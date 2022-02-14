https://tr.sputniknews.com/20220214/hayvan-haklari-savunuculari-tepkili-neuralink-deneylerinde-kullanilan-maymunlarin-cogu-oldu-1053819929.html
Hayvan hakları savunucuları tepkili: 'Neuralink' deneylerinde kullanılan maymunların çoğu öldü
Hayvan hakları savunucuları tepkili: 'Neuralink' deneylerinde kullanılan maymunların çoğu öldü
Sorumlu Tıp İçin Doktorlar Komitesi, milyarder Elon Musk'a ait Neuralink şirketinin insan beynindeki gri maddeye yerleştirmek üzere tasarladığı cihazın... 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T14:12+0300
2022-02-14T14:12+0300
2022-02-14T14:15+0300
yaşam
maymun
elon musk
neuralink
deney
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0e/1053819735_0:11:1200:686_1920x0_80_0_0_e179d4f751fbc6cbefc563c3c2883b7f.jpg
Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın Neuralink şirketi hakkında yapılan çalışmada, 2017 ile 2020 yıllarında Kaliforniya Davis Üniversitesi'nde beyin çipleri takılan 23 maymundan 15'inin öldüğü ortaya çıktı.Durumu ortaya çıkaran Sorumlu Tıp İçin Doktorlar Komitesi, üniversiteden talep edilen kayıtları inceledikten sonra deneylerde kullanılan maymunların kötü muamele gördüğü ve yüksek düzeyde acıya maruz kaldığı sonucuna vardı.Grubun araştırma şefi Jeremy Beckham, yaptığı açıklamada, "Beynine implant takılan hemen hemen her maymun, oldukça zayıflatıcı sağlık etkilerinden muzdaripti... Açıkçası, hayvanları sakatlıyor ve öldürüyorlardı" ifadelerini kullandı.Business Insider'da yer alan habere göre Beckham, deneylerin ardından hayatta kalabilen 7 maymunun da şirketin üniversite ile işbirliğini kesmeden önce 2020 yılında bir Neuralink tesisine nakledildiği bilgisini paylaştı.ABD Hayvan Refahı Yasası'nın ihlal edildiğini kaydeden Komite, deneyle ilgili soruşturma başlatılması için Tarım Bakanlığı'na bir şikayette bulundu.Çok sayıda hayvan hakları savunucusu, duruma tepki gösterdi.Neuralink, deneydeki ilerlemeyi göstermek için geçen yıl sağlıklı görünen bir maymunun 'Pong' adlı video oyununu oynamak için beyin çipi kullandığını gösteren bir video yayınlamıştı.Musk, geçen aralık ayında da Neuralink'in bu yıl insanlı deneylere başlamasının beklendiğini duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211207/elon-musk-beyin-cipi-projesi-neuralink-icin-yine-tarih-verdi-1051524769.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0e/1053819735_136:0:1064:696_1920x0_80_0_0_be36892c35c78bd7cc54404b8b6fec93.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
maymun, elon musk, neuralink, deney
Hayvan hakları savunucuları tepkili: 'Neuralink' deneylerinde kullanılan maymunların çoğu öldü
14:12 14.02.2022 (güncellendi: 14:15 14.02.2022) Abone ol
Sorumlu Tıp İçin Doktorlar Komitesi, milyarder Elon Musk'a ait Neuralink şirketinin insan beynindeki gri maddeye yerleştirmek üzere tasarladığı cihazın deneylerinde kullanılan maymunların çoğunun öldüğünü duyurdu. Durum, hayvan hakları savunucularının tepkisini topladı.
Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın Neuralink şirketi hakkında yapılan çalışmada, 2017 ile 2020 yıllarında Kaliforniya Davis Üniversitesi'nde beyin çipleri takılan 23 maymundan 15'inin öldüğü ortaya çıktı.
Durumu ortaya çıkaran Sorumlu Tıp İçin Doktorlar Komitesi, üniversiteden talep edilen kayıtları inceledikten sonra deneylerde kullanılan maymunların kötü muamele gördüğü ve yüksek düzeyde acıya maruz kaldığı sonucuna vardı.
Grubun araştırma şefi Jeremy Beckham, yaptığı açıklamada, "Beynine implant takılan hemen hemen her maymun, oldukça zayıflatıcı sağlık etkilerinden muzdaripti... Açıkçası, hayvanları sakatlıyor ve öldürüyorlardı" ifadelerini kullandı.
Business Insider'da yer alan habere göre Beckham, deneylerin ardından hayatta kalabilen 7 maymunun da şirketin üniversite ile işbirliğini kesmeden önce 2020 yılında bir Neuralink tesisine nakledildiği bilgisini paylaştı.
ABD Hayvan Refahı Yasası'nın ihlal edildiğini kaydeden Komite, deneyle ilgili soruşturma başlatılması için Tarım Bakanlığı'na bir şikayette bulundu.
Çok sayıda hayvan hakları savunucusu, duruma tepki gösterdi.
Neuralink, deneydeki ilerlemeyi göstermek için geçen yıl sağlıklı görünen bir maymunun 'Pong' adlı video oyununu oynamak için beyin çipi kullandığını gösteren bir video yayınlamıştı.
Musk, geçen aralık ayında da Neuralink'in bu yıl insanlı deneylere başlamasının beklendiğini duyurmuştu.