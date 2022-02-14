https://tr.sputniknews.com/20220214/macaristan-secimlerinde-basbakan-orbana-karsi-iki-kopek-aday-gosterildi-1053818191.html
Macaristan seçimlerinde Başbakan Orban'a karşı iki köpek aday gösterildi
Macaristan seçimlerinde Başbakan Orban'a karşı iki köpek aday gösterildi
Macaristan'da 3 Nisan'da gerçekleştirilecek olan parlamento seçimlerinde, şaka amaçlı kurulan ve Facebook'ta oldukça popüler olan İki Kuyruklu Köpek Partisi... 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T13:34+0300
2022-02-14T13:34+0300
2022-02-14T13:37+0300
dünya
macaristan
viktor orban
seçim
köpek
aday
iki kuyruklu köpek partisi (mkkp)
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Macaristan'da 3 Nisan'da parlamento seçimi düzenlenmesi planlanıyor. Politikaları son derece tartışmalı olan mevcut Başbakan Viktor Orban'ın seçimlerde karşısına ilginç rakipler çıktı.Facebook'ta geniş bir kitle kazanan İki Kuyruklu Köpek Partisi (MKKP), Orban’a karşı bulldog cinsi Huba ve labrador cinsi Rado'yu aday gösterdi.Partinin seçim sloganı 'Ayağa kalk ve bana oy ver' ve adaylarının vaadi ise 'daha adil bir dünya.'Anketler, yüzde 4'lük bir oy oranına erişebileceklerini söylüyor.2006 yılında bedava bira, ölümsüzlük ve Mars'ta Macar restoranı gibi uçuk hedeflerle kurulan partinin kuruluş gayesi 'şaka.'2019 yerel seçimlerinde parti, başkent Budapeşte'nin dört ilçesinde meclis üyeliği için yarışmıştı.Ayrıca parti, yerel seçimlerde Ferencváros ve Szombathely'de bir dizi belediye başkanı adayını desteklemişti.Seçimden sonra, yeni seçilen Ferencváros Belediye Başkanı Krisztina Baranyi, MKKP üyesi Zsuzsanna Döme'yi belediye başkan yardımcısı olarak atamıştı.Partinin ana faaliyeti 'sokak sanatı' olarak öne çıkıyor. Ülkedeki kentlerin çeşitli sokaklarında, MKKP üyeleri tarafından yapılmış graffitilere rastlamak mümkün.
https://tr.sputniknews.com/20211206/beyaz-saraydan-turkiye-ve-macaristan-demokrasi-zirvesine-neden-cagrilmadi-sorusuna-yanit-1051503738.html
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macaristan, viktor orban, seçim, köpek, aday, iki kuyruklu köpek partisi (mkkp)
Macaristan seçimlerinde Başbakan Orban'a karşı iki köpek aday gösterildi
13:34 14.02.2022 (güncellendi: 13:37 14.02.2022) Abone ol
Macaristan'da 3 Nisan'da gerçekleştirilecek olan parlamento seçimlerinde, şaka amaçlı kurulan ve Facebook'ta oldukça popüler olan İki Kuyruklu Köpek Partisi, mevcut Başbakan Orban'a rakip olarak iki köpeği çıkardı.
Macaristan'da 3 Nisan'da parlamento seçimi düzenlenmesi planlanıyor. Politikaları son derece tartışmalı olan mevcut Başbakan Viktor Orban'ın seçimlerde karşısına ilginç rakipler çıktı.
Facebook'ta geniş bir kitle kazanan İki Kuyruklu Köpek Partisi (MKKP), Orban’a karşı bulldog cinsi Huba ve labrador cinsi Rado'yu aday gösterdi.
Partinin seçim sloganı 'Ayağa kalk ve bana oy ver' ve adaylarının vaadi ise 'daha adil bir dünya.'
Anketler, yüzde 4'lük bir oy oranına erişebileceklerini söylüyor.
2006 yılında bedava bira, ölümsüzlük ve Mars'ta Macar restoranı gibi uçuk hedeflerle kurulan partinin kuruluş gayesi 'şaka.'
2019 yerel seçimlerinde parti, başkent Budapeşte'nin dört ilçesinde meclis üyeliği için yarışmıştı.
Ayrıca parti, yerel seçimlerde Ferencváros ve Szombathely'de bir dizi belediye başkanı adayını desteklemişti.
Seçimden sonra, yeni seçilen Ferencváros Belediye Başkanı Krisztina Baranyi, MKKP üyesi Zsuzsanna Döme'yi belediye başkan yardımcısı olarak atamıştı.
Partinin ana faaliyeti 'sokak sanatı' olarak öne çıkıyor. Ülkedeki kentlerin çeşitli sokaklarında, MKKP üyeleri tarafından yapılmış graffitilere rastlamak mümkün.