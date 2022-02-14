https://tr.sputniknews.com/20220214/mhpden-akaryakit-fiyatlariyla-ilgili-aciklama-toplumu-karamsarliga-sevk-etmenin-kimseye-yarari-yok-1053802221.html
MHP'den akaryakıt fiyatlarıyla ilgili açıklama: Toplumu karamsarlığa sevk etmenin kimseye yararı yok
MHP'den akaryakıt fiyatlarıyla ilgili açıklama: Toplumu karamsarlığa sevk etmenin kimseye yararı yok
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, "Akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir sarmala dönüşmemesi ve tüketici yararına kontrol altına alınması için, vergiler... 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T01:44+0300
2022-02-14T01:44+0300
2022-02-14T01:44+0300
ekonomi
milliyetçi hareket partisi (mhp)
türkiye
edip semih yalçın
akaryakıt
akaryakıt zammı
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin başkanlığında gerçekleşen İl Başkanları Toplantısı'nın ardından yazılı bir açıklama yaptı. Yalçın açıklamasında, parti olarak Türkiye'nin bütün meselelerinin en titiz takipçisi olduklarını ve milletin çıkarlarının en kararlı ve sarsılmaz savunucu olduklarını belirtti. Yalçın, Milliyetçi Hareket Partisi'nin iç politikada sosyal barış ve esenlikten, milli mutabakatın bütün toplum katmanlarına yayılmasından yana olduğunu ifade etti.Yalçın, doğru politikalar ve isabetli hedeflemelerle makroekonomik istikrarın kazanılacağını ve Türkiye'nin yüksek enflasyonda sarmalından kurtulacağını aktararak, "Muhalefetin yaptığı gibi açlık ve yoksulluk edebiyatıyla toplumu karamsarlığa sevk etmenin, kimseye yararı yoktur. Devletimizin, halkın refahı ve küresel ekonomik krizin en az hasarla atlatılması için bütün imkanlarını seferber edeceğinden kimsenin şüphesi olmamalıdır" dedi.Yalçın, akaryakıt fiyatlarındaki artışın iç dinamiklerden ziyade küresel piyasalarda petrolün varil fiyatlarının aşırı yükselmesinden kaynaklandığını belirterek, "Ancak akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir sarmala dönüşmemesi ve tüketici yararına kontrol altına alınması için, vergiler başta olmak üzere bazı yeni düzenlemelere gidilmesi gerektiği de bir gerçektir. Mevcut iktidar bu gerçeği görerek çalışmalara başlamıştır" değerlendirmesini yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20220208/2-yilda-akaryakit-fiyatlari-iki-kattan-fazla-artti-1053611089.html
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milliyetçi hareket partisi (mhp), türkiye, edip semih yalçın, akaryakıt, akaryakıt zammı
MHP'den akaryakıt fiyatlarıyla ilgili açıklama: Toplumu karamsarlığa sevk etmenin kimseye yararı yok
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, "Akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir sarmala dönüşmemesi ve tüketici yararına kontrol altına alınması için, vergiler başta olmak üzere bazı yeni düzenlemelere gidilmesi gerektiği de bir gerçektir. Mevcut iktidar bu gerçeği görerek çalışmalara başlamıştır" dedi
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin başkanlığında gerçekleşen İl Başkanları Toplantısı'nın ardından yazılı bir açıklama yaptı.
Yalçın açıklamasında, parti olarak Türkiye'nin bütün meselelerinin en titiz takipçisi olduklarını ve milletin çıkarlarının en kararlı ve sarsılmaz savunucu olduklarını belirtti. Yalçın, Milliyetçi Hareket Partisi'nin iç politikada sosyal barış ve esenlikten, milli mutabakatın bütün toplum katmanlarına yayılmasından yana olduğunu ifade etti.
Yalçın, doğru politikalar ve isabetli hedeflemelerle makroekonomik istikrarın kazanılacağını ve Türkiye'nin yüksek enflasyonda sarmalından kurtulacağını aktararak, "Muhalefetin yaptığı gibi açlık ve yoksulluk edebiyatıyla toplumu karamsarlığa sevk etmenin, kimseye yararı yoktur. Devletimizin, halkın refahı ve küresel ekonomik krizin en az hasarla atlatılması için bütün imkanlarını seferber edeceğinden kimsenin şüphesi olmamalıdır" dedi.
Yalçın, akaryakıt fiyatlarındaki artışın iç dinamiklerden ziyade küresel piyasalarda petrolün varil fiyatlarının aşırı yükselmesinden kaynaklandığını belirterek, "Ancak akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir sarmala dönüşmemesi ve tüketici yararına kontrol altına alınması için, vergiler başta olmak üzere bazı yeni düzenlemelere gidilmesi gerektiği de bir gerçektir. Mevcut iktidar bu gerçeği görerek çalışmalara başlamıştır" değerlendirmesini yaptı.