https://tr.sputniknews.com/20220214/cicekcilerin-sevgililer-gunu-mesaisi-geceden-basladi-ciftlerimizi-mutlu-etmek-icin-calisiyoruz-1053806630.html
Çiçekçilerin Sevgililer Günü mesaisi geceden başladı: 'Çiftlerimizi mutlu etmek için çalışıyoruz'
Çiçekçilerin Sevgililer Günü mesaisi geceden başladı: 'Çiftlerimizi mutlu etmek için çalışıyoruz'
İstanbul'da bazı çiçekçiler 14 Şubat Sevgililer Günü için geceden hazırlık yaptı. Gelen siparişleri geceden hazırlayan çiçekçilerin iş yerleri sabaha kadar... 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T09:28+0300
2022-02-14T09:28+0300
2022-02-14T09:28+0300
yaşam
14 şubat sevgililer günü
çiçek
hazırlık
çiçekçi
istanbul
kutlama
gül
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0e/1053806711_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_56df49bc58c585884c50800b6b6ebece.jpg
İstanbul'da bazı çiçekçiler 14 Şubat Sevgililer Günü için geceden hazırlık yaptı. Daha önceden gelen siparişleri geceden hazırlamaya başlayan çiçekçilerin iş yerleri sabaha kadar açık kaldı. Sevdiklerine çiçek almak isteyenler ise geceden hediyelerini aldığı görüldü. Bağcılar'da bulunan Ferdi Kılıç isimli bir çiçekçi, "Geceden beri çalışıyoruz çiftlerimizi mutlu etmek için. Bütün çiftleri buraya bekliyoruz. Umudumuz var yarın bir yoğunluk bekliyoruz. Güllerin fiyatı değişiyor, 40 liraya, 60 liraya ve 100 liraya kadar var" dedi.Fatih'te bulunan bir çiçekçi ise, "Yarına hazırlık 14 Şubat Sevgililer Günü için gecenin bu saatinde müşterilerimize hazırlık yapıyoruz" ifadesini kullandı.Bir başka çiçekçi Ahmet Sağlam ise, "Geceden gelip çiçek almaya gelen oluyor. Telefon ve internet üzerinden siparişlerimiz oluyor. Yarın daha çok olacak, hazırlığımızı yapıyoruz bizde" sözlerini sarf etti.İstanbul'da taksicilik yapan Necat Çelik isimli bir kişi ise, "Hediyeyi geceden alıyoruz. Şu anda saat 03.00'e doğru geliyor, açık bulduk alıyoruz hediyemizi" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220213/baby-sebzeler-ve-yenilebilir-ciceklere-14-subat-ilgisi-1053787884.html
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0e/1053806711_80:0:627:410_1920x0_80_0_0_69486deb4d2a467f484c5569cb39777a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
14 şubat sevgililer günü, çiçek, hazırlık, çiçekçi, istanbul, kutlama, gül
Çiçekçilerin Sevgililer Günü mesaisi geceden başladı: 'Çiftlerimizi mutlu etmek için çalışıyoruz'
Abone ol
İstanbul'da bazı çiçekçiler 14 Şubat Sevgililer Günü için geceden hazırlık yaptı. Gelen siparişleri geceden hazırlayan çiçekçilerin iş yerleri sabaha kadar açık kaldı. Çiçekçilerin 14 Şubat Sevgililer Gününe özel çiçek ve gül buketleri hazırladığı görüldü.
İstanbul'da bazı çiçekçiler 14 Şubat Sevgililer Günü için geceden hazırlık yaptı. Daha önceden gelen siparişleri geceden hazırlamaya başlayan çiçekçilerin iş yerleri sabaha kadar açık kaldı. Sevdiklerine çiçek almak isteyenler ise geceden hediyelerini aldığı görüldü.
Bağcılar'da bulunan Ferdi Kılıç isimli bir çiçekçi, "Geceden beri çalışıyoruz çiftlerimizi mutlu etmek için. Bütün çiftleri buraya bekliyoruz. Umudumuz var yarın bir yoğunluk bekliyoruz. Güllerin fiyatı değişiyor, 40 liraya, 60 liraya ve 100 liraya kadar var" dedi.
Fatih'te bulunan bir çiçekçi ise, "Yarına hazırlık 14 Şubat Sevgililer Günü için gecenin bu saatinde müşterilerimize hazırlık yapıyoruz" ifadesini kullandı.
Bir başka çiçekçi Ahmet Sağlam ise, "Geceden gelip çiçek almaya gelen oluyor. Telefon ve internet üzerinden siparişlerimiz oluyor. Yarın daha çok olacak, hazırlığımızı yapıyoruz bizde" sözlerini sarf etti.
İstanbul'da taksicilik yapan Necat Çelik isimli bir kişi ise, "Hediyeyi geceden alıyoruz. Şu anda saat 03.00'e doğru geliyor, açık bulduk alıyoruz hediyemizi" dedi.