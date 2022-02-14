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https://tr.sputniknews.com/20220214/kanadada-asi-karsiti-kamyoncularla-anlasma-saglandi-1053805528.html
Kanada’da aşı karşıtı kamyoncularla anlaşma sağlandı
Kanada’da aşı karşıtı kamyoncularla anlaşma sağlandı
Kanada’nın başkenti Ottawa’da aşı karşıtı protesto eyleminde bulunan kamyoncularla belediye arasında anlaşma sağlandı. 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T08:47+0300
2022-02-14T08:48+0300
dünya
kanada
eylem
kamyon
koronavirüs
koronavirüs aşısı
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Ottawa Belediye Başkanı Jim Watson yaptığı açıklamada, kamyoncuların yerleşim yerlerini terk etmeyi kabul ettiğini ve kamyonlarını belirlenen caddelere çekeceklerini söyledi.Başkan Watson, Özgürlük Konvoyu eyleminin organizatörleri ile pazartesi gününden itibaren kamyonları yerleşim bölgelerinden çıkarmak için anlaşmaya varıldığını duyurdu.Belediye meclis üyelerine de bilgi sunan Başkan Watson, organizatörlerden gösterinin çevresini, Elgin Caddesi ile Sir John A. Macdonald Parkway arasındaki Wellington Caddesi ile sınırlamalarını istedi.Watson’ın açıklamasına göre, Tamara Lich ve. diğer organizatörler bu teklifi kabul etti. Buna göre kamyoncular, yerel saatle 14 Şubat'ın ilk dakikalarından itibaren araçlarını belirlenen güzergaha çekecek.Belediye Başkanı Watson, cumartesi günü Lich'e bir mektup göndererek sakinlerin "bitkin ve gergin olduklarını ve ablukalardan etkilenen küçük işletmelerin kapanmanın eşiğine geldiğini" hatırlattı.Daha önce protestocularla, şehir merkezini boşaltmadan görüşmeyeceğini ilan eden Başkan Watson, üç koşulu yerine getirmeleri halinde Lich ve diğer organizatörlerle bir araya geleceğini de duyurdu.Başkan Watson’ın talepleri, ‘tüm kamyonların; yerleşim alanlarından kaldırılması, halihazırda göstericilerle dolu olan yerleşim alanlarına park edilmemesi ve konvoyun şehrin diğer yerleşim bölgelerine götürülmemesi’’ olarak sıralandı.Bu anlaşmayla Ottawa’da 17. gününü tamamlayan protestolarda, eylemcilerle resmi makamlar arasında ilk kez bir anlaşma sağlanmış oldu.Eylemleri boyunca gösteri alanı ve çevresindeki yerleşim alanlarında korna çalıp, havai fişek atarak ve yüksek sesli müzikle şehir sakinlerine zor günler yaşatan eylemciler; Parlamento Tepesi'nin önüne dev televizyon ekranı olan bir sahne de kurdular.Protestocular, gösteri sırasında barbekü, yemek ve kahve çadırları kurarken, getirdikleri seyyar sauna ve küvetlerde de banyo yaptılar.Kamyoncuların günlük 12 ila 16 saat boyunca çaldıkları kornalar ise bir şehir sakini tarafından mahkemeye açılan dava sonunda 16 Şubat tarihine kadar susturulmuştu.Başkan Watson, anlaşma sağlanan kamyoncuların, protestolarında 16 Şubat'tan sonra korna çalıp çalmayacaklarına dair bir açıklamada bulunmadı.
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kanada, eylem, kamyon, koronavirüs, koronavirüs aşısı

Kanada’da aşı karşıtı kamyoncularla anlaşma sağlandı

08:47 14.02.2022 (güncellendi: 08:48 14.02.2022)
© İHA / ANDRE PICHETTEKanada’da aşı zorunluluğunu protesto etmek için ülkenin farklı kentlerinden yola çıkan aşı zorunluluğu karşıtı kamyon sürücüleri, başkent Ottowa’daki protestolarına devam ediyor.
Kanada’da aşı zorunluluğunu protesto etmek için ülkenin farklı kentlerinden yola çıkan aşı zorunluluğu karşıtı kamyon sürücüleri, başkent Ottowa’daki protestolarına devam ediyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
© İHA / ANDRE PICHETTE
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Kanada’nın başkenti Ottawa’da aşı karşıtı protesto eyleminde bulunan kamyoncularla belediye arasında anlaşma sağlandı.
Ottawa Belediye Başkanı Jim Watson yaptığı açıklamada, kamyoncuların yerleşim yerlerini terk etmeyi kabul ettiğini ve kamyonlarını belirlenen caddelere çekeceklerini söyledi.
Başkan Watson, Özgürlük Konvoyu eyleminin organizatörleri ile pazartesi gününden itibaren kamyonları yerleşim bölgelerinden çıkarmak için anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Belediye meclis üyelerine de bilgi sunan Başkan Watson, organizatörlerden gösterinin çevresini, Elgin Caddesi ile Sir John A. Macdonald Parkway arasındaki Wellington Caddesi ile sınırlamalarını istedi.
Watson’ın açıklamasına göre, Tamara Lich ve. diğer organizatörler bu teklifi kabul etti. Buna göre kamyoncular, yerel saatle 14 Şubat'ın ilk dakikalarından itibaren araçlarını belirlenen güzergaha çekecek.
Belediye Başkanı Watson, cumartesi günü Lich'e bir mektup göndererek sakinlerin "bitkin ve gergin olduklarını ve ablukalardan etkilenen küçük işletmelerin kapanmanın eşiğine geldiğini" hatırlattı.
Daha önce protestocularla, şehir merkezini boşaltmadan görüşmeyeceğini ilan eden Başkan Watson, üç koşulu yerine getirmeleri halinde Lich ve diğer organizatörlerle bir araya geleceğini de duyurdu.
Başkan Watson’ın talepleri, ‘tüm kamyonların; yerleşim alanlarından kaldırılması, halihazırda göstericilerle dolu olan yerleşim alanlarına park edilmemesi ve konvoyun şehrin diğer yerleşim bölgelerine götürülmemesi’’ olarak sıralandı.
Bu anlaşmayla Ottawa’da 17. gününü tamamlayan protestolarda, eylemcilerle resmi makamlar arasında ilk kez bir anlaşma sağlanmış oldu.
Eylemleri boyunca gösteri alanı ve çevresindeki yerleşim alanlarında korna çalıp, havai fişek atarak ve yüksek sesli müzikle şehir sakinlerine zor günler yaşatan eylemciler; Parlamento Tepesi'nin önüne dev televizyon ekranı olan bir sahne de kurdular.
Protestocular, gösteri sırasında barbekü, yemek ve kahve çadırları kurarken, getirdikleri seyyar sauna ve küvetlerde de banyo yaptılar.
Kamyoncuların günlük 12 ila 16 saat boyunca çaldıkları kornalar ise bir şehir sakini tarafından mahkemeye açılan dava sonunda 16 Şubat tarihine kadar susturulmuştu.
Başkan Watson, anlaşma sağlanan kamyoncuların, protestolarında 16 Şubat'tan sonra korna çalıp çalmayacaklarına dair bir açıklamada bulunmadı.
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