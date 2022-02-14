https://tr.sputniknews.com/20220214/btp-lideri-huseyin-bastan-aksenere-ziyaret-1053834272.html

BTP lideri Hüseyin Baş'tan Akşener'e ziyaret

BTP lideri Hüseyin Baş'tan Akşener'e ziyaret

BTP lideri Hüseyin Baş, Kovid-19'u atlatan İYİ Parti lideri Akşener'e 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.' 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T20:08+0300

2022-02-14T20:08+0300

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türkiye

hüseyin baş

meral akşener

bağımsız türkiye partisi

iyi parti

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Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i parti genel merkezinde ziyaret etti.Kovid-19’u atlatan Akşener’e geçmiş olsun ziyaretinde bulunan BTP lideri Hüseyin Baş’a Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fuat Şengül de eşlik etti.Samimi bir havada geçen görüşmede Türkiye’nin içinde bulunduğu duruma ilişkin değerlendirmeler de yapıldı.BTP liderinden açıklamaZiyaret sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş Akşener’e geçmiş olsun ziyaretinde bulunduğunu belirtti.Hüseyin Baş açıklamasında, “İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’e geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Sayın Genel Başkan’ın engin tecrübelerinden, fikirlerinden, hoş sohbetinden istifade ettik. Sıcak misafirperverliğinden dolayı teşekkür eder, çalışmalarında üstün başarılar dilerim” İfadelerini kullandı.İYİ Parti’den açıklamaGörüşme sonrası İYİ Parti’den de bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Sayın Hüseyin Baş ile Genel Merkez'imizde bir araya geldi. Nazik ziyaretlerinden ötürü kendilerine teşekkür ediyoruz” denildi.

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hüseyin baş, meral akşener, bağımsız türkiye partisi, iyi parti