https://tr.sputniknews.com/20220214/ilacta-euro-kuru-belli-oldu-yuzde-3743-zam-geldi-1053830296.html

İlaçta euro kuru belli oldu: Yüzde 37.43 zam geldi

İlaçta euro kuru belli oldu: Yüzde 37.43 zam geldi

İlaç fiyatlandırılmasında kullanılan euro kuru güncellendi. Kur yüzde 37.4'lük artışla 4.57'den 6.29'a çıktı. 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T18:09+0300

2022-02-14T18:09+0300

2022-02-14T18:09+0300

türkiye

türkiye ilaç ve tıbbi cihaz kurumu (titck)

ilaç

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Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), 2022 için beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 Euro değerinin 4.5786 liradan 6.2925 liraya çıkarıldığını açıkladı. TİTCK'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Fiyat Değerlendirme Komisyonunda beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan euro değeri güncellendi. “Fiyat Değerlendirme Komisyonu Toplantısı” başlıklı duyuruda şu ifadelere yer verildi:14 Şubat 2022 tarihli Fiyat Değerlendirme Komisyonu’nda;kararları alınmıştır.

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türkiye ilaç ve tıbbi cihaz kurumu (titck), ilaç