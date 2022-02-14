https://tr.sputniknews.com/20220214/hazine-yarin-bono-ihalesi-ve-kira-sertifikasi-satisi-gerceklestirecek-1053815656.html
Hazine yarın bono ihalesi ve kira sertifikası satışı gerçekleştirecek
Hazine yarın bono ihalesi ve kira sertifikası satışı gerçekleştirecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın bono ihalesi düzenleyecek ve kira sertifikası satışı yapacak. 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T12:48+0300
2022-02-14T12:48+0300
2022-02-14T12:48+0300
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
hazine bonosu
kira sertifikası
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, bono ihalesi düzenleyecek ve kira sertifikası satışı yapacak. Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ihalede, 11 ay (343 gün) vadeli hazine bonosu yeniden ihraç edilecek.Hazine, ayrıca, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.
https://tr.sputniknews.com/20220208/bloomberg-nebati-turkiyede-enflasyonun-yabancilarin-anlayamayacagi-sebepten-yukseldigini-soyledi-1053613786.html
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hazine ve maliye bakanlığı, hazine bonosu, kira sertifikası
Hazine yarın bono ihalesi ve kira sertifikası satışı gerçekleştirecek
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın bono ihalesi düzenleyecek ve kira sertifikası satışı yapacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bono ihalesi düzenleyecek ve kira sertifikası satışı yapacak. Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ihalede, 11 ay (343 gün) vadeli hazine bonosu yeniden ihraç edilecek.
Hazine, ayrıca, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.