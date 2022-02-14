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https://tr.sputniknews.com/20220214/israil-basbakani-bennett-ulke-tarihinde-ilk-kez-bahreyni-ziyaret-edecek-1053837902.html
İsrail Başbakanı Bennett ülke tarihinde ilk kez Bahreyn'i ziyaret edecek
İsrail Başbakanı Bennett ülke tarihinde ilk kez Bahreyn'i ziyaret edecek
İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in ülke tarihinde bir ilk olarak Bahreyn'i ziyaret edeceği belirtildi. 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T22:38+0300
2022-02-14T22:38+0300
dünya
naftali bennett
israil
bahreyn
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İsrail hükümeti basın ofisinden ziyarete ilişkin yazılı açıklama yapıldı.Açıklamada, Bennett'in ziyaretiyle ilk kez bir İsrail Başbakanı'nın Bahreyn'e resmi ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.'Tarihi' şeklinde nitelenen ziyaretin, Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakanı Selman bin Hamed Al Halife'nin daveti üzerine gerçekleştirileceği kaydedildi.İsrail Başbakanı, ziyaret kapsamında, Bahreynli mevkidaşı Al Halife ile temaslarda bulunacak.İki liderin, ülkeler arasındaki ilişkileri güçlendirmenin yollarını görüşeceği, teknoloji ve inovasyon başta olmak üzere diplomatik ve ekonomik konularda iş birliğinin geliştirilmesini ele alacakları aktarıldı.​​​​​​​
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naftali bennett, israil, bahreyn

İsrail Başbakanı Bennett ülke tarihinde ilk kez Bahreyn'i ziyaret edecek

22:38 14.02.2022
© AAİsrail Başbakanı Naftali Bennett
İsrail Başbakanı Naftali Bennett - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
© AA
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İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in ülke tarihinde bir ilk olarak Bahreyn'i ziyaret edeceği belirtildi.
İsrail hükümeti basın ofisinden ziyarete ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, Bennett'in ziyaretiyle ilk kez bir İsrail Başbakanı'nın Bahreyn'e resmi ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.
'Tarihi' şeklinde nitelenen ziyaretin, Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakanı Selman bin Hamed Al Halife'nin daveti üzerine gerçekleştirileceği kaydedildi.
İsrail Başbakanı, ziyaret kapsamında, Bahreynli mevkidaşı Al Halife ile temaslarda bulunacak.
İki liderin, ülkeler arasındaki ilişkileri güçlendirmenin yollarını görüşeceği, teknoloji ve inovasyon başta olmak üzere diplomatik ve ekonomik konularda iş birliğinin geliştirilmesini ele alacakları aktarıldı.​​​​​​​
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