https://tr.sputniknews.com/20220214/kdv-indirimini-fiyata-yansitmayana-3-ayri-ceza-1053805430.html

KDV indirimini fiyata yansıtmayana 3 ayrı ceza

KDV indirimini fiyata yansıtmayana 3 ayrı ceza

Temel gıda ürünlerinde KDV oranı yüzde 8’den yüzde 1’e inerken, bu indirimi fiyatlarına yansıtmayan işletmelere ağır cezalar verilecek. 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T09:02+0300

2022-02-14T09:02+0300

2022-02-14T09:02+0300

türkiye

kdv

katma değer vergisi (kdv)

gıda

indirim

ceza

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Ticaret Bakanlığı, bugünden itibaren 81 ilde ticaret il müdürlükleri aracılığıyla yaptığı denetimleri yoğunlaştırarak, etiketten 615 lira; haksız fiyattan 148 bin liraya; haksız ticari uygulamadan 150 bin liraya varan miktarlarda 3 ayrı ceza kesilebilecek.Denetimlere ilişkin olarak Hürriyet’e bilgi veren bakanlık yetkilileri, öncelikle etiketlere dikkat edileceğini belirterek, birim satış fiyatı ile indirimli ve indirimsiz fiyatların okunur büyüklükte gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

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kdv, katma değer vergisi (kdv), gıda, indirim, ceza