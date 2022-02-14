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https://tr.sputniknews.com/20220214/kdv-indirimini-fiyata-yansitmayana-3-ayri-ceza-1053805430.html
KDV indirimini fiyata yansıtmayana 3 ayrı ceza
KDV indirimini fiyata yansıtmayana 3 ayrı ceza
Temel gıda ürünlerinde KDV oranı yüzde 8’den yüzde 1’e inerken, bu indirimi fiyatlarına yansıtmayan işletmelere ağır cezalar verilecek. 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T09:02+0300
2022-02-14T09:02+0300
türkiye
kdv
katma değer vergisi (kdv)
gıda
indirim
ceza
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Ticaret Bakanlığı, bugünden itibaren 81 ilde ticaret il müdürlükleri aracılığıyla yaptığı denetimleri yoğunlaştırarak, etiketten 615 lira; haksız fiyattan 148 bin liraya; haksız ticari uygulamadan 150 bin liraya varan miktarlarda 3 ayrı ceza kesilebilecek.Denetimlere ilişkin olarak Hürriyet’e bilgi veren bakanlık yetkilileri, öncelikle etiketlere dikkat edileceğini belirterek, birim satış fiyatı ile indirimli ve indirimsiz fiyatların okunur büyüklükte gösterilmesi gerektiğini vurguladı.
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kdv, katma değer vergisi (kdv), gıda, indirim, ceza

KDV indirimini fiyata yansıtmayana 3 ayrı ceza

09:02 14.02.2022
© AAMarketlerde indirim
Marketlerde indirim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
© AA
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Temel gıda ürünlerinde KDV oranı yüzde 8’den yüzde 1’e inerken, bu indirimi fiyatlarına yansıtmayan işletmelere ağır cezalar verilecek.
Ticaret Bakanlığı, bugünden itibaren 81 ilde ticaret il müdürlükleri aracılığıyla yaptığı denetimleri yoğunlaştırarak, etiketten 615 lira; haksız fiyattan 148 bin liraya; haksız ticari uygulamadan 150 bin liraya varan miktarlarda 3 ayrı ceza kesilebilecek.
Denetimlere ilişkin olarak Hürriyet’e bilgi veren bakanlık yetkilileri, öncelikle etiketlere dikkat edileceğini belirterek, birim satış fiyatı ile indirimli ve indirimsiz fiyatların okunur büyüklükte gösterilmesi gerektiğini vurguladı.
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