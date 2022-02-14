https://tr.sputniknews.com/20220214/disisleri-bakanligindan-yemene-seyahat-etmekten-kacinin-uyarisi--1053833175.html

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Yemen'e seyahat etmekten kaçının' uyarısı

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Yemen'e seyahat etmekten kaçının' uyarısı

Dışişleri Bakanlığı Türk vatandaşlarına zorunlu olmadığı takdirde Yemen'e seyahat etmekten kaçınmaları tavsiyesinde bulundu. 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T19:41+0300

2022-02-14T19:41+0300

2022-02-14T19:41+0300

türkiye

yemen

dışişleri

uyarı

seyahat

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Dışişleri Bakanlığı, Yemen'e yönelik seyahat uyarısı yaptı."Yemen'de halihazırda olumsuz seyreden güvenlik koşulları muvacehesinde, vatandaşlarımızın zorunlu haller dışında bu ülkeye seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye olunmaktadır" ifadesi kullanılan uyarıda ayrıca Türk vatandaşlarına, Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye'nin Sana Büyükelçiliğince yapılabilecek ek uyarı ve duyuruları takip etmeyi sürdürmeleri, her halükarda kişisel güvenlikleri konusunda dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısı yapıldı.

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yemen, dışişleri, uyarı, seyahat