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Gebze'de bir kişi yolda yürüyen 2 arkadaşı bıçaklayıp kaçtı
Gebze'de bir kişi yolda yürüyen 2 arkadaşı bıçaklayıp kaçtı
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir şahıs, yolda yürüyen iki arkadaşı bıçaklayarak kayıplara karıştı. Polis zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T03:18+0300
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türkiye
bıçaklama
kocaeli
saldırı
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Hacıhalil Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'nde yolda yürüyen B.S. ve K.D. isimli iki arkadaş, ismi öğrenilemeyen bir şahıs tarafından bıçaklandı. Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı şahısları ambulansa alarak hastaneye götürdü. Yaralıların durumları ile ilgili bir bilgi edinilemezken, polis kayıplara karışan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı
türkiye
kocaeli
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bıçaklama, kocaeli, saldırı

Gebze'de bir kişi yolda yürüyen 2 arkadaşı bıçaklayıp kaçtı

03:18 14.02.2022
© İHAKocaeli'nin Gebze ilçesinde bir şahıs, yolda yürüyen iki arkadaşı bıçaklayarak kayıplara karışt
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir şahıs, yolda yürüyen iki arkadaşı bıçaklayarak kayıplara karışt - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
© İHA
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir şahıs, yolda yürüyen iki arkadaşı bıçaklayarak kayıplara karıştı. Polis zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
Hacıhalil Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'nde yolda yürüyen B.S. ve K.D. isimli iki arkadaş, ismi öğrenilemeyen bir şahıs tarafından bıçaklandı. Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı şahısları ambulansa alarak hastaneye götürdü.
Yaralıların durumları ile ilgili bir bilgi edinilemezken, polis kayıplara karışan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı
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