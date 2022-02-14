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Bursa'da eski karısını öldürüp 2 kişiyi yaralayan polis memuru tutuklandı
Bursa'da eski karısını öldürüp 2 kişiyi yaralayan polis memuru tutuklandı
Bursa'da okul müdiresi olan eski karısını silahla vurarak öldüren ve 2 kişiyi yaralayan polis memuru tutuklandı. 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T09:41+0300
2022-02-14T09:41+0300
türkiye
polis
katil
kadın
kadın cinayeti
ölüm
yaralama
gözaltı
bursa
tutuklama
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Eski karısını öldüren ve iki kişiyi yaralayan 52 yaşındaki Bilal A, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.Bilal A, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklama kararı verilmesinin ardından cezaevine gönderildi.Aynı olayda yaralanarak hastanede tedavi altına alınan 2 kişiden 48 Yaşındaki Yahya A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, 17 aşındaki Şeyma Ü'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.OlayNilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Akademi Caddesi'nde 12 Şubat'ta, 45 yaşındaki Sakarya Ortaokulu Müdiresi Yasemin Ağır'ın kullandığı 26 DC 016 plakalı otomobili gören eski eşi polis memuru Bilal A, Yahya A'nın da bulunduğu aracı durdurmasını istemişti.Araçtakiler indikten sonra tabancasını çıkaran Bilal A, Yahya A. ile bir süre boğuştuktan sonra silahını ateşlemişti. Tabancadan çıkan kurşunlar Yahya A'ya, bir çocuk annesi Yasemin Ağır'a ve yoldan geçen Şeyma Ü'ye isabet etmişti.Bilal A. olay yerinde polis tarafından gözaltına alınmış, yaralanan 3 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırılmıştı. Yasemin Ağır, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220210/15-yasindaki-cocugun-hayatini-kaybettigi-kovalamacadaki-surucu-ve-polis-memurlari-serbest-birakildi-1053722835.html
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polis, katil, kadın, kadın cinayeti, ölüm, yaralama, gözaltı, bursa, tutuklama

Bursa'da eski karısını öldürüp 2 kişiyi yaralayan polis memuru tutuklandı

09:41 14.02.2022
© AAgözaltı - tutuklama
gözaltı - tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
© AA
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Bursa'da okul müdiresi olan eski karısını silahla vurarak öldüren ve 2 kişiyi yaralayan polis memuru tutuklandı.
Eski karısını öldüren ve iki kişiyi yaralayan 52 yaşındaki Bilal A, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.
Bilal A, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklama kararı verilmesinin ardından cezaevine gönderildi.
Aynı olayda yaralanarak hastanede tedavi altına alınan 2 kişiden 48 Yaşındaki Yahya A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, 17 aşındaki Şeyma Ü'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay

Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Akademi Caddesi'nde 12 Şubat'ta, 45 yaşındaki Sakarya Ortaokulu Müdiresi Yasemin Ağır'ın kullandığı 26 DC 016 plakalı otomobili gören eski eşi polis memuru Bilal A, Yahya A'nın da bulunduğu aracı durdurmasını istemişti.
Araçtakiler indikten sonra tabancasını çıkaran Bilal A, Yahya A. ile bir süre boğuştuktan sonra silahını ateşlemişti. Tabancadan çıkan kurşunlar Yahya A'ya, bir çocuk annesi Yasemin Ağır'a ve yoldan geçen Şeyma Ü'ye isabet etmişti.
Bilal A. olay yerinde polis tarafından gözaltına alınmış, yaralanan 3 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırılmıştı. Yasemin Ağır, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Polis araçları - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
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