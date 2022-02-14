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Boğulan kişinin cesedine 41 günde yapılan 28 adet Kovid-19 testi pozitif çıktı
Boğulan kişinin cesedine 41 günde yapılan 28 adet Kovid-19 testi pozitif çıktı
İtalya'da denizde yüzerken kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan kişinin cesedine, 41 gün boyunca yapılan 28 Kovid-19 testi pozitif çıktı. 14.02.2022, Sputnik Türkiye
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italya
koronavirüs
kovid-19
koronavirüs testi
pcr
pozitif
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Hiçbir Kovid-19 belirtisi göstermeyen adamın cesedini inceleyen doktorlar, 28 defa yaptıkları PCR testinden pozitif sonuç aldı.İtalya'daki D'Annunzio Üniversitesi'nden doktorlar, enfeksiyon riskini belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmasına rağmen, bulguların Kovid-19 virüsünün cesetlerdeki kalıcılığı hakkında yeni bilgiler verdiğini söyledi.Newscom sitesinin haberine göre, bugüne kadar bir cesetten enfeksiyon bulaştığına dair bir kanıt bulunamadığını belirten üniversitenin İleri Araştırmalar ve Teknoloji Merkezi'nden araştırmacılar, Journal of Medical Case Reports'ta yayımlanan raporda, "Mevcut vaka SARS-CoV-2 RNA'nın ölümden 41 gün sonrasına kadar kalıcılığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.Vücudun kapalı ve dezenfekte edilmiş su geçirmez bir çanta içinde 4 santigrat derece bir odada saklandığı 41 gün boyunca 28 PCR testi uygulayan araştırmacılar, "Gözlem süresi boyunca yapılan tüm testlerin pozitif olarak rapor edildiğini" bildirdi.Araştırmacılar, 'defin izni ve ayrıca vücudun çürümesi nedeniyle 41 günden fazla başka test yapmanın mümkün olmadığın' kaydetti.İtalya'nın doğu kıyısındaki Chieti yakınlarında bir arkadaşıyla denizde yüzerken kaybolan 41 yaşındaki Ukraynalı adam, yaklaşık 16 saat sonra cesedi kayaların arasına sıkışmış halde bulundu ve otopsi emri verildi.Araştırmacılar, "Bekleyen cenaze izinleri nedeniyle, cesedin Chieti Hastanesi morgunda tutulduğunu ve ölenler için uygulanan SARS-CoV-2'nin yönetimine ilişkin yönergelere uyulduğunu" aktardı.
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italya, koronavirüs, kovid-19, koronavirüs testi, pcr, pozitif

Boğulan kişinin cesedine 41 günde yapılan 28 adet Kovid-19 testi pozitif çıktı

20:22 14.02.2022 (güncellendi: 20:23 14.02.2022)
© REUTERS / Toby Melvillekoronavirüs testi - PCR testi
koronavirüs testi - PCR testi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
© REUTERS / Toby Melville
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İtalya'da denizde yüzerken kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan kişinin cesedine, 41 gün boyunca yapılan 28 Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Hiçbir Kovid-19 belirtisi göstermeyen adamın cesedini inceleyen doktorlar, 28 defa yaptıkları PCR testinden pozitif sonuç aldı.
İtalya'daki D'Annunzio Üniversitesi'nden doktorlar, enfeksiyon riskini belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmasına rağmen, bulguların Kovid-19 virüsünün cesetlerdeki kalıcılığı hakkında yeni bilgiler verdiğini söyledi.
Newscom sitesinin haberine göre, bugüne kadar bir cesetten enfeksiyon bulaştığına dair bir kanıt bulunamadığını belirten üniversitenin İleri Araştırmalar ve Teknoloji Merkezi'nden araştırmacılar, Journal of Medical Case Reports'ta yayımlanan raporda, "Mevcut vaka SARS-CoV-2 RNA'nın ölümden 41 gün sonrasına kadar kalıcılığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.
Vücudun kapalı ve dezenfekte edilmiş su geçirmez bir çanta içinde 4 santigrat derece bir odada saklandığı 41 gün boyunca 28 PCR testi uygulayan araştırmacılar, "Gözlem süresi boyunca yapılan tüm testlerin pozitif olarak rapor edildiğini" bildirdi.
Araştırmacılar, 'defin izni ve ayrıca vücudun çürümesi nedeniyle 41 günden fazla başka test yapmanın mümkün olmadığın' kaydetti.
İtalya'nın doğu kıyısındaki Chieti yakınlarında bir arkadaşıyla denizde yüzerken kaybolan 41 yaşındaki Ukraynalı adam, yaklaşık 16 saat sonra cesedi kayaların arasına sıkışmış halde bulundu ve otopsi emri verildi.
Araştırmacılar, "Bekleyen cenaze izinleri nedeniyle, cesedin Chieti Hastanesi morgunda tutulduğunu ve ölenler için uygulanan SARS-CoV-2'nin yönetimine ilişkin yönergelere uyulduğunu" aktardı.
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