https://tr.sputniknews.com/20220214/calinti-aracla-ordudan-istanbula-gelmislerdi-cezaevinden-cikan-cocuklar-bu-kez-de-cip-caldi-1053823916.html

Çalıntı araçla Ordu'dan İstanbul'a gelmişlerdi: Cezaevinden çıkan çocuklar bu kez de cip çaldı

Çalıntı araçla Ordu'dan İstanbul'a gelmişlerdi: Cezaevinden çıkan çocuklar bu kez de cip çaldı

Ordu’da geçen aylarda bir oto galerinden otomobil çalarak İstanbul’a giden ve sonrasında yakalanarak tutuklanan çocuklar, cezaevinden çıktıktan sonra farklı... 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T15:46+0300

2022-02-14T15:46+0300

2022-02-14T15:54+0300

otomobil

türkiye

hırsızlık

çocuk

ordu

istanbul

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Atakan Enginyurt isimli oto galeri ortağı, sabah saatlerinde iş yerine gelince arka taraftaki camın açık olduğunu fark etti. Hemen araçlarını kontrol eden Enginyurt, iş yerinin önünde satılık olan 2 adet cipin olmadığını fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan inceleme ve güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu, cipleri çalanların küçük yaştaki çocuklar oldukları tespit edildi.Lastiği patlayınca ilk olay yerinde bırakmışlarBölgede geniş çaplı arama başlatan Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tespit ettikleri 14 yaşındaki S.Ö. ile 13 yaşındaki A.T. isimli çocuklar tarafından çalınan ilk cipi, iş yerinin yakınlarında bir arka sokakta buldu. Ekiplerin yaptıkları incelemelerde, cipin sol arka lastiğini patlak olduğu, çocukların ise bu nedenle o aracı bırakarak diğer lüks cipi çaldıkları tespit edildi.Dün gece saat 01.00 sıralarında başlayan hırsızlık olayı ise galerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kaydedilen görüntülerde, çocukların ilk olarak mavi renkteki cipe bindikleri, çalıştırıp buradan ayrıldıkları, bir süre sonra galeriye araçsız geldikleri görülüyor. Çocukların, yine galeri önünde duran bir diğer cipi çalıştırıp uzaklaşması ise güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüler içinde yer alıyor.‘Polis en son Fatsa ilçesinde göründüğünü söylüyor’Galeri ortağı Atakan Enginyurt, “Sabah saat 09.00 sıralarında iş yerine geldim, arka camın açık olduğunu fark ettim. Sonra dışarıya çıktım ve araçlara bakayım dedim. Daha önceden de bir hırsızlık olayı olmuştu zaten. Baktığımda araçların olmadığını fark ettim. Sonrasında zaten gerekli mercilere bilgi verdim. İlk olarak 2019 model Volkswagen aracımızı çalıyorlar, onun lastiği patlayınca arka sokağa bırakıp gitmişler. Sonrasında bir tane burada Mercedes marka cip vardı, onu da almışlar buradan. O zaten şu an yok, polis arkadaşlar en son Fatsa ilçesinde göründüğünü söylüyor” dedi.‘Lüks araçları tercih ediyorlar, çalınan aracın değeri yaklaşık 1 milyon TL’Enginyurt, olayı şu şekilde anlattı:Öte yandan çocuklar, 28 Kasım tarihinde Ordu’daki bir oto galerinden otomobil çalarak İstanbul’a gitmiş, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip ile 3 Aralık tarihinde yakalanarak Ordu’ya getirilmişti. Çocuklar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe 6 Aralık tarihinde tutuklanarak ceza evine gönderilmişti. Çocuklar bir süre önce ise ceza evinden çıkmışlardı. Çocukların, çok sayıda suç dosyalarının olduğu da tespit edildi.

https://tr.sputniknews.com/20211204/orduda-otomobil-calan-3-cocuk-yakalandi-1051440055.html

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otomobil, hırsızlık, çocuk, ordu, istanbul