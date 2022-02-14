https://tr.sputniknews.com/20220214/danimarkada-yuksek-gaz-faturalari-nedeniyle-320-bin-haneye-yardim-yapilacak-1053811727.html

Danimarka'da yüksek gaz faturaları nedeniyle 320 bin haneye yardım yapılacak

Danimarka'da yüksek gaz faturaları nedeniyle 320 bin haneye yardım yapılacak

Avrupa genelinde enerji krizi devam ederken Danimarka'da hükümet, yüksek doğalgaz faturaları nedeniyle 320 bin haneye 570'er dolar yardım sunma kararı aldı. 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T11:13+0300

2022-02-14T11:13+0300

2022-02-14T11:22+0300

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Norveç'ten Yunanistan'a kadar Avrupa genelinde rekor düzeydeki doğalgaz faturalarından muzdarip tüketiciler için tedbirler geliştiriliyor.Danimarka Enerji Bakanı Dan Jørgensen, yaklaşık 320 bin haneye ısıtma maliyetlerinin karşılanması için sübvansiyon verileceğini duyurdu. 320 bin hane, nüfusu 5.8 milyon olan ülkenin 2.6 milyonunu temsil ediyor.Hükümetin geniş çaplı ödenek ayırma kararı, parlamentodan da destek aldı.İktidardaki Sosyal Demokratların sol müttefikleri ve Hıristiyan Demokratlar, yüksek maliyetlerden en çok etkilenen hanelere tek seferliğine sağlanacak yardım için yaklaşık 1 milyar Danimarka kronu (150 milyon dolar) ayırma konusunda mutabık kaldı.'İnsanların bu tür faturaları ödemelerine yardım etmeye alışık değiliz'Enerji Bakanı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu benzersiz durum nedeniyle bu yardım elini uzatmanın adil olduğunu düşünüyoruz. İnsanların bu tür faturaları ödemelerine yardımcı olmaya alışık değiliz" ifadelerini kullandı.Jørgensen'e göre hükümet, ilk olarak vergi indirimi uygulamayı değerlendirdi, ancak bunun işe yarar bir çözüm olmadığı üzerinde karar kılındı.Hane başına 570'er dolar verilecekYeni plan kapsamında ihtiyaç sahibi haneler 3 bin 750 Danimarka kronu (yaklaşık 570 dolar) alacak. Yardımdan faydalanacak hanenin doğalgazla ısıtılan bir bölgede bulunması ve bu bölgelerin yıllık gelirinin 550 bin Danimarka kronunun (84 bin dolar) altında olması gerekiyor.İhtiyaç sahiplerine ödemeler otomatik olarak yapılacak ve herhangi bir başvuru sürecine tabi olunmayacak.Rekor düzeydeki gaz fiyatları, Avrupa genelinde hükümetlerin tüketicileri korumaya yönelik önlemlere milyarlarca euro ayırmasına neden oldu.Çek Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya, şimdiye dek benzer önlemlere başvuran ülkeler arasında yer alıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220206/avrupa-birliginde-gaz-fiyatlari-6-10-kat-artti-1053538126.html

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