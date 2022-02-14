https://tr.sputniknews.com/20220214/bursada-eski-karisini-oldurup-2-kisiyi-yaralayan-polis-memuru-tutuklandi-1053807234.html

Bursa'da eski karısını öldürüp 2 kişiyi yaralayan polis memuru tutuklandı

Bursa'da eski karısını öldürüp 2 kişiyi yaralayan polis memuru tutuklandı

Bursa'da okul müdiresi olan eski karısını silahla vurarak öldüren ve 2 kişiyi yaralayan polis memuru tutuklandı. 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T09:41+0300

2022-02-14T09:41+0300

2022-02-14T09:41+0300

türkiye

polis

katil

kadın

kadın cinayeti

ölüm

yaralama

gözaltı

bursa

tutuklama

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Eski karısını öldüren ve iki kişiyi yaralayan 52 yaşındaki Bilal A, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.Bilal A, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklama kararı verilmesinin ardından cezaevine gönderildi.Aynı olayda yaralanarak hastanede tedavi altına alınan 2 kişiden 48 Yaşındaki Yahya A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, 17 aşındaki Şeyma Ü'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.OlayNilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Akademi Caddesi'nde 12 Şubat'ta, 45 yaşındaki Sakarya Ortaokulu Müdiresi Yasemin Ağır'ın kullandığı 26 DC 016 plakalı otomobili gören eski eşi polis memuru Bilal A, Yahya A'nın da bulunduğu aracı durdurmasını istemişti.Araçtakiler indikten sonra tabancasını çıkaran Bilal A, Yahya A. ile bir süre boğuştuktan sonra silahını ateşlemişti. Tabancadan çıkan kurşunlar Yahya A'ya, bir çocuk annesi Yasemin Ağır'a ve yoldan geçen Şeyma Ü'ye isabet etmişti.Bilal A. olay yerinde polis tarafından gözaltına alınmış, yaralanan 3 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırılmıştı. Yasemin Ağır, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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polis, katil, kadın, kadın cinayeti, ölüm, yaralama, gözaltı, bursa, tutuklama