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Kaçan şüphelileri takip eden polis aracı takla attı: 2 polis yaralı
Kaçan şüphelileri takip eden polis aracı takla attı: 2 polis yaralı
Gaziosmanpaşa'da, denetim noktasında 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin otomobilini takip eden polis ekiplerinin aracı takla attı. Kazada, 2 polis... 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T23:00+0300
2022-02-14T23:00+0300
polis
kovalamaca
gaziosmanpaşa
türkiye
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Gaziosmanpaşa’da polisin ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başlayınca polis ekipleriyle arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında polis aracı, şüpheli araca çarparak durdurmak istedi. Aracı kullanan polisin bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu polis otosu refüje çarparak takla attı. Kazada 2 polis yaralanırken, şüpheli kişi ya da kişiler aracı olay yerinde bırakarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralı polisler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan şüpheli kişi ya da kişileri polis ekiplerinin yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.
gaziosmanpaşa
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polis, kovalamaca, gaziosmanpaşa

Kaçan şüphelileri takip eden polis aracı takla attı: 2 polis yaralı

23:00 14.02.2022
© İHApolis aracı kaza
polis aracı kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
© İHA
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Gaziosmanpaşa'da, denetim noktasında 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin otomobilini takip eden polis ekiplerinin aracı takla attı. Kazada, 2 polis hafif şekilde yaralandı. Otomobilleri kaldırıma çarpıp duran şüpheliler yaya olarak kaçtı. Bölgeye özel harekat polisleri de sevk edildi. Polisin şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.
Gaziosmanpaşa’da polisin ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başlayınca polis ekipleriyle arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında polis aracı, şüpheli araca çarparak durdurmak istedi.
Aracı kullanan polisin bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu polis otosu refüje çarparak takla attı. Kazada 2 polis yaralanırken, şüpheli kişi ya da kişiler aracı olay yerinde bırakarak kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralı polisler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay yerinden kaçan şüpheli kişi ya da kişileri polis ekiplerinin yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.
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