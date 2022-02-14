https://tr.sputniknews.com/20220214/kdv-indirimi-zeytin-ve-zeytinyagi-fiyatlarina-da-yansidi-300-liralik-urun-275-lira-oldu-1053827057.html

KDV indirimi zeytin ve zeytinyağı fiyatlarına da yansıdı: '300 liralık ürün 275 lira oldu'

KDV indirimi zeytin ve zeytinyağı fiyatlarına da yansıdı: '300 liralık ürün 275 lira oldu'

Temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi, zeytinyağının litre başına perakende satışında etiketlere 4 lira indirim olarak yansıdı. 300... 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T17:02+0300

2022-02-14T17:02+0300

2022-02-14T17:02+0300

zeytin

zeytinyağı

ekonomi

kdv

katma değer vergisi (kdv)

indirim

recep tayyip erdoğan

akp

enflasyon

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KDV indiriminin ardından Balıkesir'in Edremit ilçesinde tezgahlarda 1 litre zeytinyağının fiyatı 64 liradan 60 liraya, kırma zeytinin kilogramı 20 liradan 18 liraya, siyah zeytinin kilogramı ise 30 liradan 27.5 liraya geriledi.Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı ve zeytinyağı üreticisi Mehmet Hakkı Semerci, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yüzde 8 KDV, yüzde 2 de stopaj olarak direkt yüzde 10 devlete ödediğimiz bir para vardı. Şimdi yüzde 3'e düştü" dedi.Semerci, hem zeytinyağı hem de zeytin olarak ürünün sürümünün daha fazlalaşacağını dile getirdi.Geçen sene 190 lira olan 5 litrelik tenekedeki zeytinyağının fiyatının bu sene 320 lira seviyesine çıktığına dikkati çeken Semerci, şöyle devam etti:'Tüketiciyle üreticinin fiyatlarının birbirlerine yakınlaşmasını sağlayacak'Önceden etiketleri değiştirirken üzerine zam koyarak yenilediklerini ifade eden Semerci, bu sabahtan itibaren tersini yaparak fiyatları geriye çektiklerini söyledi.Vergi indirimi ile üreticinin daha fazla satış yapacağını anlatan Semerci, "Bu da Türkiye'deki üretilen 250 bin tona yakın zeytinyağının Türkiye içinde büyük bir kısmının tüketilmesini getirecek. Dolayısıyla bu son derece memnuniyet verici. Tüketiciyle üreticinin fiyatlarının birbirlerine daha yakınlaşmasını sağlayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.Edremitli zeytin ve zeytinyağı üreticisi Zafer Soykara ise KDV indirimi sayesinde tüketicilerin avantajlarının olacağını belirtti.Üreticilerin ve tüccarların vergi indiriminden mali yönde faydalandıkları için bunun tüketiciye de yansıyacağını ifade eden Soykara, şöyle konuştu:

https://tr.sputniknews.com/20220213/resmi-gazetede-yayimlandi-kdvsi-yuzde-1e-dusurulen-temel-gida-urunleri-neler-1053785537.html

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zeytin, zeytinyağı, kdv, katma değer vergisi (kdv), indirim, recep tayyip erdoğan, akp, enflasyon