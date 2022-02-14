https://tr.sputniknews.com/20220214/cumhurbaskani-erdogan-bae-ziyareti-oncesi-aciklamalarda-bulunuyor-1053811895.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'KDV' açıklaması: Ters adım atanlara şiddetli cezai müeyyide uygulayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'KDV' açıklaması: Ters adım atanlara şiddetli cezai müeyyide uygulayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gıdada başlatılan KDV indirimi ile ilgili, "Kurduğumuz denetim ekipleriyle birlikte, attığımız bu adımlara karşı ters adım... 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T11:14+0300

2022-02-14T11:14+0300

2022-02-14T11:47+0300

politika

recep tayyip erdoğan

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

ziyaret

ticaret

ekonomi

merkez bankası

dolar

dolar/tl

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:'BAE ile ilişkilerimizde yeni bir dönem başlattık'* Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ilişkilerimizde yeni bir dönem başlattık. İkili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeleri de ayrıntılı şekilde ele alacağız. 8 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizle önde gelen ticaret ortaklarımız arasında yer alıyor. * Türk müteahhitklik firmaları BAE'de bugüne kadar değeri 13 milyar doları bulan 141 proje üstlenmiştir. Bu rakamlarla BAE yurt dışı müteahhitlik sektörümüzün en büyük 10. pazarı konumundadır. * BAE de Türkiye'deki dinamik yatırım ortamına önemli katkılarda bulunuyor. İki ülke ekonomisinin birbirini tamamlayıcı yapısı esasen mevcut rakamların çok daha ötesinde bir potansiyele işaret ediyor. Ziyaretimizin amacı bu potansiyeli hızlıca hayata geçirmektir. Önde gelen yatırımcılarla da bir araya geleceğim. Ziyaretimiz vesilesiyle çok sayıda alanda ilişkilerimizde ilerleme sağlayacak adımlar atılmasını hedefliyoruz.'Eşim benimle birlikte olamayacak'* Eşim bu ziyarette benimle birlikte olamayacak, hala pozitif. Şu anda eşim tedavisine devam ediyor, ama hafif bir şekilde süreci devam ettiriyor. İnşallah dualarımızla bu süreci en kısa sürede atlatacaktır.'Yaptırımlarımız ağır olacak'* Kurduğumuz denetim ekipleriyle birlikte bizim attığımız bu adımlara karşı ters adım atanlara şiddetli cezai müeyyideleri uygulayacağız. Yaptırımlarımız ağır olacak.

https://tr.sputniknews.com/20220213/resmi-gazetede-yayimlandi-kdvsi-yuzde-1e-dusurulen-temel-gida-urunleri-neler-1053785537.html

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