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https://tr.sputniknews.com/20220214/israil-turk-sirketini-guvenlik-gerekcesiyle-ihaleden-diskalifiye-etti-1053833752.html
İsrail, Türk şirketini 'güvenlik' gerekçesiyle ihaleden diskalifiye etti
İsrail, Türk şirketini 'güvenlik' gerekçesiyle ihaleden diskalifiye etti
Türk şirketi Yıldırım Holding’in 2 yıldır ilgilendiği İsrail’in en büyük limanı Hafya için olumsuz sonuç geldi. İsrail Hükümeti, Türk şirketinin teklifini... 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T19:58+0300
2022-02-14T19:58+0300
türkiye
yıldırım
israil
yıldırım holding
isaac herzog
dünya
kerim ülker
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Türkiye ile İsrail arasındaki siyasi gerilim yerini normalleşme sürecine bırakırken, Tel Aviv Yönetimi farklı bir adım attı.Gözler, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un Mart ayında Türkiye’ye yapacağı ziyaretteyken, İsrail Hükümeti, bir Türk şirketinin ihaleye katılımını engelledi. Dünya'dan Kerim Ülker'in haberine göre Türkiye’nin yurtdışında faaliyet gösteren en büyük liman firmalarından Yıldırım Holding, 2020 yılında İsrail’in dünyaya açılan kapısı Hayfa Limanı’nın özelleştirilmesi için teklif vermişti. O teklif reddedildi ve Türk şirketi Yıldırım Holding diskalifiye edildi. İhale komisyonu, Türk şirketlerinin bulunduğu konsorsiyuma yaptığı diskalifiye bildiriminde ulusal güvenlik endişelerini dile getiriyor. Açıklamayı Hükümete bağlı Devlet Şirketleri Kurumu'nun da başkanı olan Maliye Bakanlığı üst yöneticisi Ram Belinkov yaptı.
türkiye
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yıldırım, israil, yıldırım holding, isaac herzog, dünya, kerim ülker, hayfa

İsrail, Türk şirketini 'güvenlik' gerekçesiyle ihaleden diskalifiye etti

19:58 14.02.2022
© AP Photo / Alberto Pezzaliİsrail - bayrak
İsrail - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
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Türk şirketi Yıldırım Holding’in 2 yıldır ilgilendiği İsrail’in en büyük limanı Hafya için olumsuz sonuç geldi. İsrail Hükümeti, Türk şirketinin teklifini güvenlik endişesiyle kabul etmedi ve diskalifiye etti.
Türkiye ile İsrail arasındaki siyasi gerilim yerini normalleşme sürecine bırakırken, Tel Aviv Yönetimi farklı bir adım attı.
Gözler, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un Mart ayında Türkiye’ye yapacağı ziyaretteyken, İsrail Hükümeti, bir Türk şirketinin ihaleye katılımını engelledi.
Dünya'dan Kerim Ülker'in haberine göre Türkiye’nin yurtdışında faaliyet gösteren en büyük liman firmalarından Yıldırım Holding, 2020 yılında İsrail’in dünyaya açılan kapısı Hayfa Limanı’nın özelleştirilmesi için teklif vermişti. O teklif reddedildi ve Türk şirketi Yıldırım Holding diskalifiye edildi.
İhale komisyonu, Türk şirketlerinin bulunduğu konsorsiyuma yaptığı diskalifiye bildiriminde ulusal güvenlik endişelerini dile getiriyor. Açıklamayı Hükümete bağlı Devlet Şirketleri Kurumu'nun da başkanı olan Maliye Bakanlığı üst yöneticisi Ram Belinkov yaptı.
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