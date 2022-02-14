https://tr.sputniknews.com/20220214/koyluler-su-altinda-kalan-tarim-arazilerinde-kayikla-geziyor-1053810570.html

Köylüler, su altında kalan tarım arazilerinde kayıkla geziyor

Köylüler, su altında kalan tarım arazilerinde kayıkla geziyor

Edirne'nin Meriç ilçesinde Ergene Nehri'nin yatağından taşması sonucu su altında kalan tarım arazilerinde köy halkı kayıkla gezmeye başladı. 14.02.2022, Sputnik Türkiye

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Kırklareli ve Edirne'nin ilçelerinden geçerek Saros Körfezi'ne dökülen Ergene Nehri'nin kaynağı Yıldız Dağları'nda karların erimesiyle birlikte, nehrin debisinde artış yaşandı. Nehir ölçüm verilerine göre, Ergene Nehri'nin debisi Meriç ilçesinin Yenicegörece köyünde 1 Şubat 2022 tarihinde 18 metreküp/saniye iken, 12 Şubat'ta 336 metreküp/saniyeye yükselmişti. Yetkililer, nehir yakınlarında tedbirli olunmasını isteyerek, turuncu alarm vermişti. Bu sabah itibariyle nehrin debisinde düşüş yaşanmaya başladı. Nehrin debisi 176 metreküp/saniyeye düştü. Ayrıca nehir için turuncu alarm da sarı alarm olarak güncellendi.'Buğday ekili tarım arazileri zarar gördü'Ergene Nehri'nin yatağından taştığı Yenicegörece köyünde, tarım arazileri su altında kaldı. Köy halkı, su altında kalan buğday ekili tarım arazilerinde kayıkla gezdi. Buğday ekili tarım arazilerinin metrelerce yükseklikte suyla kaplandığını ifade eden köy halkından Gürkan Özkan, buğdayların zarar gördüğünü söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20220209/trakyada-karlar-eridi-ergene-nehri-tasinca-tarim-arazileri-sular-altinda-kaldi-1053662683.html

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