https://tr.sputniknews.com/20220214/disisleri-bakanligindan-yemene-seyahat-etmekten-kacinin-uyarisi--1053833175.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Yemen'e seyahat etmekten kaçının' uyarısı
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Yemen'e seyahat etmekten kaçının' uyarısı
Dışişleri Bakanlığı Türk vatandaşlarına zorunlu olmadığı takdirde Yemen'e seyahat etmekten kaçınmaları tavsiyesinde bulundu. 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T19:41+0300
2022-02-14T19:41+0300
2022-02-14T19:41+0300
türkiye
yemen
dışişleri
uyarı
seyahat
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Dışişleri Bakanlığı, Yemen'e yönelik seyahat uyarısı yaptı."Yemen'de halihazırda olumsuz seyreden güvenlik koşulları muvacehesinde, vatandaşlarımızın zorunlu haller dışında bu ülkeye seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye olunmaktadır" ifadesi kullanılan uyarıda ayrıca Türk vatandaşlarına, Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye'nin Sana Büyükelçiliğince yapılabilecek ek uyarı ve duyuruları takip etmeyi sürdürmeleri, her halükarda kişisel güvenlikleri konusunda dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısı yapıldı.
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yemen, dışişleri, uyarı, seyahat
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Yemen'e seyahat etmekten kaçının' uyarısı
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Dışişleri Bakanlığı Türk vatandaşlarına zorunlu olmadığı takdirde Yemen'e seyahat etmekten kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.
Dışişleri Bakanlığı, Yemen'e yönelik seyahat uyarısı yaptı.
"Yemen'de halihazırda olumsuz seyreden güvenlik koşulları muvacehesinde, vatandaşlarımızın zorunlu haller dışında bu ülkeye seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye olunmaktadır" ifadesi kullanılan uyarıda ayrıca Türk vatandaşlarına, Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye'nin Sana Büyükelçiliğince yapılabilecek ek uyarı ve duyuruları takip etmeyi sürdürmeleri, her halükarda kişisel güvenlikleri konusunda dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısı yapıldı.