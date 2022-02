https://tr.sputniknews.com/20220214/doktor-strange-filminden-fragman-gerceklige-saygisizlik-cezasiz-kalmayacak-1053854585.html

'Doktor Strange' filminden fragman: 'Gerçekliğe saygısızlık cezasız kalmayacak'

'Doktor Strange' filminden fragman: 'Gerçekliğe saygısızlık cezasız kalmayacak'

'Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında' filminin fragmanı yayınlandı. Film, 6 Mayıs'ta seyircilerle buluşacak.

Marvel, gişe rekortmeni ‘Spider-Man: No Way Home’ ile adım attığı çoklu evren çılgınlığını, 6 Mayıs'ta vizyona girecek olan ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ (Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında) ile bir adım daha öteye taşıyacak. Başrolünde Benedict Cumberbatch'in rol aldığı, 2000'li yılların Tobey Maguire'lı Spider-Man serisine imza atan Sam Raimi'nin yönettiği filmden yayınlanan yeni fragman çoklu evrene dair ipuçlarıyla büyük heyecan uyandırdı.Disney Plus'ın sevilen dizisi ‘What If?’ ile filmin bağlarının da olduğu görülen fragman SuperBowl'a özel olarak yayınlandı.Beyazperde’nin aktardığına göre, Doctor Strange'in daha önceki filmlerde verdiği kararların sonuçlarıyla boğuştuğu ve evrenin çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu görülürken, Chiwetel Ejiofor’ın canlandırdığı Mordo tarafından dile getirilen ‘Gerçekliğe saygısızlığın cezasız kalmayacak’ sözü ile Strange'in yargılanmak üzere, kelepçeli bir şekilde gizemli bir figürün karşısına çıkarıldığı görülüyor.Professor X’le benzerlik‘Ona gerçeği söylemeliyiz’ diyen bu sesin X-Men filmlerinde Charles Xavier'ı (Professor X) canlandıran Patrick Stewart'ın sesine olan benzerliği fragmanın en çok konuşulan kısmı oldu. Geçtiğimiz günlerde Deadpool'un yaratıcısı Rob Liefeld, filmde Fox'a ait X-Men karakterlerini göreceğimize ilişkin dedikoduları doğrulamıştı. Her ne kadar filmin yapım ekibinde dahil olmayan bir kaynaktan, resmi olmayan bir açıklama şeklinde gelse de, filmin test gösterimlerini izlediğini söyleyen Liefeld'in açıklaması heyecan dalgası yaratmıştı.Benedict Cumberbatch'e Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor, Xochitl Gomez gibi isimlerin eşlik ettiği; Marvel Stüdyolarının en çok merak uyandıran solo filmlerinden biri olan Doctor Strange in the Multiverse of Madness 6 Mayıs'ta sinemalarda izleyicilerle buluşacak.

