https://tr.sputniknews.com/20220214/bilim-kurulu-uyesi-yavuz-ilk-kez-elimizde-kovide-karsi-etkinligi-kanitlanmis-bir-ilac-var-1053813361.html

Bilim Kurulu üyesi Yavuz: İlk kez elimizde Kovid'e karşı etkinliği kanıtlanmış bir ilaç var

Bilim Kurulu üyesi Yavuz: İlk kez elimizde Kovid'e karşı etkinliği kanıtlanmış bir ilaç var

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, pandeminin başından beri ilk kez 'Kovid'e karşı da etkinliği ispatlanmış' bir... 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T12:00+0300

2022-02-14T12:00+0300

2022-02-14T12:00+0300

koronavirüs

serap şimşek yavuz

açıklama

türkiye’de kovid-19 salgını

kovid-19

ilaç

molnupiravir

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/04/1051449770_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_603de48db2ad940875346d9708bd292b.jpg

İngiltere başta olmak üzere, ABD ve Avrupa'da da koronavirüs tedavisi için kullanıma giren 'molnupiravir' etken maddeli ilaç, artık Türkiye'de de hastalara ücretsiz olarak verilmeye başlandı.Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi ve Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, ilacın kimlerde nasıl kullanılacağına dair Demirören Haber Ajansı'na önemli değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Yavuz, molnupiravir'in, pandeminin başından beri Kovid'e karşı da etkinliği 'klinik çalışmalarla' kanıtlanmış ilk ilaç olması nedeniyle önemli olduğuna işaret ederek, "Kovid-19 ile ilişkili olarak bütün aşamaları geçmiş, yani hem klinik öncesi aşamaları sonra da Kovid-19 için klinik çalışmalarını da tamamlamış ilk ilaç. Bu anlamda sevinçliyiz. Klinik çalışmalarda da hem ölümü, hem hastane yatışı yüzde 30 oranında azalttığı gösterilmiş bir ilaç. FDA ve EMA tarafından da güvenli bulunmuş. Şu an İngiltere de kullanmaya başladı. Bizde de kullanmaya başlanmak üzere" dedi.'İlk 5 günde başlanması kri̇ti̇k önem taşıyor'İlacın, klinik çalışmalarda etkinliği gösterilmiş grupta öncelikli olarak kullanılacağını söyleyen Prof. Dr. Yavuz, "Klinik çalışmalarda, semptomlarının ilk 5 gününde olan kişilerde erkenden başlanınca etkisinin yüksek olduğu gösterildi. Bu çok kritik bir şey. Çünkü zaten salgının en başından beri biz bunu biliyoruz, erken başlanırsa tüm viral enfeksiyonlarda başarılı olabiliyor ilaçlar, gripten de biliyoruz bunu. Semptom başlangıcının ilk 5 gününde olan hastalara vereceğiz ilacı. Ayrıca bütün hastalara değil, sadece Kovid-19 açısından ölme riski en yüksek olan gruba verilecek. Riski en yüksek olan grupsa yaşlılar, 65 yaş üstü vs, buna göre önceliklendirme yapılarak o gruplarda kullanılacak bu ilaç. Bu tarz yeni ilaçlar kullanıma girdiği zaman, tüm dünyada olduğu gibi, bizde de klinik çalışmalarla bu ilaçların etkinliği ve güvenilirliği takip edilmeye devam edilecek" diye konuştu.'Ri̇sk grubundaki̇ler nezle deyi̇p geçi̇şti̇rmesi̇n, test yaptırsın'Molnupiravir'in etkinliği ve güvenilirliğinin, Kovid için de gösterilmiş olması nedeniyle farklı bir konumda olduğunu belirten Prof. Dr. Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Türki̇ye Mart'ta pi̇k noktasına ulaşacak'Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, İstanbul'da test pozitiflik oranlarının yüzde 30'lardan 20-23'lere gerilediğini ve vaka sayılarının da azaldığını ancak Türkiye genelinde halen yüksek pozitiflik oranları olduğunu ve Omicron'un henüz pik noktasına ulaşmadığını da kaydederek şu bilgileri verdi: "DSÖ'ye göre BA.2 baskın olacak ama Delta yok olacak mi bi̇lmi̇yoruz"Omicron'dan sonra ortaya çıkan BA.2 varyantı hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Yavuz, "DSÖ'nün tahmini, BA.2'nin baskın hale geleceği yönünde. Çünkü bütün varyantlarda gördük, hangisi daha fazla bulaşıyorsa o baskın hale geliyor. Bir sürü senaryolar da var aslında, örneğin BA.2 baskın hale gelebilir ama Delta kaybolacak mı acaba? Biz de halen arada Delta da görebiliyoruz gerçekten. Ama BA.2'nin de kliniği Omicron ile benzer. İlk Danimarka'dan vs elde edilen veriler bunu gösteriyor. Hastalık şiddetinin çok da farklı olmadığı görülüyor. Hindistan'da da BA.2 yayılımı devam ediyor. Oradan da gelecek sonuçlarla birlikte, daha sağlam verilerimiz olacak" dedi.'İngi̇ltere ve Dani̇marka i̇le Türki̇ye'yi̇ kıyaslamak yanlış'İngiltere ve Danimarka gibi bazı Avrupa ülkelerinde tam açılmaya gidilmesini de değerlendiren Prof. Dr. Yavuz, Türkiye'nin bu iki ülke ile aynı olmadığını, tam doz ve ek doz aşılanma, antikor bağışıklık oranı ve ölüm sayısı bakımından Türkiye'nin daha çok ABD ile benzer durumda olduğuna işaret ederek sözlerini şöyle noktaladı:

https://tr.sputniknews.com/20220210/prof-muftuoglu-omicron-da-yakaladigi-yaslilari-pek-affetmiyor-maalesef-1053689458.html

https://tr.sputniknews.com/20220211/bilim-kurulu-uyesi-turan-omicron-kronik-hastaliklarin-etkisini-artiriyor-1053739508.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

serap şimşek yavuz, açıklama, türkiye’de kovid-19 salgını, kovid-19, ilaç, molnupiravir