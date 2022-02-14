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https://tr.sputniknews.com/20220214/numara-tasimada-yeni-donem-tasima-talebinin-alindigi-bilgisi-aboneye-mesajla-bildirilecek-1053808747.html
Numara taşımada yeni dönem: Taşıma talebinin alındığı bilgisi aboneye mesajla bildirilecek
Numara taşımada yeni dönem: Taşıma talebinin alındığı bilgisi aboneye mesajla bildirilecek
Mobil numara taşıma talebinin alındığı bilgisi aboneye kısa mesajla bildirilecek. Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T10:12+0300
2022-02-14T10:12+0300
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Mobil numara taşınabilirliği işlemlerinde taşıma talebinin alındığı bilgisi, alıcı işletmeci tarafından kısa mesajla taşınması talep edilen numaraya iletilecek.Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan Numara Taşınabilirliği Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, mobil numara taşınabilirliğinde, taşıma talebinin alındığı bilgisi, alıcı işletmeci tarafından kısa mesajla, taşınması talep edilen numaraya bildirilecek.Elektronik Haberleşme Sektöründe Başvuru Sahibinin Kimliğinin Doğrulanma Süreci Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulamasının elektronik ortamda yapıldığı durumlar için ise verici işletmeciye numara taşınabilirliği sistemi üzerinden yalnızca işlem belgesi iletilecek.Taşıma talebinin alındığı bilgisinin alıcı işletmeci tarafından kısa mesajla, taşınması talep edilen numaraya iletilmesine ilişkin hüküm bir ay uygulanmayacak.
https://tr.sputniknews.com/20220129/resmi-gazete-ilan-ucret-tarifesinde-degisiklik-yapilmasina-dair-tarife-resmi-gazetede-1053259643.html
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türkiye, telefon, telefon hattı, resmi gazete, kişisel bilgi

Numara taşımada yeni dönem: Taşıma talebinin alındığı bilgisi aboneye mesajla bildirilecek

10:12 14.02.2022
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Cep Telefonu - Akıllı Telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
© AA
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Mobil numara taşıma talebinin alındığı bilgisi aboneye kısa mesajla bildirilecek. Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.
Mobil numara taşınabilirliği işlemlerinde taşıma talebinin alındığı bilgisi, alıcı işletmeci tarafından kısa mesajla taşınması talep edilen numaraya iletilecek.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan Numara Taşınabilirliği Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, mobil numara taşınabilirliğinde, taşıma talebinin alındığı bilgisi, alıcı işletmeci tarafından kısa mesajla, taşınması talep edilen numaraya bildirilecek.

Elektronik Haberleşme Sektöründe Başvuru Sahibinin Kimliğinin Doğrulanma Süreci Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulamasının elektronik ortamda yapıldığı durumlar için ise verici işletmeciye numara taşınabilirliği sistemi üzerinden yalnızca işlem belgesi iletilecek.
Taşıma talebinin alındığı bilgisinin alıcı işletmeci tarafından kısa mesajla, taşınması talep edilen numaraya iletilmesine ilişkin hüküm bir ay uygulanmayacak.
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2022
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