https://tr.sputniknews.com/20220214/gebzede-bir-kisi-yolda-yuruyen-2-arkadasi-bicaklayip-kacti-1053802826.html

Gebze'de bir kişi yolda yürüyen 2 arkadaşı bıçaklayıp kaçtı

Gebze'de bir kişi yolda yürüyen 2 arkadaşı bıçaklayıp kaçtı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir şahıs, yolda yürüyen iki arkadaşı bıçaklayarak kayıplara karıştı. Polis zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T03:18+0300

2022-02-14T03:18+0300

2022-02-14T03:18+0300

türkiye

bıçaklama

kocaeli

saldırı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0e/1053802801_0:14:1521:870_1920x0_80_0_0_6b9cf9087de91347670525458df022fe.jpg

Hacıhalil Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'nde yolda yürüyen B.S. ve K.D. isimli iki arkadaş, ismi öğrenilemeyen bir şahıs tarafından bıçaklandı. Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı şahısları ambulansa alarak hastaneye götürdü. Yaralıların durumları ile ilgili bir bilgi edinilemezken, polis kayıplara karışan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı

türkiye

kocaeli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bıçaklama, kocaeli, saldırı