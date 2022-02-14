https://tr.sputniknews.com/20220214/cicekcilerin-sevgililer-gunu-mesaisi-geceden-basladi-ciftlerimizi-mutlu-etmek-icin-calisiyoruz-1053806630.html

Çiçekçilerin Sevgililer Günü mesaisi geceden başladı: 'Çiftlerimizi mutlu etmek için çalışıyoruz'

Çiçekçilerin Sevgililer Günü mesaisi geceden başladı: 'Çiftlerimizi mutlu etmek için çalışıyoruz'

İstanbul'da bazı çiçekçiler 14 Şubat Sevgililer Günü için geceden hazırlık yaptı. Gelen siparişleri geceden hazırlayan çiçekçilerin iş yerleri sabaha kadar... 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T09:28+0300

2022-02-14T09:28+0300

2022-02-14T09:28+0300

yaşam

14 şubat sevgililer günü

çiçek

hazırlık

çiçekçi

istanbul

kutlama

gül

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İstanbul'da bazı çiçekçiler 14 Şubat Sevgililer Günü için geceden hazırlık yaptı. Daha önceden gelen siparişleri geceden hazırlamaya başlayan çiçekçilerin iş yerleri sabaha kadar açık kaldı. Sevdiklerine çiçek almak isteyenler ise geceden hediyelerini aldığı görüldü. Bağcılar'da bulunan Ferdi Kılıç isimli bir çiçekçi, "Geceden beri çalışıyoruz çiftlerimizi mutlu etmek için. Bütün çiftleri buraya bekliyoruz. Umudumuz var yarın bir yoğunluk bekliyoruz. Güllerin fiyatı değişiyor, 40 liraya, 60 liraya ve 100 liraya kadar var" dedi.Fatih'te bulunan bir çiçekçi ise, "Yarına hazırlık 14 Şubat Sevgililer Günü için gecenin bu saatinde müşterilerimize hazırlık yapıyoruz" ifadesini kullandı.Bir başka çiçekçi Ahmet Sağlam ise, "Geceden gelip çiçek almaya gelen oluyor. Telefon ve internet üzerinden siparişlerimiz oluyor. Yarın daha çok olacak, hazırlığımızı yapıyoruz bizde" sözlerini sarf etti.İstanbul'da taksicilik yapan Necat Çelik isimli bir kişi ise, "Hediyeyi geceden alıyoruz. Şu anda saat 03.00'e doğru geliyor, açık bulduk alıyoruz hediyemizi" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220213/baby-sebzeler-ve-yenilebilir-ciceklere-14-subat-ilgisi-1053787884.html

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14 şubat sevgililer günü, çiçek, hazırlık, çiçekçi, istanbul, kutlama, gül