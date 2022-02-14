Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220214/doviz-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1053806287.html
Döviz ve altın fiyatlarında son durum ne?
Döviz ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar kuru güne 13.52 seviyelerinden başlarken, euro ise 15.34 liradan işlem görüyor. 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T09:25+0300
2022-02-14T09:25+0300
2022-02-14T09:25+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
yarım gram altın
gram altın
gram fiyatı
çeyrek altın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/19/1050160996_0:80:1201:755_1920x0_80_0_0_a15ae94f6637c430258ef33337db686a.jpg
Dolar, haftanın ilk iş günü sabahında 13.52 lira seviyesinde yer alıyor.Euro ise aynı dakikalarda 15.32 lira alış fiyatı, 15.37 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Çeyrek altın ne kadar?Altın fiyatları yeni haftaya yatay hareketle başladı.Gram 805 liradan fiyatlanırken, geçtiğimiz haftayı 808 liradan kapatmıştı.Çeyrek altın 1317 liradan işlem görürken, geride kalan haftayı 1321 liradan tamamladı.Ons altın ise 1854 dolardan haftaya başladı. Ons, cuma günü 1858 dolardan günü kapatmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220211/doviz-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1053731081.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/19/1050160996_44:0:1155:833_1920x0_80_0_0_d920df2632fb4dd12d6d8d3a93a419d6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dolar, dolar/tl, euro, yarım gram altın, gram altın, gram fiyatı, çeyrek altın
Döviz ve altın fiyatlarında son durum ne? Abone ol
Dolar kuru güne 13.52 seviyelerinden başlarken, euro ise 15.34 liradan işlem görüyor.
Dolar, haftanın ilk iş günü sabahında 13.52 lira seviyesinde yer alıyor.
Euro ise aynı dakikalarda 15.32 lira alış fiyatı, 15.37 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor. Çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatları yeni haftaya yatay hareketle başladı.
Gram 805 liradan fiyatlanırken, geçtiğimiz haftayı 808 liradan kapatmıştı. Çeyrek altın 1317 liradan işlem görürken, geride kalan haftayı 1321 liradan tamamladı. Ons altın ise 1854 dolardan haftaya başladı. Ons, cuma günü 1858 dolardan günü kapatmıştı.