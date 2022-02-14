Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220214/emine-erdogan-hastaligi-en-hafif-seyriyle-geciriyorum-1053818516.html
Emine Erdoğan: Hastalığı en hafif seyriyle geçiriyorum
Emine Erdoğan: Hastalığı en hafif seyriyle geçiriyorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Hastalığı en hafif seyriyle geçiriyorum ancak izolasyon sürecim henüz tamamlanmadı" dedi. 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T13:40+0300
2022-02-14T13:40+0300
türkiye
emine erdoğan
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
türkiye’de kovid-19 salgını
kovid-19
iyileşmek
koronavirüs
açıklama
first lady
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/04/1049510487_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_0673f719966c0f6dcab6e273e5c30d1e.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili soruya, "Eşim bu ziyarette benimle beraber olamayacak. Çünkü o henüz pozitif, biz hamdolsun negatif olduk. Şu anda eşim tedavisine devam ediyor. Hamdolsun hafif şekilde süreci devam ettiriyor. Dualarımızla inşallah o da kısa zamanda bu süreci atlatacaktır" diye cevap verdi.Emine Erdoğan da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese şükranlarımı sunuyorum. Hamdolsun hastalığı en hafif seyriyle geçiriyorum ancak izolasyon sürecim henüz tamamlanmadı. Tüm hastalara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/04/1049510487_198:0:846:486_1920x0_80_0_0_ed325cd0696ecc914580679c361424ab.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
emine erdoğan, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, türkiye’de kovid-19 salgını, kovid-19, iyileşmek, koronavirüs, açıklama, first lady

Emine Erdoğan: Hastalığı en hafif seyriyle geçiriyorum

13:40 14.02.2022
© AAEmine Erdoğan
Emine Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
© AA
Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Hastalığı en hafif seyriyle geçiriyorum ancak izolasyon sürecim henüz tamamlanmadı" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili soruya, "Eşim bu ziyarette benimle beraber olamayacak. Çünkü o henüz pozitif, biz hamdolsun negatif olduk. Şu anda eşim tedavisine devam ediyor. Hamdolsun hafif şekilde süreci devam ettiriyor. Dualarımızla inşallah o da kısa zamanda bu süreci atlatacaktır" diye cevap verdi.
Emine Erdoğan da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese şükranlarımı sunuyorum. Hamdolsun hastalığı en hafif seyriyle geçiriyorum ancak izolasyon sürecim henüz tamamlanmadı. Tüm hastalara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала