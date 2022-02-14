https://tr.sputniknews.com/20220214/johnson-ve-biden-telefonda-ukraynayi-gorustu-1053839107.html
Johnson ve Biden, telefonda Ukrayna'yı görüştü
Johnson ve Biden, telefonda Ukrayna'yı görüştü
İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna meselesine ilişkin yaptıkları telefon görüşmesinde, diplomasi penceresinin açık kaldığı... 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T23:18+0300
2022-02-14T23:18+0300
2022-02-14T23:18+0300
ukrayna krizi
joe biden
boris johnson
ingiltere
abd
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Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Johnson ve Biden'ın, diğer dünya liderleriyle yaptıkları son görüşmeler hakkında birbirlerine bilgi verdiği belirtildi.Açıklamada şunlar kaydedildi:"(Liderler) Batılı müttefiklerin, Rus saldırganlığının artması durumunda önemli bir yaptırım paketinin uygulanması dahil Rus tehditleri karşısında birlik halinde kalmaları gerektiği konusunda anlaştı. Ayrıca Avrupa ülkelerinin Rus gazına olan bağımlılıklarını azaltma ihtiyacını da yinelediler ki bu, Rusya'nın stratejik çıkarlarını kalbinden vuracaktır"Açıklamada, Johnson ve Biden'ın, durum geliştikçe yakın temas halinde kalmaya karar verdikleri ifade edildi.Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcü de iki liderin görüşmesinin yaklaşık 40 dakika sürdüğünü aktardı.
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joe biden, boris johnson, ingiltere, abd
Johnson ve Biden, telefonda Ukrayna'yı görüştü
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna meselesine ilişkin yaptıkları telefon görüşmesinde, diplomasi penceresinin açık kaldığı konusunda anlaştı.
Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Johnson ve Biden'ın, diğer dünya liderleriyle yaptıkları son görüşmeler hakkında birbirlerine bilgi verdiği belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"(Liderler) Batılı müttefiklerin, Rus saldırganlığının artması durumunda önemli bir yaptırım paketinin uygulanması dahil Rus tehditleri karşısında birlik halinde kalmaları gerektiği konusunda anlaştı. Ayrıca Avrupa ülkelerinin Rus gazına olan bağımlılıklarını azaltma ihtiyacını da yinelediler ki bu, Rusya'nın stratejik çıkarlarını kalbinden vuracaktır"
Açıklamada, Johnson ve Biden'ın, durum geliştikçe yakın temas halinde kalmaya karar verdikleri ifade edildi.
Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcü de iki liderin görüşmesinin yaklaşık 40 dakika sürdüğünü aktardı.