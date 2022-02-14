https://tr.sputniknews.com/20220214/israil-basbakani-bennett-ulke-tarihinde-ilk-kez-bahreyni-ziyaret-edecek-1053837902.html

İsrail Başbakanı Bennett ülke tarihinde ilk kez Bahreyn'i ziyaret edecek

İsrail Başbakanı Bennett ülke tarihinde ilk kez Bahreyn'i ziyaret edecek

İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in ülke tarihinde bir ilk olarak Bahreyn'i ziyaret edeceği belirtildi. 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T22:38+0300

2022-02-14T22:38+0300

2022-02-14T22:38+0300

dünya

naftali bennett

israil

bahreyn

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İsrail hükümeti basın ofisinden ziyarete ilişkin yazılı açıklama yapıldı.Açıklamada, Bennett'in ziyaretiyle ilk kez bir İsrail Başbakanı'nın Bahreyn'e resmi ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.'Tarihi' şeklinde nitelenen ziyaretin, Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakanı Selman bin Hamed Al Halife'nin daveti üzerine gerçekleştirileceği kaydedildi.İsrail Başbakanı, ziyaret kapsamında, Bahreynli mevkidaşı Al Halife ile temaslarda bulunacak.İki liderin, ülkeler arasındaki ilişkileri güçlendirmenin yollarını görüşeceği, teknoloji ve inovasyon başta olmak üzere diplomatik ve ekonomik konularda iş birliğinin geliştirilmesini ele alacakları aktarıldı.​​​​​​​

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naftali bennett, israil, bahreyn