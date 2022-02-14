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https://tr.sputniknews.com/20220214/meksikada-cenaze-torenine-duzenlenen-iki-ayri-silahli-saldirida-9-kisi-hayatini-kaybetti-1053802981.html
Meksika'da cenaze törenine düzenlenen iki ayrı silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti
Meksika'da cenaze törenine düzenlenen iki ayrı silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti
Meksika’da silahlı saldırıda öldürülen bir kişinin cenazesine düzenlenen iki ayrı silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T03:43+0300
2022-02-14T03:42+0300
dünya
meksika
silahlı saldırı
cenaze
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Meksika’nın Chihuahua eyaletinde yer alan Ciudad Juarez şehrinde bir cenazeye iki ayrı silahlı saldırı düzenlendi. Saldırılar sonucunda 1’i 12 yaşındaki çocuk, 2’si kadın olmak üzere toplam 9 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.İlk saldırının cenaze evine yapıldığı aktarılırken, ilk saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.İkinci saldırının ise cenaze törenin düzenlediği kiliseye düzenlediği belirtilerek, saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı ifade edildi.Chihuahua Eyaleti Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.Teksas eyaletindeki El Paso şehri sınırında bulunan Ciudad Jurez şehri, uyuşturucu kartellerinin yoğun faaliyet gösterdiği bir yer olarak biliniyor. Şehirde geçen yıl bin 400'den fazla cinayet kayıtlara geçmişti.
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meksika, silahlı saldırı, cenaze

Meksika'da cenaze törenine düzenlenen iki ayrı silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti

03:43 14.02.2022
© REUTERS / JOSE LUIS GONZALEZMeksika cinayet, Meksika olay yeri
Meksika cinayet, Meksika olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
© REUTERS / JOSE LUIS GONZALEZ
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Meksika’da silahlı saldırıda öldürülen bir kişinin cenazesine düzenlenen iki ayrı silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Meksika’nın Chihuahua eyaletinde yer alan Ciudad Juarez şehrinde bir cenazeye iki ayrı silahlı saldırı düzenlendi. Saldırılar sonucunda 1’i 12 yaşındaki çocuk, 2’si kadın olmak üzere toplam 9 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
İlk saldırının cenaze evine yapıldığı aktarılırken, ilk saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.
İkinci saldırının ise cenaze törenin düzenlediği kiliseye düzenlediği belirtilerek, saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı ifade edildi.
Chihuahua Eyaleti Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Teksas eyaletindeki El Paso şehri sınırında bulunan Ciudad Jurez şehri, uyuşturucu kartellerinin yoğun faaliyet gösterdiği bir yer olarak biliniyor. Şehirde geçen yıl bin 400'den fazla cinayet kayıtlara geçmişti.
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