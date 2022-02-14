https://tr.sputniknews.com/20220214/huzurevinde-sevgililer-gununde-evlilik-teklifi-1053814459.html

Huzurevinde Sevgililer Günü'nde evlilik teklifi: 'Sonuna kadar beraber olacağız'

Huzurevinde Sevgililer Günü'nde evlilik teklifi: 'Sonuna kadar beraber olacağız'

Adana'da emekli öğretmen Mehmet Mithat Cengiz, kendisiyle aynı huzurevinde yaşayan Vesile Uğurluel'e Sevgililer Günü'nde evlenme teklif etti. Teklifi kabul... 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T12:25+0300

2022-02-14T12:25+0300

2022-02-14T12:25+0300

yaşam

huzurevi

14 şubat sevgililer günü

evlenme teklifi

yaşlı

kadın

erkek

çift

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Çukurova ilçesindeki Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Serhat Sığınak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sürpriz evlilik teklifi yaşandı.2018'de huzurevine yerleşen 65 yaşındaki emekli öğretmen Mehmet Mithat Cengiz, 2021 Nisan'da aynı huzurevine gelen 66 yaşındaki Vesile Uğurluel ile tanıştı. Günlerini birlikte geçiren çift, gönül bağı kurdu. Vesile Uğurluel'in evlenmek istediğini söylediği Cengiz, ikinci evlilik için erken olduğunu belirterek reddetti.Bir süre sonra fikrini değiştirip Uğurluel ile evlenmeye karar veren Cengiz, huzurevi yöneticilerine isteğini iletti. Huzurevi yönetimi de Uğurluel'e sürpriz teklif yapmak isteyen Cengiz'e destek verdi.Cengiz, huzurevinde süslenen bir odada balonlar, pasta ve müzik eşliğinde Uğurel'e evlilik teklifi etti. Uğurluel, Cengiz'in teklifine "Evet" cevabını verdi.Cengiz ile birbirlerini çok beğendiklerini anlatan Uğurluel, evlilik teklifini özel bir günde aldığı için de mutlu olduğunu söyledi.'İki sefer beni reddetti'Sürpriz için huzurevi yönetimi ve personeline teşekkür eden Uğurluel, "Mehmet Mithat Hoca'yı görene kadar, mutlu olacağımı düşünmüyordum. İki sefer beni reddetti ama ben inat edip onu ikna ettim. 'İkinci evliliği düşünmüyorum Vesile Hanım' dedi. Ben de 'sen düşünme ben seni alacağım' dedim ve aldım. Sevdim yar ettim, aldım er ettim. Allah başımdan eksik etmesin" dedi.İlk evliliği sonrası yeniden evlenmeyi düşünmediğini ancak Uğurluel'in fikrini değiştirdiğini anlatan Mehmet Mithat Cengiz ise kararından dolayı çok heyecanlı olduğunu belirtti.'Onun sevgisine muhtacım'Uğurluel’in davranışlarını beğendiğini vurgulayan Cengiz, "Onun sevgisine, şefkatine muhtacım. Söz verdik. Ölene kadar birbirimize destek olup güç vereceğiz. Buraya çok hasta şekilde gelmiştim. Sağ olsunlar çok ilgilendiler. Vesile Hanım'ın sevgisi de iyileşmeme yardımcı oldu. Havada uçan kağıt gibiydim. Vesile Hanım'la birlikte daha farklı yaşamaya başladım. Kendime çekidüzen verdim. Dünya görüşüm değişti. Sonuna kadar bu dünyada ve öbür dünyada da beraber olacağız inşallah" diye konuştu.Huzurevi müdürü Serdar Güneş ise çiftin evlilik kararına saygı duyup onlara destek olduklarını söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20220214/cicekcilerin-sevgililer-gunu-mesaisi-geceden-basladi-ciftlerimizi-mutlu-etmek-icin-calisiyoruz-1053806630.html

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huzurevi, 14 şubat sevgililer günü, evlenme teklifi, yaşlı, kadın, erkek, çift