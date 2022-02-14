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Boş tost ve boş baklavadan sonra boş gözleme
Boş tost ve boş baklavadan sonra boş gözleme
Artan fiyatlara karşı işletmelerin başvurduğu yeni yöntemler sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. İçi boş tost, boş baklavanın ardından bu kez bir büfede... 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T07:04+0300
2022-02-14T07:10+0300
türkiye
tost
baklava
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CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, içi boş gözleme ve tostun ardından bir büfenin içi boş gözleme sattığını duyurdu. Söz konusu büfenin Ocak 2022 tarihli menüsünün fotoğrafını paylaşan Demir, “Sade baklava ve boş tosttan sonra sade gözleme” notunu düştü.Paylaşılan menüde en ucuz gözlemenin 10 TL ile ‘içi boş gözleme' olduğu görülüyor. Beyaz peynirli, ıspanaklı, patatesli gözlemelerin 17 TL'den başladığı, kavurma kaşarlı gözlemenin 33 TL'ye kadar çıktığı görülüyor.Bazı kentlerde içinde fıstık ve ceviz bulunmayan ‘Boş baklavanın’ kilosunun 19.90 TL'den satılması sosyal medyada gündem olmuştu.Gaziantep'in yanı sıra, Ankara ve İstanbul'da şubesi bulunan, ‘Tostçu Erol' adıyla fenomen olan tostçu Mehmet Erol Sorgulu‘nun 2 TL'den ‘Boş tost' satmaya başlaması da gündeme gelmişti. Bu kez bir büfenin, içi boş sade gözleme satması sosyal medyanın diline düştü.
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tost, baklava

Boş tost ve boş baklavadan sonra boş gözleme

07:04 14.02.2022 (güncellendi: 07:10 14.02.2022)
Gözleme
Gözleme - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
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Artan fiyatlara karşı işletmelerin başvurduğu yeni yöntemler sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. İçi boş tost, boş baklavanın ardından bu kez bir büfede fiyatı 10 TL'den içi boş gözleme satıldığı görüldü.
CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, içi boş gözleme ve tostun ardından bir büfenin içi boş gözleme sattığını duyurdu.
Söz konusu büfenin Ocak 2022 tarihli menüsünün fotoğrafını paylaşan Demir, “Sade baklava ve boş tosttan sonra sade gözleme” notunu düştü.
Paylaşılan menüde en ucuz gözlemenin 10 TL ile ‘içi boş gözleme' olduğu görülüyor. Beyaz peynirli, ıspanaklı, patatesli gözlemelerin 17 TL'den başladığı, kavurma kaşarlı gözlemenin 33 TL'ye kadar çıktığı görülüyor.
Bazı kentlerde içinde fıstık ve ceviz bulunmayan ‘Boş baklavanın’ kilosunun 19.90 TL'den satılması sosyal medyada gündem olmuştu.
Gaziantep'in yanı sıra, Ankara ve İstanbul'da şubesi bulunan, ‘Tostçu Erol' adıyla fenomen olan tostçu Mehmet Erol Sorgulu‘nun 2 TL'den ‘Boş tost' satmaya başlaması da gündeme gelmişti. Bu kez bir büfenin, içi boş sade gözleme satması sosyal medyanın diline düştü.
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