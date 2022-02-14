https://tr.sputniknews.com/20220214/cin-dunyanin-en-buyuk-5g-agini-kullanima-sunuyor-1053827364.html

Çin, dünyanın en büyük 5G ağını kullanıma sunuyor

Çin, dünyanın en büyük 5G ağını kullanıma sunuyor

Çin Sanayi ve Enformasyon Teknolojileri Bakanlığı, dünyanın en büyük 5G ağını kullanıma sunacağını duyurdu. Yeni nesil teknolojinin 2023 yılına kadar 560... 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T17:01+0300

2022-02-14T17:01+0300

2022-02-14T17:05+0300

dünya

çin

5g

ağ

baz istasyonu

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Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT), yaptığı açıklamada ülkenin 2021'in sonu itibarıyla toplam yaklaşık 1.43 milyon 5G baz istasyonu kurduğunu duyurdu.Ülke, halihazırda dünya üzerindeki 5G ağının yüzde 60'ından fazlasına ev sahipliği yapıyor.Açıklamaya göre, şu anda Çin'de her 10 bin kişiye yaklaşık 10 5G baz istasyonu hizmet veriyor. Bu, 2020 yılı sonunda bildirilen sayının neredeyse 2 katına karşılık geliyor.Hükümetin 5G'ye yaptığı yatırım, geçen yıl 184.9 milyar yuan'a (yaklaşık 29 milyar dolar) ulaştı.Bakanlığın açıklamasında, Çin'in 2022'de 5G hizmetlerini ve gigabit fiber optik ağlarını genişletmeyi hedeflediği ve 5G kullanıcılarının 2023 yılına kadar 560 milyonu aşmasının beklendiği belirtildi.Bu hedefe ulaşılması durumunda ülkede her 10 bin kişiye 18'den fazla baz istasyonu hizmet verecek.Önde gelen Çinli mobil operatörler, 2019'un ekim ayından müşterilerine 5G hizmetini sunmaya başlamıştı.2020 yılı boyunca, tüm büyük kentleri kapsayan ağ ile ülkede yaklaşık 580 bin 5G baz istasyonu kuruldu.Dünya çapında birçok ülke 5G teknolojisini benimsemeye başlarken, Çinli teknoloji devi Huawei geçen yıl, yeni 6G ağını 2030 yılına kadar kullanıma sunmayı planladığını açıklamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210312/cin-huaweiye-getirdigi-kisitlamalar-nedeniyle-abdye-tepkili-abddeki-is-ortamina-da-zarar-veriyor-1044018983.html

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çin, 5g, ağ, baz istasyonu