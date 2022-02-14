https://tr.sputniknews.com/20220214/egm-26-guzergahta-ortalama-hiz-ihlal-tespit-sistemi-kuruldu-1053833627.html

EGM: 26 güzergahta 'Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi' kuruldu

EGM: 26 güzergahta 'Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi' kuruldu

Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara, Afyonkarahisar, Aksaray, Çorum, Eskişehir ve Konya'da 26 "Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi"nin kurulduğunu, bugünden itibaren... 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T19:54+0300

2022-02-14T19:54+0300

2022-02-14T20:06+0300

türkiye

ortalama hız ihlal tespit sistemi

emniyet genel müdürlüğü (egm)

trafik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1d/1052234184_0:22:1000:585_1920x0_80_0_0_1555d06d0ec6a01a50c642498e9b1223.jpg

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi doğrultusunda, şehirler arası kara yollarında kazaların yoğunlukla meydana geldiği güzergahlarda mevcut Kent Güvenlik Yönetim Sistemi/Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kullanılarak, hızdan kaynaklı trafik kazalarını önlemek ve güvenli trafik akışını temin etmek amacıyla 'Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemleri'nin kurulumlarına başlandığı hatırlatıldı.Projenin ülke geneline yaygınlaştırılarak yürütülmesi amacıyla Ankara, Afyonkarahisar, Aksaray, Çorum, Eskişehir ve Konya sınırları içerisinde kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılması hedeflenerek, toplam 1451 kilometre uzunluğunda 26 Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi'nin kurulduğu aktarılan açıklamada, sistemlerin bulunduğu bölgelere, sürücüleri bilgilendirmek amacıyla trafik işaret ve uyarı levhalarının yerleştirildiği kaydedildi.Açıklamada, sistemin bugünden itibaren hız ihlallerine yönelik olarak trafik denetimlerinde kullanılmaya başlandığı bildirildi.Elektronik Denetleme Sistemleri ile yapılan hız ihlali denetimlerinde trafik güvenliği algısının güçlendirilmesinin ve yakalanma risk duygusunun artırılmasının hedeflendiğine işaret edilen açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliklerinin sağlanmasının öncelik olduğu vurgulandı.Açıklamada, sürücülerden yasal hız sınırlarına ve trafik kurallarına uymaları istendi.Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemlerinin bulunduğu güzergahlar şöyle:

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ortalama hız ihlal tespit sistemi, emniyet genel müdürlüğü (egm), trafik