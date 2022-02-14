https://tr.sputniknews.com/20220214/hazine-yarin-bono-ihalesi-ve-kira-sertifikasi-satisi-gerceklestirecek-1053815656.html

Hazine yarın bono ihalesi ve kira sertifikası satışı gerçekleştirecek

Hazine yarın bono ihalesi ve kira sertifikası satışı gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın bono ihalesi düzenleyecek ve kira sertifikası satışı yapacak. 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T12:48+0300

2022-02-14T12:48+0300

2022-02-14T12:48+0300

ekonomi

hazine ve maliye bakanlığı

hazine bonosu

kira sertifikası

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, bono ihalesi düzenleyecek ve kira sertifikası satışı yapacak. Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ihalede, 11 ay (343 gün) vadeli hazine bonosu yeniden ihraç edilecek.Hazine, ayrıca, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

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hazine ve maliye bakanlığı, hazine bonosu, kira sertifikası