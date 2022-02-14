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İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı
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İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı
İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı. 14.02.2022, Sputnik Türkiye
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fahrettin koca
koronavirüs
koronavirüs
koronavirüs aşısı
koronavirüs tedbirleri
koronavirüsle mücadele
vaka sayısı
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Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 29 Ocak-4 Şubat haftasında 100 binde Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 894,82, Ankara'da 1279,73, İzmir'de 1229,37 oldu.Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise sırasıyla Samsun, Tokat, Ordu, Uşak, Artvin, Giresun, Karabük, Amasya, Çorum ve Adana.
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fahrettin koca, koronavirüs, koronavirüs aşısı, koronavirüs tedbirleri , koronavirüsle mücadele, vaka sayısı

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

10:36 14.02.2022 (güncellendi: 10:42 14.02.2022)
© AFP 2022 / Adem AltanTürkiye - Ankara - koronavirüs
Türkiye - Ankara - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
© AFP 2022 / Adem Altan
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 29 Ocak-4 Şubat haftasında 100 binde Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 894,82, Ankara'da 1279,73, İzmir'de 1229,37 oldu.
Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise sırasıyla Samsun, Tokat, Ordu, Uşak, Artvin, Giresun, Karabük, Amasya, Çorum ve Adana.
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