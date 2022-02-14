https://tr.sputniknews.com/20220214/ilacta-euro-kuru-belli-oldu-yuzde-3743-zam-geldi-1053830296.html
İlaçta euro kuru belli oldu: Yüzde 37.43 zam geldi
İlaçta euro kuru belli oldu: Yüzde 37.43 zam geldi
İlaç fiyatlandırılmasında kullanılan euro kuru güncellendi. Kur yüzde 37.4'lük artışla 4.57'den 6.29'a çıktı. 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T18:09+0300
2022-02-14T18:09+0300
2022-02-14T18:09+0300
türkiye
türkiye ilaç ve tıbbi cihaz kurumu (titck)
ilaç
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Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), 2022 için beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 Euro değerinin 4.5786 liradan 6.2925 liraya çıkarıldığını açıkladı. TİTCK'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Fiyat Değerlendirme Komisyonunda beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan euro değeri güncellendi. “Fiyat Değerlendirme Komisyonu Toplantısı” başlıklı duyuruda şu ifadelere yer verildi:14 Şubat 2022 tarihli Fiyat Değerlendirme Komisyonu’nda;kararları alınmıştır.
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MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye ilaç ve tıbbi cihaz kurumu (titck), ilaç
İlaçta euro kuru belli oldu: Yüzde 37.43 zam geldi
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İlaç fiyatlandırılmasında kullanılan euro kuru güncellendi. Kur yüzde 37.4'lük artışla 4.57'den 6.29'a çıktı.
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), 2022 için beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 Euro değerinin 4.5786 liradan 6.2925 liraya çıkarıldığını açıkladı.
TİTCK'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Fiyat Değerlendirme Komisyonunda beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan euro değeri güncellendi.
“Fiyat Değerlendirme Komisyonu Toplantısı” başlıklı duyuruda şu ifadelere yer verildi:
14 Şubat 2022 tarihli Fiyat Değerlendirme Komisyonu’nda;
1.Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar’ın 2. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 2022 yılı için beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 (bir) euro değeri 4.5786 TL’den 62925 TL’ye artırılmıştır.
2. Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar’ın 2ç maddesinin yedinci fıkrasında bahsi geçen 15.80 TL ve 8.26 TL değerleri, Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar’ın 2. maddesinin onuncu fıkrası gereği euro değerinde yapılan değişiklik oranında artırılarak 21.71 TL ve 11.35 TL olarak güncellenmiştir.
3.Geçerli olacak yeni depocuya satış fiyatının, mevcut depocuya satış fiyatının eski euro değerine bölündükten sonra yeni euro değeri ile çarpılarak hesaplanması,
4. Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar’ın Geçici Maddesinin ikinci fıkrası hükmünce bu kararın kararın ilanından itibaren 5 gün sonrası geçerli olması,