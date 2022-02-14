https://tr.sputniknews.com/20220214/ev-kiralari-iscilerin-ucretleri-ile-yarisir-seviyeye-geldi-1053819033.html

'Ev kiraları işçilerin ücretleri ile yarışır seviyeye geldi'

'Ev kiraları işçilerin ücretleri ile yarışır seviyeye geldi'

DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası Diyarbakır Şubeleri, “Market harcamaları bir önceki yıla göre iki katından fazla artmıştır. Elektrik faturaları tam bir soyguna... 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T14:01+0300

2022-02-14T14:01+0300

2022-02-14T14:04+0300

görüş

diyarbakır

ev kirası

fahiş fiyat

artış

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DİSK/Genel-İş Sendikası Diyarbakır 1 ve 2 no’lu Şubeleri, hayat pahalılığı, zamlar ve yüksek faturalara dikkat çekmek için basın açıklaması yaptı. Dağkapı Meydanı’nda bir araya gelen sendika üyelerine CHP, HDP, TİP gibi siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri de destek verdi.‘Bu ekonomik krizi biz çıkarmadık bedelini biz ödemeyeceğiz. Ek protokol talebimiz insani, haklı, meşru ve elzemdir’ pankartı açan sendika üyeleri, konu ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamayı yapan Genel-İş Sendikası Diyarbakır 1 No'lu Şube Başkanı Kamuran Taş “Ülkemiz ağır bir ekonomik ve siyasal kriz sarmalı içindedir. İktidarın yaklaşık 20 yıldır izlemiş olduğu siyasal ve ekonomik politikaların başarısızlığı her geçen gün daha belirgin bir hal almaktadır” dedi.‘Ev kiraları işçilerin ücretleri ile yarışır seviyeye gelmiştir’Zamlar ve hayat pahalılığına dikkat çeken Taş, “AKP elindeki ülke sürekli bir kriz halindedir. Döviz kurlarında başlayan yükselişin tetiklediği güncel ekonomik kriz, bugün işçi ve emekçilerin temel tüketim kalemlerine her gün yapılan zamlarla katlanarak artıyor. Market harcamaları bir önceki yıla göre iki katından fazla artmıştır. Elektrik faturaları tam bir soyguna dönüşmüştür. Benzine gelen zamlar otomatiğe bağlanmıştır. Ev kiraları işçilerin ücretleri ile yarışır seviyeye gelmiştir. TÜİK’in resmi enflasyonları bile yoksulluğumuzun son bir yılda yüzde 50 oranında arttığını göstermektedir. Bu kriz koşullarında sermaye çevreleri yüksek karlar açıklamaktadır. Kur garantili TL mevduat hesabı aldatmacası ile zenginlere kaynak transferi yapılırken, faizden para kazanan bankacılık sektörü ve finans kapital rekor karlara kavuşmuştur. Krizin sorumlusu siyasi iktidar iken yükünü işçi sınıfı ve yoksul halk çekmektedir. Buna dur demek tüm emek ve demokrasi güçlerinin ortak sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.‘Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kadrolu işçileri yüzde 4’e mahkûm edilmektedir’Belediye işçilerinin ücretlerinde iyileştirme yapılmasını isteyen Taş, şunları söyledi:

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diyarbakır, ev kirası, fahiş fiyat, artış