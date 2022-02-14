Melih Bulu atamıştı: Boğaziçi Üniversitesi Genel Sekreteri Nedim Malkoç görevden alındı

Boğaziçi Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Nedim Malkoç görevden alındı. Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinden yapılan açıklamada, Malkoç'un "görülen lüzum üzerine" görevden alındığı ve asaleten bir atama yapılana kadar Genel Sekreterlik görevini Çevre Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Dr. Hasan Fehmi Topal'ın yürüteceği duyuruldu.2 Ocak 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan ve 15 Temmuz 2021'de görevden alınan Prof. Dr. Melih Bulu, 1 Haziran 2021'de Malkoç'u Genel Sekreter vekili olarak atamıştı. Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, Malkoç'un Genel Sekreter olarak atanmasını 13 Temmuz'da yargıya taşımış, 12. İdare Mahkemesi de yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Bulu'nun görevden alınmasının ardından rektörlüğe Naci İnci atanmıştı.
Boğaziçi Üniversitesi'nde Melih Bulu tarafından genel sekreterliğe atanan Doç. Dr. Nedim Malkoç görevden alındı. Malkoç'un atanmasıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verilmişti.
Boğaziçi Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Nedim Malkoç görevden alındı. Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinden yapılan açıklamada, Malkoç'un "görülen lüzum üzerine" görevden alındığı ve asaleten bir atama yapılana kadar Genel Sekreterlik görevini Çevre Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Dr. Hasan Fehmi Topal'ın yürüteceği duyuruldu.
2 Ocak 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan ve 15 Temmuz 2021'de görevden alınan Prof. Dr. Melih Bulu, 1 Haziran 2021'de Malkoç'u Genel Sekreter vekili olarak atamıştı. Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, Malkoç'un Genel Sekreter olarak atanmasını 13 Temmuz'da yargıya taşımış, 12. İdare Mahkemesi de yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Bulu'nun görevden alınmasının ardından rektörlüğe Naci İnci atanmıştı.