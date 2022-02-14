https://tr.sputniknews.com/20220214/hayvan-haklari-savunuculari-tepkili-neuralink-deneylerinde-kullanilan-maymunlarin-cogu-oldu-1053819929.html

Hayvan hakları savunucuları tepkili: 'Neuralink' deneylerinde kullanılan maymunların çoğu öldü

Hayvan hakları savunucuları tepkili: 'Neuralink' deneylerinde kullanılan maymunların çoğu öldü

Sorumlu Tıp İçin Doktorlar Komitesi, milyarder Elon Musk'a ait Neuralink şirketinin insan beynindeki gri maddeye yerleştirmek üzere tasarladığı cihazın... 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T14:12+0300

2022-02-14T14:12+0300

2022-02-14T14:15+0300

yaşam

maymun

elon musk

neuralink

deney

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Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın Neuralink şirketi hakkında yapılan çalışmada, 2017 ile 2020 yıllarında Kaliforniya Davis Üniversitesi'nde beyin çipleri takılan 23 maymundan 15'inin öldüğü ortaya çıktı.Durumu ortaya çıkaran Sorumlu Tıp İçin Doktorlar Komitesi, üniversiteden talep edilen kayıtları inceledikten sonra deneylerde kullanılan maymunların kötü muamele gördüğü ve yüksek düzeyde acıya maruz kaldığı sonucuna vardı.Grubun araştırma şefi Jeremy Beckham, yaptığı açıklamada, "Beynine implant takılan hemen hemen her maymun, oldukça zayıflatıcı sağlık etkilerinden muzdaripti... Açıkçası, hayvanları sakatlıyor ve öldürüyorlardı" ifadelerini kullandı.Business Insider'da yer alan habere göre Beckham, deneylerin ardından hayatta kalabilen 7 maymunun da şirketin üniversite ile işbirliğini kesmeden önce 2020 yılında bir Neuralink tesisine nakledildiği bilgisini paylaştı.ABD Hayvan Refahı Yasası'nın ihlal edildiğini kaydeden Komite, deneyle ilgili soruşturma başlatılması için Tarım Bakanlığı'na bir şikayette bulundu.Çok sayıda hayvan hakları savunucusu, duruma tepki gösterdi.Neuralink, deneydeki ilerlemeyi göstermek için geçen yıl sağlıklı görünen bir maymunun 'Pong' adlı video oyununu oynamak için beyin çipi kullandığını gösteren bir video yayınlamıştı.Musk, geçen aralık ayında da Neuralink'in bu yıl insanlı deneylere başlamasının beklendiğini duyurmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211207/elon-musk-beyin-cipi-projesi-neuralink-icin-yine-tarih-verdi-1051524769.html

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