https://tr.sputniknews.com/20220214/cinde-friends-sansurune-gosterilen-tepkiye-de-sansur-1053810786.html
Çin'de 'Friends' sansürüne gösterilen tepkiye de sansür
Çin'de 'Friends' sansürüne gösterilen tepkiye de sansür
1994-2004 arası yayımlanan Amerikan yapımı sitcom dizisi Friends'in ilk sezonu Çinli video akış sitelerinde gösterilmeye başlandı. Ama Çin'de çok sevilen... 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T10:58+0300
2022-02-14T10:58+0300
2022-02-14T11:51+0300
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Çin'deki sansür gündemden düşmüyor. Bu kez de 28 yıl sonra yasal şekilde yayımlanan ABD yapımı sitcom dizisi Friends'in sansür kurbanı olduğu belirtildi. Tencent, Baidu'ya bağlı IQiyi, Alibaba'ya bağlı Youku, Bilibili gibi sitelerde gösterilmeye başlanan Friends'in ilk sezonunu yıllar sonra yeniden izlemek için ekran başına geçen Çinliler, daha önce seyrettiklerinden farklı kısımlar olduğunu derhal fark etti. Özellikle LGBT içeriğine yönelik sansür ya da yanlış çeviri, izleyicinin tepkisini çekti. Lezbiyen eş, striptiz kulübü buhar olduAna karakterlerden biri olan Ross'un eşinin lezbiyen olduğunu söylemesi ortadan kaybolurken, Joey karakterinin striptiz kulübüne gideceğini söylemesi de oyun oynamak için dışarı çıkacağı şeklinde çevrildi. Tencent'in Friends versiyonunda bu değişikliklerin yapıldığını teyit eden Reuters, son yıllarda Çin'de on binlerce web sitesi ve sosyal medya hesabın yasadışı içerik, müstehcen ve pornografik malzeme gerekçesiyle kapatıldığını aktardı. Çin'deki hayran kitlesinde isyanFriends'in Çin'de geniş bir hayran kitlesi var. 1990'larda ilk kez yayınlanan 10 sezonluk hit şov, korsan DVD veya indirmeler yoluyla pek çok Çinli tarafından takip edildi. 'İğdiş edilmiş halini boykot ediyorum'Çin'ın sosyal medya uygulaması Weibo'da tepkilerini dile getiren izleyicilerden biri "Friends'in iğdiş edilmiş versiyonunu kesinlikle boykot ediyorum" diye duyururken, bir diğeri "Bu, bir klasiğe saygısızlıktır" dedi, bir başkası "Mevcut atmosferde tam versiyonu gösteremiyorsanız, o zaman hiç ithal etmeseydiniz" diye çıkıştı. Aramada çıkmaz oldu'Friends sansürlendi' etiketinin bir süre Weibo'da sıcak arama konusu olarak yer aldığına dikkat çeken Reuters, tartışmanın devlet sansürcülerinin dikkatini çekmiş olması gerektiğini, zira bir süre sonra 'Friends sansürlendi' araması yapıldığında ya hiç sonuç gelmediğini ya da az sayıda sonuç geldiğini aktardı. Finalinden 17 yıl sonra çekilen 'Friends Reunion' özel bölümü de geçen yıl gösterildiğinde, Youku, iQIYI ve Tencent'ın yayımladığı versiyonun orijinalinden farklı olduğu, Lady Gaga, Justin Bieber ve BTS'nin olduğu sahnelerin çıkarıldığı belirtilmişti.
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abd, çin, hollywood, friends, dizi, sansür, lgbt, weibo
Çin'de 'Friends' sansürüne gösterilen tepkiye de sansür
10:58 14.02.2022 (güncellendi: 11:51 14.02.2022) Abone ol
1994-2004 arası yayımlanan Amerikan yapımı sitcom dizisi Friends'in ilk sezonu Çinli video akış sitelerinde gösterilmeye başlandı. Ama Çin'de çok sevilen dizinin hayran kitlesi, LGBT gibi konulara atıfların sansürlendiğini fark ederek tepki gösterdi.
Çin'deki sansür gündemden düşmüyor. Bu kez de 28 yıl sonra yasal şekilde yayımlanan ABD yapımı sitcom dizisi Friends'in sansür kurbanı olduğu belirtildi. Tencent, Baidu'ya bağlı IQiyi, Alibaba'ya bağlı Youku, Bilibili gibi sitelerde gösterilmeye başlanan Friends'in ilk sezonunu yıllar sonra yeniden izlemek için ekran başına geçen Çinliler, daha önce seyrettiklerinden farklı kısımlar olduğunu derhal fark etti. Özellikle LGBT içeriğine yönelik sansür ya da yanlış çeviri, izleyicinin tepkisini çekti.
Lezbiyen eş, striptiz kulübü buhar oldu
Ana karakterlerden biri olan Ross'un eşinin lezbiyen olduğunu söylemesi ortadan kaybolurken, Joey karakterinin striptiz kulübüne gideceğini söylemesi de oyun oynamak için dışarı çıkacağı şeklinde çevrildi.
Tencent'in Friends versiyonunda bu değişikliklerin yapıldığını teyit eden Reuters, son yıllarda Çin'de on binlerce web sitesi ve sosyal medya hesabın yasadışı içerik, müstehcen ve pornografik malzeme gerekçesiyle kapatıldığını aktardı.
Çin'deki hayran kitlesinde isyan
Friends'in Çin'de geniş bir hayran kitlesi var. 1990'larda ilk kez yayınlanan 10 sezonluk hit şov, korsan DVD veya indirmeler yoluyla pek çok Çinli tarafından takip edildi.
'İğdiş edilmiş halini boykot ediyorum'
Çin'ın sosyal medya uygulaması Weibo'da tepkilerini dile getiren izleyicilerden biri "Friends'in iğdiş edilmiş versiyonunu kesinlikle boykot ediyorum" diye duyururken, bir diğeri "Bu, bir klasiğe saygısızlıktır" dedi, bir başkası "Mevcut atmosferde tam versiyonu gösteremiyorsanız, o zaman hiç ithal etmeseydiniz" diye çıkıştı.
Aramada çıkmaz oldu
'Friends sansürlendi' etiketinin bir süre Weibo'da sıcak arama konusu olarak yer aldığına dikkat çeken Reuters, tartışmanın devlet sansürcülerinin dikkatini çekmiş olması gerektiğini, zira bir süre sonra 'Friends sansürlendi' araması yapıldığında ya hiç sonuç gelmediğini ya da az sayıda sonuç geldiğini aktardı.
Finalinden 17 yıl sonra çekilen 'Friends Reunion' özel bölümü de geçen yıl gösterildiğinde, Youku, iQIYI ve Tencent'ın yayımladığı versiyonun orijinalinden farklı olduğu, Lady Gaga, Justin Bieber ve BTS'nin olduğu sahnelerin çıkarıldığı belirtilmişti.