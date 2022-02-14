https://tr.sputniknews.com/20220214/emine-erdogan-hastaligi-en-hafif-seyriyle-geciriyorum-1053818516.html

Emine Erdoğan: Hastalığı en hafif seyriyle geçiriyorum

Emine Erdoğan: Hastalığı en hafif seyriyle geçiriyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Hastalığı en hafif seyriyle geçiriyorum ancak izolasyon sürecim henüz tamamlanmadı" dedi. 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T13:40+0300

2022-02-14T13:40+0300

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türkiye

emine erdoğan

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

türkiye’de kovid-19 salgını

kovid-19

iyileşmek

koronavirüs

açıklama

first lady

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili soruya, "Eşim bu ziyarette benimle beraber olamayacak. Çünkü o henüz pozitif, biz hamdolsun negatif olduk. Şu anda eşim tedavisine devam ediyor. Hamdolsun hafif şekilde süreci devam ettiriyor. Dualarımızla inşallah o da kısa zamanda bu süreci atlatacaktır" diye cevap verdi.Emine Erdoğan da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese şükranlarımı sunuyorum. Hamdolsun hastalığı en hafif seyriyle geçiriyorum ancak izolasyon sürecim henüz tamamlanmadı. Tüm hastalara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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emine erdoğan, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, türkiye’de kovid-19 salgını, kovid-19, iyileşmek, koronavirüs, açıklama, first lady