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https://tr.sputniknews.com/20220214/kdv-indirimi-zeytin-ve-zeytinyagi-fiyatlarina-da-yansidi-300-liralik-urun-275-lira-oldu-1053827057.html
KDV indirimi zeytin ve zeytinyağı fiyatlarına da yansıdı: '300 liralık ürün 275 lira oldu'
KDV indirimi zeytin ve zeytinyağı fiyatlarına da yansıdı: '300 liralık ürün 275 lira oldu'
Temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi, zeytinyağının litre başına perakende satışında etiketlere 4 lira indirim olarak yansıdı. 300... 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T17:02+0300
2022-02-14T17:02+0300
zeytin
zeytinyağı
ekonomi
kdv
katma değer vergisi (kdv)
indirim
recep tayyip erdoğan
akp
enflasyon
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KDV indiriminin ardından Balıkesir'in Edremit ilçesinde tezgahlarda 1 litre zeytinyağının fiyatı 64 liradan 60 liraya, kırma zeytinin kilogramı 20 liradan 18 liraya, siyah zeytinin kilogramı ise 30 liradan 27.5 liraya geriledi.Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı ve zeytinyağı üreticisi Mehmet Hakkı Semerci, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yüzde 8 KDV, yüzde 2 de stopaj olarak direkt yüzde 10 devlete ödediğimiz bir para vardı. Şimdi yüzde 3'e düştü" dedi.Semerci, hem zeytinyağı hem de zeytin olarak ürünün sürümünün daha fazlalaşacağını dile getirdi.Geçen sene 190 lira olan 5 litrelik tenekedeki zeytinyağının fiyatının bu sene 320 lira seviyesine çıktığına dikkati çeken Semerci, şöyle devam etti:'Tüketiciyle üreticinin fiyatlarının birbirlerine yakınlaşmasını sağlayacak'Önceden etiketleri değiştirirken üzerine zam koyarak yenilediklerini ifade eden Semerci, bu sabahtan itibaren tersini yaparak fiyatları geriye çektiklerini söyledi.Vergi indirimi ile üreticinin daha fazla satış yapacağını anlatan Semerci, "Bu da Türkiye'deki üretilen 250 bin tona yakın zeytinyağının Türkiye içinde büyük bir kısmının tüketilmesini getirecek. Dolayısıyla bu son derece memnuniyet verici. Tüketiciyle üreticinin fiyatlarının birbirlerine daha yakınlaşmasını sağlayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.Edremitli zeytin ve zeytinyağı üreticisi Zafer Soykara ise KDV indirimi sayesinde tüketicilerin avantajlarının olacağını belirtti.Üreticilerin ve tüccarların vergi indiriminden mali yönde faydalandıkları için bunun tüketiciye de yansıyacağını ifade eden Soykara, şöyle konuştu:
https://tr.sputniknews.com/20220213/resmi-gazetede-yayimlandi-kdvsi-yuzde-1e-dusurulen-temel-gida-urunleri-neler-1053785537.html
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zeytin, zeytinyağı, kdv, katma değer vergisi (kdv), indirim, recep tayyip erdoğan, akp, enflasyon

KDV indirimi zeytin ve zeytinyağı fiyatlarına da yansıdı: '300 liralık ürün 275 lira oldu'

17:02 14.02.2022
© AAzeytinyağı
zeytinyağı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
© AA
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Temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi, zeytinyağının litre başına perakende satışında etiketlere 4 lira indirim olarak yansıdı. 300 liraya satılan ürünün fiyatı 275 lira oldu.
KDV indiriminin ardından Balıkesir'in Edremit ilçesinde tezgahlarda 1 litre zeytinyağının fiyatı 64 liradan 60 liraya, kırma zeytinin kilogramı 20 liradan 18 liraya, siyah zeytinin kilogramı ise 30 liradan 27.5 liraya geriledi.
Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı ve zeytinyağı üreticisi Mehmet Hakkı Semerci, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yüzde 8 KDV, yüzde 2 de stopaj olarak direkt yüzde 10 devlete ödediğimiz bir para vardı. Şimdi yüzde 3'e düştü" dedi.
Semerci, hem zeytinyağı hem de zeytin olarak ürünün sürümünün daha fazlalaşacağını dile getirdi.
Geçen sene 190 lira olan 5 litrelik tenekedeki zeytinyağının fiyatının bu sene 320 lira seviyesine çıktığına dikkati çeken Semerci, şöyle devam etti:
"Bu da zeytinyağı tüketiminde önemli bir azalmaya sebep olacaktı. Tüketici ve üretici fiyat endeksine baktığımız zaman aradaki makas oldukça açıktı. Bu şekilde bu yüzde 7'lik indirimle ki biz onu dün akşamdan itibaren hem merkezimizde hem şubemizde hem de internet sitemizdeki satışlarımıza yansıttık. Çünkü insanlar ne kadar çok zeytinyağı tüketirlerse o kadar sağlıklı olacağını biliyoruz. Yeter ki bizim gibi bu ürünü pazarlayan arkadaşlar bu indirimi hemen yansıtsınlar ve tüketici en azından yüzde 7 indirimli alsın. 5 kiloluk tenekede 20 lira yapıyor."

'Tüketiciyle üreticinin fiyatlarının birbirlerine yakınlaşmasını sağlayacak'

Önceden etiketleri değiştirirken üzerine zam koyarak yenilediklerini ifade eden Semerci, bu sabahtan itibaren tersini yaparak fiyatları geriye çektiklerini söyledi.
Vergi indirimi ile üreticinin daha fazla satış yapacağını anlatan Semerci, "Bu da Türkiye'deki üretilen 250 bin tona yakın zeytinyağının Türkiye içinde büyük bir kısmının tüketilmesini getirecek. Dolayısıyla bu son derece memnuniyet verici. Tüketiciyle üreticinin fiyatlarının birbirlerine daha yakınlaşmasını sağlayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.
Edremitli zeytin ve zeytinyağı üreticisi Zafer Soykara ise KDV indirimi sayesinde tüketicilerin avantajlarının olacağını belirtti.
Üreticilerin ve tüccarların vergi indiriminden mali yönde faydalandıkları için bunun tüketiciye de yansıyacağını ifade eden Soykara, şöyle konuştu:
"Biz çok küçük bir işletme olmamıza rağmen yüzde 10 civarında bugün itibarıyla gerek internet sitelerinde gerekse satış noktalarımızda indirim yaptık. Dün 300 liraya sattığımız ürünü bugün 275 liraya düşürdük. Dolayısıyla gerek tüketici gerekse satıcılar için bu çok güzel bir gelişme. Dünden bugüne müşterilerimizin taleplerinde artış gözlemliyoruz. 'Ne gibi bir iskonto yaptınız, fiyatlarda düşüş var mı?' diye taleplerin gelmesi söz konusu."
market alışverişi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2022
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Resmi Gazete’de yayımlandı: KDV'si yüzde 1'e düşürülen temel gıda ürünleri neler?
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