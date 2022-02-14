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Bilim Kurulu üyesi Turan: Tekrarlayan aşılamalar gerekebilir
Bilim Kurulu üyesi Turan: Tekrarlayan aşılamalar gerekebilir
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Sema Turan, Omicron varyantının hafife alınmaması gerektiğini belirterek, "O yüzden aşılama süreci 'evet oldum ve... 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T14:37+0300
2022-02-14T14:37+0300
koronavirüs
türkiye’de kovid-19 salgını
kovid-19
sema turan
bilim kurulu
açıklama
omicron
omicron ba.2
delta
delta varyantı
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Prof. Dr. Sema Turan, koronavirüs salgınında Delta ile Omicron varyantı dönemini kıyasladı. Delta varyantında çok ciddi akciğer tutulumu ve hasarı ile gelen hastanın ciddi oksijen eksikliği yaşadığını belirten Turan, "Omicron varyantı ile akciğer tutulumu daha az görülüyor; ama altta yatan hastalık çok aktif hale geliyor. Biz asıl; solunum yetmezliğinden ziyade yoğun bakımdaki kişinin diğer klinik sorunlarıyla uğraşıyoruz. Omicron'a bağlı artan vaka sayımız var. Genellikle yüzde 90'dan fazla ileriki yaş hastalarda ek hastalığı bulunanlar var. Şu an için gördüğümüz görüntü bu. Pandeminin ilk başlarında gördüğümüz ileriki yaştaki grubu yine bu dönemde Omicron varyantının olduğu dönemde görüyoruz. Bu nedenle ileriki yaştakileri korumamız lazım" dedi.'Vi̇rüs deği̇şi̇yor'Prof. Dr. Turan, virüse yakalanan kişilerin tekrardan virüsün bir başka şekline yakalanma ihtimalleri olduğunu belirterek, şöyle konuştu:Prof. Dr. Turan, ayrıca vatandaşlara uyarıda bulunarak, "Lütfen eksik doz aşılarınız olmasın. 'Aşılarınızı tamamlayın ve kendinizi de koruyun' demek istiyorum. Omicron varyantını da hafife almayalım" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220211/bilim-kurulu-uyesi-turan-omicron-kronik-hastaliklarin-etkisini-artiriyor-1053739508.html
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türkiye’de kovid-19 salgını, kovid-19, sema turan, bilim kurulu, açıklama, omicron, omicron ba.2, delta, delta varyantı , pandemi, aşı, aşılama

Bilim Kurulu üyesi Turan: Tekrarlayan aşılamalar gerekebilir

14:37 14.02.2022
© REUTERS / Sergio PerezKoronavirüs aşısı - aşı
Koronavirüs aşısı - aşı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
© REUTERS / Sergio Perez
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Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Sema Turan, Omicron varyantının hafife alınmaması gerektiğini belirterek, "O yüzden aşılama süreci 'evet oldum ve bitti' diyebileceğiniz bir süreç değil. Çünkü virüs değişiyor. Sizin bağışıklık sisteminiz gün geçtikçe azalıyor antikor açısından. O yüzden tekrarlayan aşılamalar gerekebilir" dedi.
Prof. Dr. Sema Turan, koronavirüs salgınında Delta ile Omicron varyantı dönemini kıyasladı.
Delta varyantında çok ciddi akciğer tutulumu ve hasarı ile gelen hastanın ciddi oksijen eksikliği yaşadığını belirten Turan, "Omicron varyantı ile akciğer tutulumu daha az görülüyor; ama altta yatan hastalık çok aktif hale geliyor. Biz asıl; solunum yetmezliğinden ziyade yoğun bakımdaki kişinin diğer klinik sorunlarıyla uğraşıyoruz. Omicron'a bağlı artan vaka sayımız var. Genellikle yüzde 90'dan fazla ileriki yaş hastalarda ek hastalığı bulunanlar var. Şu an için gördüğümüz görüntü bu. Pandeminin ilk başlarında gördüğümüz ileriki yaştaki grubu yine bu dönemde Omicron varyantının olduğu dönemde görüyoruz. Bu nedenle ileriki yaştakileri korumamız lazım" dedi.

'Vi̇rüs deği̇şi̇yor'

Prof. Dr. Turan, virüse yakalanan kişilerin tekrardan virüsün bir başka şekline yakalanma ihtimalleri olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Kişinin virüse karşı vermiş olduğu 'hücresel' ve 'humoral' bağışıklık diye adlandırdığımız bağışıklık oluşuyor. Ama bu bağışıklığın belirli bir süresi var. Bu süre geçtikten sonra oluşturduğunuz antikor düzeyleriniz azalmaya başlıyor. O yüzden de yeniden şekil değiştirmiş bir virüsle enfekte olma şansınız var. Çünkü virüsün ana ailesini biliyoruz; SARS-CoV-2 ailesi. Bu mutasyonlarla kendisini değiştiriyor. Geçmiş dönemlerde bildiğimiz mevsimsel grip enfeksiyonlarında durum aynıydı. Orada da virüs yapısını değiştirerek her yıl bizi grip yapabiliyordu. Bu durum aslında buna benzer şekilde seyrediyor. O yüzden aşılama süreci 'evet oldum ve bitti' diyebileceğiniz bir süreç değil. Çünkü virüs değişiyor. Sizin bağışıklık sisteminiz gün geçtikçe azalıyor antikor açısından. O yüzden de tekrarlayan aşılamalar gerekebilir."
Prof. Dr. Turan, ayrıca vatandaşlara uyarıda bulunarak, "Lütfen eksik doz aşılarınız olmasın. 'Aşılarınızı tamamlayın ve kendinizi de koruyun' demek istiyorum. Omicron varyantını da hafife almayalım" diye konuştu.
Sema Turan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
KORONAVİRÜS
Bilim Kurulu üyesi Turan: Omicron, kronik hastalıkların etkisini artırıyor
11 Şubat, 12:14
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