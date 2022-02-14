https://tr.sputniknews.com/20220214/illere-gore-haftalik-vaka-sayisi-aciklandi-1053809637.html
İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı
İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı. 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T10:36+0300
2022-02-14T10:36+0300
2022-02-14T10:42+0300
fahrettin koca
koronavirüs
koronavirüs
koronavirüs aşısı
koronavirüs tedbirleri
koronavirüsle mücadele
vaka sayısı
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Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 29 Ocak-4 Şubat haftasında 100 binde Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 894,82, Ankara'da 1279,73, İzmir'de 1229,37 oldu.Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise sırasıyla Samsun, Tokat, Ordu, Uşak, Artvin, Giresun, Karabük, Amasya, Çorum ve Adana.
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fahrettin koca, koronavirüs, koronavirüs aşısı, koronavirüs tedbirleri , koronavirüsle mücadele, vaka sayısı
İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı
10:36 14.02.2022 (güncellendi: 10:42 14.02.2022) Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 29 Ocak-4 Şubat haftasında 100 binde Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 894,82, Ankara'da 1279,73, İzmir'de 1229,37 oldu.
Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise sırasıyla Samsun, Tokat, Ordu, Uşak, Artvin, Giresun, Karabük, Amasya, Çorum ve Adana.