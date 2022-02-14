https://tr.sputniknews.com/20220214/lassa-atesinin-belirtileri-neler-1053806880.html

Lassa ateşinin belirtileri neler?

Lassa ateşinin belirtileri neler?

Sağlık uzmanları, geçen günlerde Batı Afrika’dan İngiltere'ye dönen 2 kişide tespit edilen ve bir kişinin ölümüne neden olan Lassa ateşi hastalığının... 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T09:35+0300

2022-02-14T09:35+0300

2022-02-14T09:35+0300

yaşam

lassa ateşi

lassa ateşi nedir

lassa virüsünün belirtileri

ingiltere

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Son günlerde İngiltere'de bir kişinin hayatını kaybetmesi neden olan Lassa ateşi hastalığı panik yarattı.Hastalık, Batı Afrika’dan İngiltere'ye dönen 2 kişide tespit edildi. Doktorlar, ilk etapta hastaların Ebola benzeri bir virüse sahip olduğundan şüphelendi.İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, vakaların arasında ileriye dönük bulaşma olup olmadığı konusunda net bir veri olmadığı bilgisini paylaştı.Lassa virüsü nedir?Lassa virüsü, Batı Afrika’da görülen akut olarak gelişip öldürücü olabilen viral bir hastalık olarak öne çıkıyor.Hastalığa, ilk vakaların Nijerya’nın Lassa bölgesinde görülmesi nedeniyle bu isim verildi.Lassa ateşi hastalığının kemirgen kaynaklı olduğu, fare dışkısından bulaştığı açıklandı. Hastalık enfekte olan farelerin idrarı ve dışkısına bulaşmış yiyeceklerin solunumu ve yutma yoluyla bulaşıyor.Enfekte olan ev eşyaları ile temasta bulunmak da bulaşmaya neden olabiliyor. Lassa virüsü insanlara kandan, salgılardan, idrardan ve dışkıdan bulaşıyor. Dolayısıyla virüs, insandan insana kolayca bulaşabiliyor.Direkt temastan bulaşması zor fakat kullanılmış tıbbi malzemelerden bulaşabiliyor. Lassa ateşi kadınlarda vajinal kanamalara sebep olup, farklı nöbetleri tetikliyor.Belirtileri neler?Lassa virüsüne yakalananlarda kuluçka süreci 5-21 gün sürüyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) yaptığı açıklamaya göre, hastalığa yakalan kişilerin yaklaşık yüzde 80’inde hiçbir belirti görülmüyor.Hastalığa yakalananların çoğu tamamen iyileşirken yüzde 1’inde ölümcül sonuçlar meydana geliyor.Belirti gösteren hastaların dörtte birinde geçici olarak işitme kaybı oluşabiliyor. Diğer belirtiler ise baş ağrısı, boğaz ağrısı ve kusma olarak sıralanıyor.Diğer yandan bazı hastalarda ağız ve burun kanaması yaşanabiliyor. Eğer hızlı bir tedavi uygulanmazsa yavaş gelişen şok, nöbet, titreme ve koma görülme ihtimali de bulunuyor.Bulaşma riskini azaltmak için tedbirler alınıyorHastaların tedavisinde genellikle antiviraller kullanılıyor. Fakat sağlık durumuna göre oksijen takviyesi ve tansiyon ilaçları da veriliyor.Birleşik Krallık Sağlık Güvenlik Ajansı'ndan tıbbi danışman Dr. Susan Hopkins, İngiltere'de görülen Lassa ateşi hastalığının 2 kişide tespit edildiğini, olası diğer bulaşma ihtimallerinin ise araştırıldığını kaydetti.Hopkins, virüsün yakın zamanda Batı Afrika'ya yapılan seyahatlerle bağlantılı olduğunu vurguladı.Hastalığın daha bulaşmasını engellemek, destek ve takviye vermek için vakalar ile yakın temasta bulunanlarla iletişime geçiliyor. Vakaların tedavi edildiği hastanelerde alınan yüksek güvenlik önlemleri ile hastalığın bulaşma hızını azaltmak hedefleniyor.

https://tr.sputniknews.com/20220211/ingilterede-lassa-atesi-kaynakli-ilk-olum-gerceklesti-1053760444.html

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