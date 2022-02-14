https://tr.sputniknews.com/20220214/guclendirilmis-parlamenter-sistem-toplantisinin-perde-arkasi-maya-tuttu-1053804018.html

'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' toplantısının perde arkası: 'İttifakta maya tuttu'

'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' toplantısının perde arkası: 'İttifakta maya tuttu'

Başkentte altı partinin genel başkanları ve üst düzey yöneticileri Ahlatlıbel Zirvesi sonrasında gece geç saatlere dek mesai yaptılar. 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T06:29+0300

2022-02-14T06:29+0300

2022-02-14T06:53+0300

muhalefet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0c/1053778619_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_99c885bc1a21597782c44d9f009533b1.jpg

Başkentte “Ahlatlıbel Zirvesi”nin sonuçları konuşuluyor. Cumhuriyet’ten Mustafa Balbay'ın haberine göre, altı partinin genel başkanları ve üst düzey yöneticileri Ahlatlıbel Zirvesi sonrasında gece geç saatlere dek mesai yaptılar. Genel başkanlar parti yöneticilerini yemek konusunda bilgilendirdiler.İYİ Parti içindeki değerlendirme şu oldu:“Maya tutmuştur. Güçlendirilmiş parlamenter sistem zeminine en güçlü harç atılmıştır. Her partinin elbet kendi tüzüğü, programı olacaktır. Ancak ortak zemin hukuk ve demokrasi çerçevesinde parlamenter sistem olacaktır. Bu aşamadan geri dönüş düşünmüyoruz.”"Güven oluştu"DEVA Partisi’nde şu değerlendirme yapıldı:“Bu sürecin devamında yapıcı gelişmeler bekliyoruz. Yolda ola ki kazalar yaşansa bile kısa sürede aşılabilecek bir güven havası oluştu. Bu güven havasına dışarıdan etki artık mümkün değil. Biz dünya ile entegre, iç huzuru sağlam, hukuk devleti haline gelmiş bir Türkiye istiyoruz.”Gelecek Partisi’nde de önceki gece geç saatlere dek zirve konuşuldu. 18-20 Şubat’ta Antalya’da partinin üst yönetimi ve il başkanları bir araya gelecek. Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, kamuoyunda partilerini merkeze alan kimi tartışmalı konuların kesinlikle “sorun” haline gelmeyeceğini vurgulayıp şunları söyledi:"HDP bize geldi"“Ahlatlıbel’de oluşan mutabakat büyük bir gelecek adımıdır. İttifakın adı değişir, değişmez önemli değil. Önemli olan zarf değil, mazruftur. 28 Şubat’ta atılacak ikinci büyük adımın temellerinin de önceki gece oluştuğunu söyleyebilirim. Kamuoyunda HDP üzerinden yapılmak istenen spekülasyonlara da aldırmıyoruz. Mithat Sancar, Pervin Buldan bize geldi, biz onlara gittik.”Saadet Partisi’nde de Genel Başkan Temel Karamollaoğlu önceki gece ve dün sabah parti yönetimini zirve hakkında bilgilendirdi. Cumhuriyet’e bilgi veren parti yetkilileri şunları söylediler:“Bizde zihni hazırlık tamamdır. Altı parti genel başkanının bir araya gelmesine giden yolun önündeki engellerin kalkması için büyük bir irade vardı. Bu irade kazandı. Partimizin tabanında da büyük kabul gören bir yola çıktık.”Akşener: Ülkenin geleceği adına çok rahatlamış bir şekilde ayrıldımSözcü'den Deniz Zeyrek'in aktardığına göre ise, İYİ Parti lideri Meral Akşener, toplantının ardından “Nasıl geçti” sorusuna şu yanıtı verdi: “Çok güzel bir toplantı oldu. Altı siyasi partinin lideri olarak bir araya geldik ve bütün konularda uzlaştık. İlk defa ülkenin geleceğine dair umutlandım. Umutlandım demek doğru değil aslında. Toplantıdan ülkenin geleceği adına çok rahatlamış bir şekilde ayrıldım.”Akşener, “Önceliğiniz neydi” sorusunu ise, "Önceliğimiz Türkiye'ydi. O masanın etrafındaki altı kişinin hepsinin ayrı bir partisi var. CHP, DP, SP çok önceden kurulmuş, geleneği olan partiler. Biz, DEVA Partisi, Gelecek Partisi yeni kurulmuş partileriz. Hepimizin ayrı siyasi duruşları var. Partilerimizin teşkilatlarının, tabanlarının, seçmenlerimizin farklı hayalleri, memleket meselelerine farklı bakış açıları var. Ancak dünkü masanın etrafında çok güzel bir uyum içinde Türkiye'nin sorunlarını ve çözümlerini konuşabildik" diye cevapladı. Kılıçdaroğlu: Benim de umudum arttıZeyrek'in aktardığına göre, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da aynı noktaya dikkat çekti:“Altı liderin bir araya gelip yüz yüze görüşmesi, Türkiye'nin sorunlarını masaya yatırıp çözümlerini konuşup, bu sorunların aşılabilir olduğu düşüncesini ifade etmesi dahi çok önemli. Türkiye siyaset tarihinin önemli olaylarından biri olacak. Siyasi tarihi yazanlar gelecekte bu toplantıya atıf yapacaklar. Demokrasiye, hukuk devletine, liyakate, etik değerlere dair ilkeleri benimseyen parti liderlerinin bir araya gelmesi çok önemli.”Yol haritasını belirlediklerini anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:“Gördük ki ülkenin geleceğine dair kaygılarımız aynı. Çözüm yöntemi konusundaki görüşlerimiz büyük ölçüde aynı. Kolektif akıl bir araya geldi diyebilirim. Benim de umudum arttı.”'Davutoğlu'nun sunduğu öneri rafa kaldırıldı'Cumhuriyet'ten Selda Güneysu ve Sarp Sağkal'ın haberine göre, daha önceki görüşmelerde, “ittifak yerine koalisyon protokolü istediği” belirtilen Davutoğlu’nun da bu isteğinden vazgeçtiği öğrenildi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

muhalefet