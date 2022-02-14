https://tr.sputniknews.com/20220214/macaristan-secimlerinde-basbakan-orbana-karsi-iki-kopek-aday-gosterildi-1053818191.html

Macaristan seçimlerinde Başbakan Orban'a karşı iki köpek aday gösterildi

Macaristan seçimlerinde Başbakan Orban'a karşı iki köpek aday gösterildi

Macaristan'da 3 Nisan'da gerçekleştirilecek olan parlamento seçimlerinde, şaka amaçlı kurulan ve Facebook'ta oldukça popüler olan İki Kuyruklu Köpek Partisi... 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T13:34+0300

2022-02-14T13:34+0300

2022-02-14T13:37+0300

dünya

macaristan

viktor orban

seçim

köpek

aday

iki kuyruklu köpek partisi (mkkp)

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Macaristan'da 3 Nisan'da parlamento seçimi düzenlenmesi planlanıyor. Politikaları son derece tartışmalı olan mevcut Başbakan Viktor Orban'ın seçimlerde karşısına ilginç rakipler çıktı.Facebook'ta geniş bir kitle kazanan İki Kuyruklu Köpek Partisi (MKKP), Orban’a karşı bulldog cinsi Huba ve labrador cinsi Rado'yu aday gösterdi.Partinin seçim sloganı 'Ayağa kalk ve bana oy ver' ve adaylarının vaadi ise 'daha adil bir dünya.'Anketler, yüzde 4'lük bir oy oranına erişebileceklerini söylüyor.2006 yılında bedava bira, ölümsüzlük ve Mars'ta Macar restoranı gibi uçuk hedeflerle kurulan partinin kuruluş gayesi 'şaka.'2019 yerel seçimlerinde parti, başkent Budapeşte'nin dört ilçesinde meclis üyeliği için yarışmıştı.Ayrıca parti, yerel seçimlerde Ferencváros ve Szombathely'de bir dizi belediye başkanı adayını desteklemişti.Seçimden sonra, yeni seçilen Ferencváros Belediye Başkanı Krisztina Baranyi, MKKP üyesi Zsuzsanna Döme'yi belediye başkan yardımcısı olarak atamıştı.Partinin ana faaliyeti 'sokak sanatı' olarak öne çıkıyor. Ülkedeki kentlerin çeşitli sokaklarında, MKKP üyeleri tarafından yapılmış graffitilere rastlamak mümkün.

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macaristan, viktor orban, seçim, köpek, aday, iki kuyruklu köpek partisi (mkkp)