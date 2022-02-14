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https://tr.sputniknews.com/20220214/melih-bulu-atamisti-bogazici-universitesi-genel-sekreteri-nedim-malkoc-gorevden-alindi-1053817031.html
Melih Bulu atamıştı: Boğaziçi Üniversitesi Genel Sekreteri Nedim Malkoç görevden alındı
Melih Bulu atamıştı: Boğaziçi Üniversitesi Genel Sekreteri Nedim Malkoç görevden alındı
Boğaziçi Üniversitesi'nde Melih Bulu tarafından genel sekreterliğe atanan Doç. Dr. Nedim Malkoç görevden alındı. Malkoç'un atanmasıyla ilgili yürütmeyi... 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T13:08+0300
2022-02-14T13:26+0300
türkiye
boğaziçi üniversitesi
melih bulu
naci inci
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Boğaziçi Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Nedim Malkoç görevden alındı. Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinden yapılan açıklamada, Malkoç'un "görülen lüzum üzerine" görevden alındığı ve asaleten bir atama yapılana kadar Genel Sekreterlik görevini Çevre Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Dr. Hasan Fehmi Topal'ın yürüteceği duyuruldu.2 Ocak 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan ve 15 Temmuz 2021'de görevden alınan Prof. Dr. Melih Bulu, 1 Haziran 2021'de Malkoç'u Genel Sekreter vekili olarak atamıştı. Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, Malkoç'un Genel Sekreter olarak atanmasını 13 Temmuz'da yargıya taşımış, 12. İdare Mahkemesi de yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Bulu'nun görevden alınmasının ardından rektörlüğe Naci İnci atanmıştı.
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boğaziçi üniversitesi, melih bulu, naci inci, atama

Melih Bulu atamıştı: Boğaziçi Üniversitesi Genel Sekreteri Nedim Malkoç görevden alındı

13:08 14.02.2022 (güncellendi: 13:26 14.02.2022)
© Boğaziçi ÜniversitesiNedim Malkoç
Nedim Malkoç - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
© Boğaziçi Üniversitesi
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Boğaziçi Üniversitesi'nde Melih Bulu tarafından genel sekreterliğe atanan Doç. Dr. Nedim Malkoç görevden alındı. Malkoç'un atanmasıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verilmişti.
Boğaziçi Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Nedim Malkoç görevden alındı. Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinden yapılan açıklamada, Malkoç'un "görülen lüzum üzerine" görevden alındığı ve asaleten bir atama yapılana kadar Genel Sekreterlik görevini Çevre Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Dr. Hasan Fehmi Topal'ın yürüteceği duyuruldu.
2 Ocak 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan ve 15 Temmuz 2021'de görevden alınan Prof. Dr. Melih Bulu, 1 Haziran 2021'de Malkoç'u Genel Sekreter vekili olarak atamıştı. Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, Malkoç'un Genel Sekreter olarak atanmasını 13 Temmuz'da yargıya taşımış, 12. İdare Mahkemesi de yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Bulu'nun görevden alınmasının ardından rektörlüğe Naci İnci atanmıştı.
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