Öğretmenliğin kariyer mesleği olmasını öngören Öğretmenlik Meslek Kanunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.,Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yeni yasanın hayırlı olması dileğinde bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Twitter hesabında paylaşılan Bakan Özer'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun Resmi Gazete'de yayımlandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Başta değerli öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim camiamıza hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.
Öğretmenliğin kariyer mesleği olmasını öngören Öğretmenlik Meslek Kanunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.,
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yeni yasanın hayırlı olması dileğinde bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Twitter hesabında paylaşılan Bakan Özer'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Öğretmenlik Meslek Kanunu, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Başta değerli öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim camiamıza hayırlı olsun. Tarihi nitelikteki bu adıma öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımıza eğitim camiamız adına şükranlarımı sunuyorum."
Bakan Özer: Öğretmenlik Meslek Kanunu, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Başta değerli öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim camiamıza hayırlı olsun.
Tarihî nitelikteki bu adıma öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımıza eğitim camiamız adına şükranlarımı sunuyorum. pic.twitter.com/qJjVHme7to