Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220214/cinde-friends-sansurune-gosterilen-tepkiye-de-sansur-1053810786.html
Çin'de 'Friends' sansürüne gösterilen tepkiye de sansür
Çin'de 'Friends' sansürüne gösterilen tepkiye de sansür
1994-2004 arası yayımlanan Amerikan yapımı sitcom dizisi Friends'in ilk sezonu Çinli video akış sitelerinde gösterilmeye başlandı. Ama Çin'de çok sevilen... 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T10:58+0300
2022-02-14T11:51+0300
dünya
abd
çin
hollywood
friends
dizi
sansür
lgbt
weibo
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0b/1047917246_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_4290c5984b493e1b0ff97a490e42004d.jpg
Çin'deki sansür gündemden düşmüyor. Bu kez de 28 yıl sonra yasal şekilde yayımlanan ABD yapımı sitcom dizisi Friends'in sansür kurbanı olduğu belirtildi. Tencent, Baidu'ya bağlı IQiyi, Alibaba'ya bağlı Youku, Bilibili gibi sitelerde gösterilmeye başlanan Friends'in ilk sezonunu yıllar sonra yeniden izlemek için ekran başına geçen Çinliler, daha önce seyrettiklerinden farklı kısımlar olduğunu derhal fark etti. Özellikle LGBT içeriğine yönelik sansür ya da yanlış çeviri, izleyicinin tepkisini çekti. Lezbiyen eş, striptiz kulübü buhar olduAna karakterlerden biri olan Ross'un eşinin lezbiyen olduğunu söylemesi ortadan kaybolurken, Joey karakterinin striptiz kulübüne gideceğini söylemesi de oyun oynamak için dışarı çıkacağı şeklinde çevrildi. Tencent'in Friends versiyonunda bu değişikliklerin yapıldığını teyit eden Reuters, son yıllarda Çin'de on binlerce web sitesi ve sosyal medya hesabın yasadışı içerik, müstehcen ve pornografik malzeme gerekçesiyle kapatıldığını aktardı. Çin'deki hayran kitlesinde isyanFriends'in Çin'de geniş bir hayran kitlesi var. 1990'larda ilk kez yayınlanan 10 sezonluk hit şov, korsan DVD veya indirmeler yoluyla pek çok Çinli tarafından takip edildi. 'İğdiş edilmiş halini boykot ediyorum'Çin'ın sosyal medya uygulaması Weibo'da tepkilerini dile getiren izleyicilerden biri "Friends'in iğdiş edilmiş versiyonunu kesinlikle boykot ediyorum" diye duyururken, bir diğeri "Bu, bir klasiğe saygısızlıktır" dedi, bir başkası "Mevcut atmosferde tam versiyonu gösteremiyorsanız, o zaman hiç ithal etmeseydiniz" diye çıkıştı. Aramada çıkmaz oldu'Friends sansürlendi' etiketinin bir süre Weibo'da sıcak arama konusu olarak yer aldığına dikkat çeken Reuters, tartışmanın devlet sansürcülerinin dikkatini çekmiş olması gerektiğini, zira bir süre sonra 'Friends sansürlendi' araması yapıldığında ya hiç sonuç gelmediğini ya da az sayıda sonuç geldiğini aktardı. Finalinden 17 yıl sonra çekilen 'Friends Reunion' özel bölümü de geçen yıl gösterildiğinde, Youku, iQIYI ve Tencent'ın yayımladığı versiyonun orijinalinden farklı olduğu, Lady Gaga, Justin Bieber ve BTS'nin olduğu sahnelerin çıkarıldığı belirtilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210312/akit-rtuke-seslendi-netflix-ahlaksiz-dizi-friends-ile-gencleri-hedef-almayi-amacliyor-1044014526.html
https://tr.sputniknews.com/20220125/dovus-kulubunun-ilk-kurali-dovus-kulubu-hakkinda-konusmamaktir-kult-filme-cinde-bambaska-son-1053096356.html
https://tr.sputniknews.com/20220127/dovus-kulubunun-yazari-palahniuk-abdde-yasakliyim-cin-film-sonunu-degistirince-mi-olay-oldu-1053188628.html
https://tr.sputniknews.com/20220208/dovus-kulubu-cinde-orijinal-finaline-kavustu--1053589521.html
abd
çin
hollywood
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0b/1047917246_0:0:1952:1464_1920x0_80_0_0_b741774624ce2fd2478bc6fe278c3a22.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, çin, hollywood, friends, dizi, sansür, lgbt, weibo

Çin'de 'Friends' sansürüne gösterilen tepkiye de sansür

10:58 14.02.2022 (güncellendi: 11:51 14.02.2022)
© AP PhotoFriends
Friends - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
© AP Photo
Abone ol
1994-2004 arası yayımlanan Amerikan yapımı sitcom dizisi Friends'in ilk sezonu Çinli video akış sitelerinde gösterilmeye başlandı. Ama Çin'de çok sevilen dizinin hayran kitlesi, LGBT gibi konulara atıfların sansürlendiğini fark ederek tepki gösterdi.
Çin'deki sansür gündemden düşmüyor. Bu kez de 28 yıl sonra yasal şekilde yayımlanan ABD yapımı sitcom dizisi Friends'in sansür kurbanı olduğu belirtildi. Tencent, Baidu'ya bağlı IQiyi, Alibaba'ya bağlı Youku, Bilibili gibi sitelerde gösterilmeye başlanan Friends'in ilk sezonunu yıllar sonra yeniden izlemek için ekran başına geçen Çinliler, daha önce seyrettiklerinden farklı kısımlar olduğunu derhal fark etti. Özellikle LGBT içeriğine yönelik sansür ya da yanlış çeviri, izleyicinin tepkisini çekti.

Lezbiyen eş, striptiz kulübü buhar oldu

Ana karakterlerden biri olan Ross'un eşinin lezbiyen olduğunu söylemesi ortadan kaybolurken, Joey karakterinin striptiz kulübüne gideceğini söylemesi de oyun oynamak için dışarı çıkacağı şeklinde çevrildi.
Friends - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2021
YAŞAM
Akit, RTÜK'e seslendi: Netflix, ahlaksız dizi Friends ile gençleri hedef almayı amaçlıyor
12 Mart 2021, 12:26
Tencent'in Friends versiyonunda bu değişikliklerin yapıldığını teyit eden Reuters, son yıllarda Çin'de on binlerce web sitesi ve sosyal medya hesabın yasadışı içerik, müstehcen ve pornografik malzeme gerekçesiyle kapatıldığını aktardı.

Çin'deki hayran kitlesinde isyan

Friends'in Çin'de geniş bir hayran kitlesi var. 1990'larda ilk kez yayınlanan 10 sezonluk hit şov, korsan DVD veya indirmeler yoluyla pek çok Çinli tarafından takip edildi.
Fight Club - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
DÜNYA
'Dövüş Kulübü'nün ilk kuralı, Dövüş Kulübü hakkında konuşmamaktır': Kült filme Çin'de başka bir son
25 Ocak, 10:56

'İğdiş edilmiş halini boykot ediyorum'

Çin'ın sosyal medya uygulaması Weibo'da tepkilerini dile getiren izleyicilerden biri "Friends'in iğdiş edilmiş versiyonunu kesinlikle boykot ediyorum" diye duyururken, bir diğeri "Bu, bir klasiğe saygısızlıktır" dedi, bir başkası "Mevcut atmosferde tam versiyonu gösteremiyorsanız, o zaman hiç ithal etmeseydiniz" diye çıkıştı.

Aramada çıkmaz oldu

'Friends sansürlendi' etiketinin bir süre Weibo'da sıcak arama konusu olarak yer aldığına dikkat çeken Reuters, tartışmanın devlet sansürcülerinin dikkatini çekmiş olması gerektiğini, zira bir süre sonra 'Friends sansürlendi' araması yapıldığında ya hiç sonuç gelmediğini ya da az sayıda sonuç geldiğini aktardı.
Dövüş Kulübü - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
YAŞAM
'Dövüş Kulübü'nün yazarı Palahniuk: ABD'de yasaklıyım, Çin film sonunu değiştirince mi olay oldu?
27 Ocak, 15:18
Finalinden 17 yıl sonra çekilen 'Friends Reunion' özel bölümü de geçen yıl gösterildiğinde, Youku, iQIYI ve Tencent'ın yayımladığı versiyonun orijinalinden farklı olduğu, Lady Gaga, Justin Bieber ve BTS'nin olduğu sahnelerin çıkarıldığı belirtilmişti.
Dövüş Kulübü - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
DÜNYA
'Dövüş Kulübü', Çin'de orijinal finaline kavuştu
8 Şubat, 09:34
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала