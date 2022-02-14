https://tr.sputniknews.com/20220214/federasyon-baskani-ozdemir-en-iyi-yayinci-ya-da-yayincilarimizla-yolumuza-devam-edecegiz-1053832834.html

Federasyon Başkanı Özdemir: En iyi yayıncı ya da yayıncılarımızla yolumuza devam edeceğiz

Federasyon Başkanı Özdemir: En iyi yayıncı ya da yayıncılarımızla yolumuza devam edeceğiz

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yayın ihalesi süreciyle ilgili bilgi verdi. Özdemir, "Komisyon olarak teklifleri noter huzurunda açıp... 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T19:22+0300

2022-02-14T19:22+0300

2022-02-14T19:22+0300

spor

nihat özdemir

türkiye futbol federasyonu (tff)

ihale

yayın hakkı

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Süper Lig ve 1. Lig’in yeni yayın ihalesi için kurulan komisyon toplandı. Komisyona başkanlık yapan Nihat Özdemir, ihale öncesinde birçok Avrupa modelini incelediklerini ifade ederken, Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu da kulüplerin gelirlerinin yüzde 80’inin yayın hakkından geldiğine dikkat çekti.Kimler katıldı?Süper Lig ve 1. Lig’in yeni yayın ihalesi için kurulan komisyon toplandı. Türkiye Futbol Federsyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşen komisyonda, ihale komisyonuna başkanlık yapan TFF Başkanı Nihat Özdemir’in yanı sıra TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Servet Yardımcı, Mehmet Baykan, Kadir Kardaş ve Erhan Kamışlı, Kulüpler Birliği İhale Komisyonu’nda yer alan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil hazır bulundu. Bu isimlerin yanı sıra Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu da komisyona katılım sağladı.'Birçok Avrupa modelini inceledik'İhale komisyonunun görüşmelere başlamasından önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Nihat Özdemir, “İhale komisyonu toplantımıza hoş geldiniz. Yeni dönem yayın ihalesi döneminde sona doğru geldik. Türk futbolu için çok önemli bir dönemdeyiz. Birlikte yaptığımız çalışmaları kısaca hatırlatmak istiyorum. Bu sezon sonu itibariyle Digiturk ile yayın anlaşmamız tamamlanıyordu. Yeni dönem için ihale yapmamız gerekmektedir. Bunun için TFF statüsüne istinaden 14 Nisan 2021 tarihi itibarıyla Kulüpler Birliği Vakfı ile ortaklaşa yayın ihale komisyonumuzu kurduk ve çalışmalara başladık. Ticari değeri en yüksek seviyeye çıkarmak hedefiyle yola çıktık. Türk futbolu için en iyi rakamı oluşturmak istiyorduk. Futbol ailesi olarak birlik ve berberlik içinde ortak çaba gösterdik. Özellikle Kulüpler Birliği Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve komisyonda yer alan başkanlarımız Ali Koç, Burak Elmas, Göksel Gümüşdağ ve Mehmet Sepil’e teşekkür ederim, Komisyondaki mesai arkadaşlarıma, katkı veren diğer başkan ve yöneticilere de teşekkürlerimi sunarım. İhaleyle ilgili şartname hazırlanırken kulüplerimizin görüş ve önerileri çok önemliydi. Komisyonumuzda yer lan 4 kulüp başkanımızın da katılımıyla uyum içinde birçok toplantı yaptık ve konuları istişare ettik. Komisyonumuz danışman olarak 6-7 aday arasından IMG medyayı seçti ve kendilerinden de destek aldı. Sizlerin de önerileriyle bütün dünyadaki modelleri inceledik. Gelişen teknolojiyi de baz alarak yeni ürünler ve farklı paketler üzerinde de odaklandık. Titiz araştırmalarımızın ardından Avrupa’da birçok ligde gereçli olan modellerden hareketle, bol seçenekler sunan, çoklu paket sistemi sunan özel bir şartnameyi de hazırladık” ifadelerini kullandı.İhalenin özel ve kamu dahil herkese açıldığını söyleyen Özdemir, “Şartnamemizi de hazırlarken ve ihale çalışmalarını sürdürürken danışmanımız IMG ve sizlerin görüşleri doğrultusunda birçok noktaya özen gösterdik. Son teklif tarihini de bugün olarak belirlemiştik. Bugün itibariyle tarih ve saat noktalanmıştır. 36’sı yurt dışından 46 firma şartnameyi incelemek için almıştı. Türk futboluna katkı sağlamak isteyen ve ihaleye talip olan yerli, yabancı tüm seçkin kuruluşlara teşekkür ediyorum. Komisyon olarak bu teklifleri noter huzurunda açarak değerlendirmemizi yapacağız ve inşallah en iyi teklifi yaparak kazanan yayıncımızla ya da yayıncılarımızla yola devam edeceğiz. Umuyorum ki bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmaların neticesini en iyi şekilde alacağız. Tekrar tüm komisyon üyelerimize, komisyonumuza danışmanlık yapan IMG Medya’ya, ihale tekliflerini temsil alan Deloitte Türkiye’ye, şartname hazırlanması sürecinde büyük emek veren profesyonellerimize teşekkür ediyorum. İhalenin en iyi teklifle bir an önce sonuçlanmasını ve Türk futbolu için hayırlı olmasını diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

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nihat özdemir, türkiye futbol federasyonu (tff), ihale, yayın hakkı