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https://tr.sputniknews.com/20220214/guney-korede-google-ve-netflixe-para-cezasi-1053838162.html
Güney Kore'de, Google ve Netflix'e para cezası
Güney Kore'de, Google ve Netflix'e para cezası
Güney Kore'de, ücretli abonelik üzerinden haksız ticari faaliyetleri nedeniyle Google, Netflix ve diğer üç video akışı hizmetine toplam 19.5 milyon won para... 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T22:47+0300
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dünya
güney kore
netflix
google
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Yonhap'ın haberine göre, Adil Ticaret Komisyonu (FTC), Over-the-top medya hizmeti sağlayıcısı (OTT) Google, Netflix, KT, LG Uplus ve Content Wavve'in, ücretli abonelerinin üyeliklerini sona erdirme hareketini engellediğini duyurdu.FTC'ye göre, bu OTT'ler müşterilerinin hizmetlerini kullanma sözleşmesini feshetmelerini zorlaştırmak için sahte bilgiler verdi veya abonelerin çevrimiçi üyeliklerini iptal etmelerine izin vermedi.Bu nedenle uygulamalara toplam 19.5 milyon won (16 bin 300 ABD Doları) para cezasının yanı sıra iş uygulamalarını düzeltmeleri emredildi.
https://tr.sputniknews.com/20220203/netflix-turkiyede-bu-hafta-en-cok-izlenen-dizi-ve-filmler-1053424935.html
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güney kore, netflix, google

Güney Kore'de, Google ve Netflix'e para cezası

22:47 14.02.2022
© REUTERS / Dado RuvicNetflix
Netflix - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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Güney Kore'de, ücretli abonelik üzerinden haksız ticari faaliyetleri nedeniyle Google, Netflix ve diğer üç video akışı hizmetine toplam 19.5 milyon won para cezası kesildi.
Yonhap'ın haberine göre, Adil Ticaret Komisyonu (FTC), Over-the-top medya hizmeti sağlayıcısı (OTT) Google, Netflix, KT, LG Uplus ve Content Wavve'in, ücretli abonelerinin üyeliklerini sona erdirme hareketini engellediğini duyurdu.
FTC'ye göre, bu OTT'ler müşterilerinin hizmetlerini kullanma sözleşmesini feshetmelerini zorlaştırmak için sahte bilgiler verdi veya abonelerin çevrimiçi üyeliklerini iptal etmelerine izin vermedi.
Bu nedenle uygulamalara toplam 19.5 milyon won (16 bin 300 ABD Doları) para cezasının yanı sıra iş uygulamalarını düzeltmeleri emredildi.
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