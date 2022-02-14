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https://tr.sputniknews.com/20220214/bakan-karaismailoglu-duyurdu-12-milyon-ogs-kullanicisi-hgsye-ucretsiz-gecirilecek-1053825851.html
Bakan Karaismailoğlu duyurdu: 1.2 milyon OGS kullanıcısı, HGS'ye ücretsiz geçirilecek
Bakan Karaismailoğlu duyurdu: 1.2 milyon OGS kullanıcısı, HGS'ye ücretsiz geçirilecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1,2 milyon otomatik geçiş sistemi (OGS) kullanıcısının, 31 Mart tarihi itibarıyla hızlı geçiş sistemine (HGS)... 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T16:32+0300
2022-02-14T16:32+0300
ekonomi
adil karaismailoğlu
hgs
hızlı geçiş sistemi (hgs)
otoyol
ogs
otomatik geçiş sistemi (ogs)
ücretsiz
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Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de OGS ve HGS olmak üzere iki ayrı ücret toplama sistemi bulunduğuna, bunun da gişelerden geçişlerde zaman zaman karışıklığa neden olduğuna işaret etti.Türkiye'de yaklaşık 17 milyon HGS ve OGS abonesi olduğunu aktaran Karaismailoğlu, "Bunların yaklaşık 1.2 milyonu OGS, 15.8 milyonu ise HGS kullanıcısıdır. İş yükünün azaltılması ve verimliliğin artırılarak vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verilebilmesi adına 31 Mart'tan itibaren iki ayrı geçiş sistemi yerine tek geçiş sistemi uygulamasına geçilecek." değerlendirmesinde bulundu.'HGS'de karar kılındı'Karaismailoğlu, 2021'de gişelerde HGS'den 563.1 milyon, OGS'den ise 71.6 milyon geçiş gerçekleştiğini bildirerek, "Uygulama sistemi olarak da kullanıcıların yüzde 93'ünün tercih ettiği HGS sisteminde karar kılındı. Bu sayede hem kullanıcının tercih önceliği göz önünde bulundurulmuş olacak hem de geçiş sürecinde işlem sadeliği sağlanacak" ifadelerini kullandı.OGS abonesi araç sahiplerinin mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm önlemlerin alınacağını kaydeden Karaismailoğlu, OGS etiketi olan araç sahiplerine ilgili bankalar tarafından ücretsiz olarak HGS etiketi verileceğini ve hesaplarının da HGS'ye dönüştürüleceğini belirtti.Karaismailoğlu, dönüştürme işlemleri aşamasında ve sonrasında kullanıcıların otoyol geçişlerini rahatlıkla yapabileceğini ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyeceğini aktardı.
https://tr.sputniknews.com/20220214/otoyol-ve-kopru-gecislerinde-ogs-kaldirildi-1053814642.html
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adil karaismailoğlu, hgs, hızlı geçiş sistemi (hgs), otoyol, ogs, otomatik geçiş sistemi (ogs), ücretsiz

Bakan Karaismailoğlu duyurdu: 1.2 milyon OGS kullanıcısı, HGS'ye ücretsiz geçirilecek

16:32 14.02.2022
© DHABakan Karaismailoğlu: Türkiye, çıkarcıların değil 84 milyonun ülkesi
Bakan Karaismailoğlu: Türkiye, çıkarcıların değil 84 milyonun ülkesi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
© DHA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1,2 milyon otomatik geçiş sistemi (OGS) kullanıcısının, 31 Mart tarihi itibarıyla hızlı geçiş sistemine (HGS) ücretsiz geçirileceğini bildirdi.
Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de OGS ve HGS olmak üzere iki ayrı ücret toplama sistemi bulunduğuna, bunun da gişelerden geçişlerde zaman zaman karışıklığa neden olduğuna işaret etti.
Türkiye'de yaklaşık 17 milyon HGS ve OGS abonesi olduğunu aktaran Karaismailoğlu, "Bunların yaklaşık 1.2 milyonu OGS, 15.8 milyonu ise HGS kullanıcısıdır. İş yükünün azaltılması ve verimliliğin artırılarak vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verilebilmesi adına 31 Mart'tan itibaren iki ayrı geçiş sistemi yerine tek geçiş sistemi uygulamasına geçilecek." değerlendirmesinde bulundu.

'HGS'de karar kılındı'

Karaismailoğlu, 2021'de gişelerde HGS'den 563.1 milyon, OGS'den ise 71.6 milyon geçiş gerçekleştiğini bildirerek, "Uygulama sistemi olarak da kullanıcıların yüzde 93'ünün tercih ettiği HGS sisteminde karar kılındı. Bu sayede hem kullanıcının tercih önceliği göz önünde bulundurulmuş olacak hem de geçiş sürecinde işlem sadeliği sağlanacak" ifadelerini kullandı.
OGS abonesi araç sahiplerinin mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm önlemlerin alınacağını kaydeden Karaismailoğlu, OGS etiketi olan araç sahiplerine ilgili bankalar tarafından ücretsiz olarak HGS etiketi verileceğini ve hesaplarının da HGS'ye dönüştürüleceğini belirtti.
Karaismailoğlu, dönüştürme işlemleri aşamasında ve sonrasında kullanıcıların otoyol geçişlerini rahatlıkla yapabileceğini ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyeceğini aktardı.
Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ve Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) - araba - yol - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
TÜRKİYE
Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldı
12:25
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