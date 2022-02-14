https://tr.sputniknews.com/20220214/bos-tost-bos-baklavadan-sonra-bos-gozleme-1053804301.html

Boş tost ve boş baklavadan sonra boş gözleme

Boş tost ve boş baklavadan sonra boş gözleme

Artan fiyatlara karşı işletmelerin başvurduğu yeni yöntemler sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. İçi boş tost, boş baklavanın ardından bu kez bir büfede... 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T07:04+0300

2022-02-14T07:04+0300

2022-02-14T07:10+0300

türkiye

tost

baklava

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0e/1053804276_0:49:940:578_1920x0_80_0_0_6551223c8abc5c3bb3372fd4047cac69.jpg

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, içi boş gözleme ve tostun ardından bir büfenin içi boş gözleme sattığını duyurdu. Söz konusu büfenin Ocak 2022 tarihli menüsünün fotoğrafını paylaşan Demir, “Sade baklava ve boş tosttan sonra sade gözleme” notunu düştü.Paylaşılan menüde en ucuz gözlemenin 10 TL ile ‘içi boş gözleme' olduğu görülüyor. Beyaz peynirli, ıspanaklı, patatesli gözlemelerin 17 TL'den başladığı, kavurma kaşarlı gözlemenin 33 TL'ye kadar çıktığı görülüyor.Bazı kentlerde içinde fıstık ve ceviz bulunmayan ‘Boş baklavanın’ kilosunun 19.90 TL'den satılması sosyal medyada gündem olmuştu.Gaziantep'in yanı sıra, Ankara ve İstanbul'da şubesi bulunan, ‘Tostçu Erol' adıyla fenomen olan tostçu Mehmet Erol Sorgulu‘nun 2 TL'den ‘Boş tost' satmaya başlaması da gündeme gelmişti. Bu kez bir büfenin, içi boş sade gözleme satması sosyal medyanın diline düştü.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tost, baklava