https://tr.sputniknews.com/20220214/dunya-yazari-aktas-kdv-indiriminin-enflasyona-etkisi-yalnizca-071-puan-1053805305.html

Dünya yazarı Aktaş: KDV indiriminin enflasyona etkisi yalnızca 0.71 puan

Dünya yazarı Aktaş: KDV indiriminin enflasyona etkisi yalnızca 0.71 puan

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi günü duyurduğu gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesine ilişkin... 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T08:32+0300

2022-02-14T08:32+0300

2022-02-14T08:32+0300

ekonomi

tüfe

gıda

kdv

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Aktaş, gıda ürünlerinin enflasyon hesaplamasında bu sene yüzde 25,32 olduğunu ancak KDV indiriminin her üründe geçerli olmadığı için bu oranın yüzde 21,90'a gerilediğini belirterek yaptığı hesabı şöyle aktardı:"Gıda maddelerinin şubat ayı ortalamasında 21.19 olan fiyatı, ocaktaki 21.90’a göre yüzde 3.25; mart ayında 20.48 olan fiyat da şubattaki 21.19’a göre yüzde 3.34 gerileyecekKDV indiriminden yararlanan ürünlerin ağırlığı (ya da fiyatı) 21.90 düzeyinde. Yani TÜFE'nin kalan kısmı 78.10'luk bir ağırlığa sahip. 78.10'un hiç değişmediğini varsayıyoruz. Ne fiyat artışı var, ne ucuzlama, bu düzey sabit.Şubata geldik; ocak ayında 21.90 olan KDV indirimine konu gıdanın payı, şubatta 21.19’a geriledi. 21.19 ile sabit varsaydığımız 78.10’u topluyoruz; bulduğumuz değer 99.29.TÜFE ocak ayında 100 düzeyindeydi. Şubatta inilen düzey ise 99.29. Yani gıdadaki KDV indiriminden şubat ayı TÜFE oranına yansıma yalnızca 0.71 puan. (Bunu yüzde değişim olarak ifade etmek de yanlış olmaz.) Bir başka ifadeyle şubatta hiçbir mal ve hizmette fiyat değişimi olmazsa, gıdadaki bu KDV indiriminin etkisiyle TÜFE yüzde 0.71 düşecek.Hepsi bu! 'KDV yüzde 7 düştü (düşüş yüzde 7 değil, 7 puan, ikisi çok farklı), bu sayede fiyatlar da yüzde 7 gerileyecek' beklentisine girmek güzel de, bu yapılırsa 3 Mart Perşembe günü şubat ayı oranları açıklandığında hayal kırıklığına uğramak kaçınılmaz olur."

https://tr.sputniknews.com/20220213/resmi-gazetede-yayimlandi-kdvsi-yuzde-1e-dusurulen-temel-gida-urunleri-neler-1053785537.html

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tüfe, gıda, kdv