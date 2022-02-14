https://tr.sputniknews.com/20220214/kacan-suphelileri-takip-eden-polis-araci-takla-atti-2-polis-yarali-1053838436.html

Kaçan şüphelileri takip eden polis aracı takla attı: 2 polis yaralı

Kaçan şüphelileri takip eden polis aracı takla attı: 2 polis yaralı

Gaziosmanpaşa'da, denetim noktasında 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin otomobilini takip eden polis ekiplerinin aracı takla attı. Kazada, 2 polis... 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T23:00+0300

2022-02-14T23:00+0300

2022-02-14T23:00+0300

polis

kovalamaca

gaziosmanpaşa

türkiye

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Gaziosmanpaşa’da polisin ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başlayınca polis ekipleriyle arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında polis aracı, şüpheli araca çarparak durdurmak istedi. Aracı kullanan polisin bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu polis otosu refüje çarparak takla attı. Kazada 2 polis yaralanırken, şüpheli kişi ya da kişiler aracı olay yerinde bırakarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralı polisler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan şüpheli kişi ya da kişileri polis ekiplerinin yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

gaziosmanpaşa

türkiye

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polis, kovalamaca, gaziosmanpaşa