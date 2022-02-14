https://tr.sputniknews.com/20220214/kremlin-putin-abd-ve-natoya-verilecek-yanitin-taslagini-onayladi-metne-son-hali-veriliyor-1053828044.html
Kremlin: Putin, ABD ve NATO'ya verilecek yanıtın taslağını onayladı, metne son hali veriliyor
Kremlin: Putin, ABD ve NATO'ya verilecek yanıtın taslağını onayladı, metne son hali veriliyor
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Moskova'nın ABD ve NATO'ya güvenlik garantileri konusunda vereceği yanıtın taslağını kavramsal olarak... 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T17:16+0300
2022-02-14T17:16+0300
2022-02-14T17:42+0300
kremlin
vladimir putin
güvenlik garantileri
abd
nato
taslak
dmitriy peskov
dünya
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Putin'le görüşerek Moskova'nın ABD ve NATO'ya güvenlik garantileri konusunda vereceği yanıtın taslağını sunmasının ardından Sputnik'e demeç veren Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus liderin taslağı kavramsal olarak onayladığını kaydetti.Peskov, "Devlet Başkanı, Lavrov tarafından sunulan taslağı kavramsal olarak onayladı. Şu anda diplomatlar, metne son halini vermek için çalışıyor, bunun ardından alıcılara gönderilecek" dedi.Peskov, Rusya'nın yanıtının yayınlanıp yayınlanmayacağı yönündeki soruya, bu konuyla ilgili kararın Putin tarafından alınacağı yanıtını verdi.'Putin ve Lavrov arasındaki mesafe Kovid-19 kısıtlamalarıyla bağlantılı'Peskov'a Putin ile Lavrov arasındaki mesafenin nedeni de soruldu.Kremlin Sözcüsü, "Bu, Kovid-19 kısıtlamaları ve ihtiyati tedbirlerle bağlantılı. Bu mesafe, çalışmayı hiçbir şekilde engellemiyor. Tam teşekküllü istişareler ve Devlet Başkanı'na sunumlar yapıldı" ifadelerini kullandı.'Nihai onayın ne zaman verileceği henüz belli değil'Peskov, Putin'in yanıt metnine nihai onayı ne zaman vereceğiyle ilgili bir soru üzerine "Washington ve NATO'nun güvenlik garantileriyle ilgili tepkisine Rusya'nın yanıtının iletileceği tarihler henüz belli değil. Kremlin, zamanı geldiğinde bunu duyuracak" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220214/rus-disisleri-guvenlik-onerilerinin-kilit-maddelerinde-abd-ve-nato-ile-anlasma-sansi-var-1053824570.html
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kremlin, vladimir putin, güvenlik garantileri, abd, nato, taslak, dmitriy peskov
Kremlin: Putin, ABD ve NATO'ya verilecek yanıtın taslağını onayladı, metne son hali veriliyor
17:16 14.02.2022 (güncellendi: 17:42 14.02.2022) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Moskova'nın ABD ve NATO'ya güvenlik garantileri konusunda vereceği yanıtın taslağını kavramsal olarak onayladığını, diplomatların metne son halini vermek için çalışma yürüttüğünü söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Putin'le görüşerek Moskova'nın ABD ve NATO'ya güvenlik garantileri konusunda vereceği yanıtın taslağını sunmasının ardından Sputnik'e demeç veren Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus liderin taslağı kavramsal olarak onayladığını kaydetti.
Peskov, "Devlet Başkanı, Lavrov tarafından sunulan taslağı kavramsal olarak onayladı. Şu anda diplomatlar, metne son halini vermek için çalışıyor, bunun ardından alıcılara gönderilecek" dedi.
Peskov, Rusya'nın yanıtının yayınlanıp yayınlanmayacağı yönündeki soruya, bu konuyla ilgili kararın Putin tarafından alınacağı yanıtını verdi.
'Putin ve Lavrov arasındaki mesafe Kovid-19 kısıtlamalarıyla bağlantılı'
Peskov'a Putin ile Lavrov arasındaki mesafenin nedeni de soruldu.
Kremlin Sözcüsü, "Bu, Kovid-19 kısıtlamaları ve ihtiyati tedbirlerle bağlantılı. Bu mesafe, çalışmayı hiçbir şekilde engellemiyor. Tam teşekküllü istişareler ve Devlet Başkanı'na sunumlar yapıldı" ifadelerini kullandı.
'Nihai onayın ne zaman verileceği henüz belli değil'
Peskov, Putin'in yanıt metnine nihai onayı ne zaman vereceğiyle ilgili bir soru üzerine "Washington ve NATO'nun güvenlik garantileriyle ilgili tepkisine Rusya'nın yanıtının iletileceği tarihler henüz belli değil. Kremlin, zamanı geldiğinde bunu duyuracak" diye konuştu.