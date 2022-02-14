https://tr.sputniknews.com/20220214/kremlin-putin-abd-ve-natoya-verilecek-yanitin-taslagini-onayladi-metne-son-hali-veriliyor-1053828044.html

Kremlin: Putin, ABD ve NATO'ya verilecek yanıtın taslağını onayladı, metne son hali veriliyor

Kremlin: Putin, ABD ve NATO'ya verilecek yanıtın taslağını onayladı, metne son hali veriliyor

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Moskova'nın ABD ve NATO'ya güvenlik garantileri konusunda vereceği yanıtın taslağını kavramsal olarak... 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T17:16+0300

2022-02-14T17:16+0300

2022-02-14T17:42+0300

kremlin

vladimir putin

güvenlik garantileri

abd

nato

taslak

dmitriy peskov

dünya

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Putin'le görüşerek Moskova'nın ABD ve NATO'ya güvenlik garantileri konusunda vereceği yanıtın taslağını sunmasının ardından Sputnik'e demeç veren Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus liderin taslağı kavramsal olarak onayladığını kaydetti.Peskov, "Devlet Başkanı, Lavrov tarafından sunulan taslağı kavramsal olarak onayladı. Şu anda diplomatlar, metne son halini vermek için çalışıyor, bunun ardından alıcılara gönderilecek" dedi.Peskov, Rusya'nın yanıtının yayınlanıp yayınlanmayacağı yönündeki soruya, bu konuyla ilgili kararın Putin tarafından alınacağı yanıtını verdi.'Putin ve Lavrov arasındaki mesafe Kovid-19 kısıtlamalarıyla bağlantılı'Peskov'a Putin ile Lavrov arasındaki mesafenin nedeni de soruldu.Kremlin Sözcüsü, "Bu, Kovid-19 kısıtlamaları ve ihtiyati tedbirlerle bağlantılı. Bu mesafe, çalışmayı hiçbir şekilde engellemiyor. Tam teşekküllü istişareler ve Devlet Başkanı'na sunumlar yapıldı" ifadelerini kullandı.'Nihai onayın ne zaman verileceği henüz belli değil'Peskov, Putin'in yanıt metnine nihai onayı ne zaman vereceğiyle ilgili bir soru üzerine "Washington ve NATO'nun güvenlik garantileriyle ilgili tepkisine Rusya'nın yanıtının iletileceği tarihler henüz belli değil. Kremlin, zamanı geldiğinde bunu duyuracak" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220214/rus-disisleri-guvenlik-onerilerinin-kilit-maddelerinde-abd-ve-nato-ile-anlasma-sansi-var-1053824570.html

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kremlin, vladimir putin, güvenlik garantileri, abd, nato, taslak, dmitriy peskov