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Mersin'de 10 milyon lira değerinde 'balina kusmuğu' ele geçirildi
Mersin'de 10 milyon lira değerinde 'balina kusmuğu' ele geçirildi
Mersin'de 10 milyon lira değerinde, kozmetik sanayisinde kullanılan ve 'balina kusmuğu' olarak bilinen 42 kilo 750 gram 'ambergris' maddesi ele geçirildi. 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T10:31+0300
2022-02-14T10:31+0300
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mersin
balina
ambergris
balina kusmuğu
operasyon
polis
kaçakçı
kaçakçılık
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İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada, kozmetik sanayisinde kullanılan ve 'balina kusmuğu' olarak bilinen, değerli bir madde olması sebebiyle de yurt dışından yasa dışı yollarla ülkeye sokulan 'ambergris' maddesinin Mersin'de piyasa sürüleceği bilgisine ulaşıldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda çalışma başlatan ekipler, şüpheli şahsa ait araç ile şahsın söz konusu maddeyi sakladığı anlaşılan ikametinde arama yaptı. Yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olduğu tahmin edilen 42 kilo 750 gram 'ambergris' maddesi ele geçirilirken, F.A. isimli şüpheli gözaltına alındı.Şüpheli, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211126/balina-kusmugundan-yapilan-kokunun-kilosu-16-bin-lira-1051174743.html
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mersin, balina, ambergris, balina kusmuğu, operasyon, polis, kaçakçı, kaçakçılık

Mersin'de 10 milyon lira değerinde 'balina kusmuğu' ele geçirildi

10:31 14.02.2022
© İHAMersin'de 10 milyon lira değerinde 'balina kusmuğu' ele geçirildi
Mersin'de 10 milyon lira değerinde 'balina kusmuğu' ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
© İHA
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Mersin'de 10 milyon lira değerinde, kozmetik sanayisinde kullanılan ve 'balina kusmuğu' olarak bilinen 42 kilo 750 gram 'ambergris' maddesi ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada, kozmetik sanayisinde kullanılan ve 'balina kusmuğu' olarak bilinen, değerli bir madde olması sebebiyle de yurt dışından yasa dışı yollarla ülkeye sokulan 'ambergris' maddesinin Mersin'de piyasa sürüleceği bilgisine ulaşıldı.
Elde edilen bilgiler doğrultusunda çalışma başlatan ekipler, şüpheli şahsa ait araç ile şahsın söz konusu maddeyi sakladığı anlaşılan ikametinde arama yaptı.
Yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olduğu tahmin edilen 42 kilo 750 gram 'ambergris' maddesi ele geçirilirken, F.A. isimli şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheli, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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