeleri kullandı:
Baraj puanları düşünce elini kolunu sallayan üniversiteye giremeyecek. Yanlış algı yapmayalım. Rekabet daha da artacak, tabiki her bölümde değil.
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