https://tr.sputniknews.com/20220214/guney-korede-google-ve-netflixe-para-cezasi-1053838162.html
Güney Kore'de, Google ve Netflix'e para cezası
Güney Kore'de, Google ve Netflix'e para cezası
Güney Kore'de, ücretli abonelik üzerinden haksız ticari faaliyetleri nedeniyle Google, Netflix ve diğer üç video akışı hizmetine toplam 19.5 milyon won para... 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T22:47+0300
2022-02-14T22:47+0300
2022-02-14T22:47+0300
dünya
güney kore
netflix
google
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050435336_0:23:1201:698_1920x0_80_0_0_fe536d250cd46964a42cd78b3c3f0d3c.jpg
Yonhap'ın haberine göre, Adil Ticaret Komisyonu (FTC), Over-the-top medya hizmeti sağlayıcısı (OTT) Google, Netflix, KT, LG Uplus ve Content Wavve'in, ücretli abonelerinin üyeliklerini sona erdirme hareketini engellediğini duyurdu.FTC'ye göre, bu OTT'ler müşterilerinin hizmetlerini kullanma sözleşmesini feshetmelerini zorlaştırmak için sahte bilgiler verdi veya abonelerin çevrimiçi üyeliklerini iptal etmelerine izin vermedi.Bu nedenle uygulamalara toplam 19.5 milyon won (16 bin 300 ABD Doları) para cezasının yanı sıra iş uygulamalarını düzeltmeleri emredildi.
https://tr.sputniknews.com/20220203/netflix-turkiyede-bu-hafta-en-cok-izlenen-dizi-ve-filmler-1053424935.html
güney kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050435336_85:0:1066:736_1920x0_80_0_0_5f913fac8babeeed5b387d507aaef098.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
güney kore, netflix, google
Güney Kore'de, Google ve Netflix'e para cezası
Abone ol
Güney Kore'de, ücretli abonelik üzerinden haksız ticari faaliyetleri nedeniyle Google, Netflix ve diğer üç video akışı hizmetine toplam 19.5 milyon won para cezası kesildi.
Yonhap'ın haberine göre, Adil Ticaret Komisyonu (FTC), Over-the-top medya hizmeti sağlayıcısı (OTT) Google, Netflix, KT, LG Uplus ve Content Wavve'in, ücretli abonelerinin üyeliklerini sona erdirme hareketini engellediğini duyurdu.
FTC'ye göre, bu OTT'ler müşterilerinin hizmetlerini kullanma sözleşmesini feshetmelerini zorlaştırmak için sahte bilgiler verdi veya abonelerin çevrimiçi üyeliklerini iptal etmelerine izin vermedi.
Bu nedenle uygulamalara toplam 19.5 milyon won (16 bin 300 ABD Doları) para cezasının yanı sıra iş uygulamalarını düzeltmeleri emredildi.