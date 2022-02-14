https://tr.sputniknews.com/20220214/guney-korede-google-ve-netflixe-para-cezasi-1053838162.html

Güney Kore'de, Google ve Netflix'e para cezası

Güney Kore'de, Google ve Netflix'e para cezası

Güney Kore'de, ücretli abonelik üzerinden haksız ticari faaliyetleri nedeniyle Google, Netflix ve diğer üç video akışı hizmetine toplam 19.5 milyon won para... 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T22:47+0300

2022-02-14T22:47+0300

2022-02-14T22:47+0300

dünya

güney kore

netflix

google

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Yonhap'ın haberine göre, Adil Ticaret Komisyonu (FTC), Over-the-top medya hizmeti sağlayıcısı (OTT) Google, Netflix, KT, LG Uplus ve Content Wavve'in, ücretli abonelerinin üyeliklerini sona erdirme hareketini engellediğini duyurdu.FTC'ye göre, bu OTT'ler müşterilerinin hizmetlerini kullanma sözleşmesini feshetmelerini zorlaştırmak için sahte bilgiler verdi veya abonelerin çevrimiçi üyeliklerini iptal etmelerine izin vermedi.Bu nedenle uygulamalara toplam 19.5 milyon won (16 bin 300 ABD Doları) para cezasının yanı sıra iş uygulamalarını düzeltmeleri emredildi.

https://tr.sputniknews.com/20220203/netflix-turkiyede-bu-hafta-en-cok-izlenen-dizi-ve-filmler-1053424935.html

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güney kore, netflix, google